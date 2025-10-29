中職／5戰打回9成分數 樂天逆襲奪冠還是要靠Lamigo老鬼！

快訊

聯合新聞網／ Tzuyi
中華職棒總冠軍賽27日在台中洲際棒球場迎來第5戰，樂天桃猿最終在延長賽以9比7擊退中信兄弟，奪下隊史第8冠。中央社記者王騰毅攝　114年10月27日 中央通訊社
中華職棒總冠軍賽27日在台中洲際棒球場迎來第5戰，樂天桃猿最終在延長賽以9比7擊退中信兄弟，奪下隊史第8冠。中央社記者王騰毅攝　114年10月27日 中央通訊社

2020年日商樂天株式會社，接手剛奪得三連霸的Lamigo桃猿，希望藉由富爸爸外商及日職樂天金鷲的資源及經驗，能夠讓這支「滿等帳號」的勁旅更難被攻破。然而易主後卻利空頻傳，先是未能留下總舵主洪一中，霸業也隨之中斷，隨後近年許多老臣在取得自由身份後轉投他隊，一度被冠上「全猿逃走」的稱號。

過去5年桃猿雖然仍能維持一定競爭力，但已非當年橫掃千軍的不敗之師，只拿下1次季冠軍， 2次闖進台灣大賽都不敵對手。而樂天球團的管理層從董事長到領隊不斷更迭，教練團同樣也是大換血，當年3連霸時期的人馬多轉隊至富邦悍將或台鋼雄鷹，只剩下曾豪駒、陳彥夆等5人是2019年Lamigo時期在任教練。

桃猿拋下酒紅色彩帶，拿下隊史第8冠、樂天集團入主後首冠。記者黃仲裕／攝影
桃猿拋下酒紅色彩帶，拿下隊史第8冠、樂天集團入主後首冠。記者黃仲裕／攝影

本季的樂天桃猿在例行賽同樣掙扎，在9月之前只排第四名，一度連季後賽資格都沒有，所幸他們拉尾盤打出12場10勝的成績，加上台鋼在魔鷹受傷後出現低潮，趕在下半季尾聲總算擠進挑戰賽大門。儘管外界全面並不看好，但桃猿先是在2敗劣勢下連拿3勝，其中2場為逆轉勝，「下剋上」擊退統一7-ELEVEn獅進軍台灣大賽。而面對年度第一衛冕呼聲高的中信兄弟，桃猿再次是被看衰的一方，靠著永不放棄的逆轉韌性，跌破專家眼鏡只花5場就以4勝1敗擊退例行賽各項數據都取得優勢的中信兄弟，終於拋下樂天集團期待已久的酒紅色彩帶。

桃猿洋投威能帝2場先發都封鎖中信兄弟，拿下總冠軍賽最有價值球員是實至名歸。中央社
桃猿洋投威能帝2場先發都封鎖中信兄弟，拿下總冠軍賽最有價值球員是實至名歸。中央社

樂天集團奪得入主後的首座總冠軍，讓例行賽總得分第一的中信兄弟前4戰合計只得4分、進而搶下3勝聽牌是關鍵；即便第5戰中信火力復甦攻下7分，但幾乎都是靠對手失誤才得分。桃猿投手群被視為樂天能逆襲封王最大功臣，其中最重要的是因雨延賽得利，各自吃下2場先發的兩大洋投威能帝魔神樂。另外鐵牛棚展現超狂壓制力，包含4場勝利就取得4次救援成功的朱承洋，及3次中繼成功的陳冠宇等，後防都比中信兄弟更有安定感，雙方戰力高下立判。

打擊方面雖然不如以往暴力猿打線有重砲部隊，本季全隊49轟是6隊墊底，但靠綿密短槍火網攻下490分排聯盟第三，依舊有很多亮點。最令老猿迷津津樂道的，是這次奪冠貢獻最多的，其實是所剩不多的Lamigo老臣們。首先，在「Win or go home!」的季後挑戰賽第4戰殊死戰，若沒有9局上林智平關鍵的三分全壘打先追平比數，10局上林立的安打超前比數，這次的台灣大賽組合就不會有樂天，而是直接變成統一vs.中信之戰了！

林泓育在封王戰敲出驚天超前2分砲，季後賽期間他多次展現領袖風範穩住團隊。 聯合報系資料照
林泓育在封王戰敲出驚天超前2分砲，季後賽期間他多次展現領袖風範穩住團隊。 聯合報系資料照

在10月高張力的季後賽戰場，最重要的就是要有球星扛住壓力挺身而出，關鍵時刻不軟手打下重要打點。就像大聯盟正挑戰衛冕的洛杉磯道奇，連續兩年的世界大賽除了大谷翔平狂轟寫紀錄外，G3的18局大戰依舊是靠老經驗的「自由人」弗里曼(Freddie Freeman)的再見全壘打奪勝。而台灣大賽桃猿封王戰，延長賽11局上同樣是靠老將林泓育驚天超前2分砲才收下勝利。總計這5場樂天的15分打點，就幾乎是Lamigo老臣們打回來的，包含林泓育4分、梁家榮3分、陳晨威3分、林立2分及余德龍1分，剩下的1分是具大聯盟資歷的林子偉，沒有其他樂天時期的打者有貢獻。

朱承洋台灣大賽拿下4次救援成功寫下紀錄，預期會是桃猿未來幾年最重要的牛棚主力。 聯合報聯合報系資料照
朱承洋台灣大賽拿下4次救援成功寫下紀錄，預期會是桃猿未來幾年最重要的牛棚主力。 聯合報聯合報系資料照

這幾年陣容大幅更迭後，樂天集團總算拿到首座冠軍，然而這座金盃代表著除了換血外，更重要的是傳承。許多球隊急於換血，老將的運用成為燙手山芋，而年輕小將又受制壓力成長緩慢，反而找不到最佳陣容。Lamigo時期的「猿魂」精神，在這些老鬼球員的帶領下重新被喚醒，讓小將及球迷感受到熟悉的熱血與團結。新生代球員有老將在前面扛著，可以從比賽中陸續習慣這樣的大賽場面，未來接班就更不會軟手，才能再創新的桃猿王朝！

