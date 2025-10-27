中職／得點圈打擊好了牛棚卻炸了 中信連霸失敗的兩大問題

台灣大賽在26日打完第4戰，樂天以3勝1敗領先，取得聽牌的絕對優勢，欲尋求2連霸的中信面臨背水一戰，樂天在挑戰賽下克上淘汰統一，氣勢正旺，進入台灣大賽並非弱勢一方，只是開賽前沒有太多人預料到前4戰打完後竟是如此發展。

第4戰因雨連日延賽對雙方的影響是相同的，或許說是幫助也不為過，樂天派出第2戰的先發威能帝，中信則是休息更多天的首戰先發羅戈，威能帝投6局只被打出4支安打，還有10次三振，失1分自責分；羅戈投7局同樣只被打4支安打，也投出7次三振，丟掉2分僅有1分是自責分， 2人在第4戰的表現平分秋色，可惜中信的牛棚被攻破，使得球隊陷入淘汰邊緣。

牛棚是樂天在前4戰取得優勢的原因之一，包括陳冠宇、朱承洋、賴胤豪、莊昕諺等，共投11又1/3局無失分，中信牛棚的表現其實也不差，10又1/3局只丟掉2分，只不過失分的都是吳俊偉，他在第2戰讓樂天在7局上得到1分保險分，即使中信在下半局攻回1分，仍無法扭轉情勢；26日的比賽吳俊偉在平手局面上場拆彈，這次挨了2分彈，球隊再度落敗。

吳俊偉雖是牛棚中唯一失分的投手，但輸球也不能全部怪他，得點圈打不出安打才是中信陷入絕境的主因，中信前4戰得點圈共22個打數，只有王政順打出1支帶有1分打點的二壘安打，其他10名隊友都無功而返，打擊率僅有0成45；樂天在得點圈40個打數有5支安打及5分打點，打擊率是1成25，其實也不高，但已是中信的近3倍。

樂天桃猿擊敗中信兄弟拿下中職總冠軍。記者黃仲裕／攝影

這場毫無退路的一戰，中信總教練平野惠一終於把陳俊秀拉上先發打線，陳俊秀在1局上得點圈有人時把握機會，打出一支帶有2分打點的安打，之後再選到37次保送，證明自己上場對球隊的幫助還是有的，比賽前中段靠著樂天多次守備失誤，加上觸擊戰術頻頻失敗所賜，中信得到了許多得分機會，直到7局結束還以3分領先，只不過牛棚又砸鍋。

8局上換王凱程跟蔡齊哲上來，讓樂天攻下3分追平，比賽進入延長，逼著中信在11局上換原本明天可能先發的鄭浩均，結果被林泓育扛了一發2分砲，中信連霸失敗。

樂天集團入主後終於拿到第一座冠軍。記者黃仲裕／攝影

再回過來說到樂天，這場比賽派出魔神樂先發就是要一舉拿下總冠軍，孰料魔神樂腹背受敵，先是成晉接球失誤，再來林智平傳一壘失誤，接著余德龍又往本壘大暴傳，導致魔神樂這場比賽投5局丟掉6分，卻只有1分是自責分，樂天在守備端的表現完全不像一支即將奪冠的隊伍，也差點浪費了魔神樂這張王牌，樂天的進攻在這場比賽仍有不錯發揮，整場比賽打出15支安打，先是追平比數，並在11局上攻下致勝的2分。

得點圈打擊率是中信在前4戰陷入絕境的主因，最後一戰中信克服這個弱點，反倒是輸在牛棚，牛棚不穩定是中信本季明顯的缺點，明年要想奪回總冠軍，建構堅強的牛棚是首要課題。