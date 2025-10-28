里夫斯成為湖人第三個「Luka」 搭配防守工兵爭冠體系現雛型

全世界籃球迷萬萬沒有想到，湖人居然有「三個Luka」唐西奇。

湖人帶隊王牌「Luka」唐西奇因為左手指挫傷，預估休養一周，客場對國王之戰不隨隊出征。湖人另一張王牌「老詹」詹姆斯因坐骨神經痛已經傷停逾兩個月，預估要到11月中才能傷癒歸隊。

對國王之戰湖人兩張王牌都傷停不能出賽，但湖人卻打出第三張王牌，湖人後衛里夫斯砍進生涯單場最高51分，外加11籃板、9助攻，帶領湖人127：120力克國王。

里夫斯在唐西奇因傷缺陣，老詹持續傷停情況下，打出「Luka怪物級」超人數據。唐西奇今年球季首戰43分、12籃板、9助攻，次戰46分、11籃板、8助攻，開季第三戰對國王唐西奇傷停，但里夫斯打出51分、11籃板、9助攻瘋狂數據，打得就像唐西奇。

湖人後衛里夫斯在詹姆斯、唐西奇受傷之際扛起球隊，打出生涯單場最高51分，外加11籃板、9助攻準大三元表現。 路透

上季末唐西奇被獨行俠交易到湖人後，唐西奇和老詹同時缺陣三場比賽，里夫斯分別打出45分、37分、51分驚人數據，里夫斯完全能扛住壓力，打出超級球星統治比賽表現。

湖人已經有一個正牌Luka唐西奇，里夫斯也能打得像唐西奇，連41歲老詹也還能打出唐西奇級恐怖數據。

「老詹」詹姆斯儘管年逾40，但老詹還是能打出「Luka式籃球」，上季季後賽老詹場均25分9籃板6助攻，依舊入選NBA年度第二隊。15年前，在唐西奇和里夫斯都還沒有進入聯盟，詹姆斯就已經打出現象級全能數據，唐西奇就是詹姆斯當代2.0版本。

湖人「老詹世代」已經翻頁，現在是唐西奇帶領的「Luka世代」，但誰都沒想到，湖人現在居然有「三個Luka」。這是天賜湖人爭冠最後契機。

老詹和湖人還有最後一年合約，明年夏天老詹離開湖人改投他隊機率超過99.9%，因此湖人想要再次奪冠，得把握三個Luka合體最後一季。

儘管開季只打了三場比賽，但湖人隊型、體系和樣子正在一步步建立。

艾頓在對國王一戰終於回神，開始融入湖人體系了。 新華社

今年夏天簽下七呎中鋒艾頓正在融入團隊，打出存在感。艾頓NBA生涯前七年每年都能打出場均至少15分+10籃板數據，他不是精英級別防守長人，但攻防能力絕對稱職，防守、身高、運動能力都是湖人最佳依靠。贏國王一戰，艾頓打出22分、15籃板，為自己正名。

同樣是今年夏天選擇加入湖人前NBA最佳防守球員31歲後衛史馬特，逐漸擺脫過去兩年傷病纏身又不耐戰羸弱狀況。

史馬特出色一對一防守和完美協防能力，不只解放唐西奇，同樣讓里夫斯打得更舒服自在，史馬特為湖人帶來最重要防守+協防元素，驚人防守意識和百分百專注防守態度正在感染全隊。

前年度最佳防守球員史馬特儘管近年狀態下滑，但短時間的拚勁與防守能量還是湖人最需要的。 法新社

別忘了203公分防守專家前鋒范德比爾特，湖人現在前中後三個位置各有一個能扛的防守核心范德比爾特、艾頓、史馬特正在改變防守防守體質和輪換，建立更有防守效率體系。

湖人二級年菜鳥射手肯奈特還是太嫩，三分跳投不穩、防守對位又跟不上，沒關係，今年夏天剛簽下來自由球員201公分小前鋒拉維亞還能派上用場，至少還能稱職。

湖人有三個Luka，都有單核帶隊贏球能力，這不是開玩笑，或許湖人還有再次進入爭冠熱門行列機會。