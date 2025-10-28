鬼魅主宰力媲美「瘋邦」 道奇拚衛冕山本由伸仍得隨時待命！

山本由伸一人扛起勝負，讓洛杉磯道奇隊帶著一勝一敗回到洛杉磯主場。世界大賽第二戰的關鍵人物是日本王牌完投，壓制滾燙的多倫多藍鳥隊打線，七戰四勝扳成平手。在我觀察，道奇隊的症頭依舊，之所以勝是山本的續航力，將對手壓制到9局最後一個出局數，否則勝負難料。

無論最終結果，山本由伸此役確實投出代表作！單場僅被敲四安、完投，還是連續第二場，這是 2015 年以來世界大賽首次。道奇奪勝的策略很簡單粗暴，讓先發越投越深，盡可能不讓牛棚登場給對手反撲機會。所以，山本由伸以「完全燃燒」驚人狀態剋敵，直球最快達97英里，搭配噁心的指叉和曲球，接捕的史密斯（Will Smith）說，此役山本六種球路充分掌握，將打者耍得團團轉，連續讓20位打者出局含連單局三次三振。場邊觀戰的三屆賽揚獎得主克蕭（Clayton Kershaw）瞠目結舌，微笑著讚嘆這位日本隊友的壓制力，他說：「若往後還有山本這種強勢新人崛起，我們就不必再等24年看到季後賽連續完投的場面。」克蕭指出：「那投球動作完美無瑕，毫無多餘動作，非常有效率。他能投所有球種！原本是速球、曲球、指叉球，之後又加入伸卡、卡特、滑球，六種球都控得很好。」

接捕的史密斯賽後稱讚山本此戰6種球路都控制完美，耍得藍鳥打者團團轉。 路透通訊社

福斯體育台的球評「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）說，山本這種一夫當關的氣魄有「老棒球」氣勢（意指舊時代投手獨撐大局的精神），一人投到最後出局數，更凸顯投手對比賽的影響力巨大。上一次，大聯盟有投手在季後賽連續完投，還是2001年的席林（Curt Schilling），就是負傷穿血襪率波士頓紅襪隊封王的男子漢。如克蕭和羅德里奎茲所述，棒球是否正在回歸那先發力挽狂瀾的方向難說，但絕對值得肯定。一位頂級先發投手投那麼深，會讓一些人包括老球迷重新思考比賽。只是，此乃道奇隊不得不的抉擇，很大程度是牛棚不可信任，方導致由先發扛到底的調度。

世界大賽說是矛與盾的對決，更準確說法是道奇投手力抗藍鳥打線，而這裡面並未包括牛棚。系列賽第一戰慘遭血洗，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）遭嚴厲抨擊，結果不出意料，當牛棚閘門一開，就是藍鳥看板刷分的起點。幸好，第二戰靠山本精湛演出撿回一勝，實際上先發當晚沒什麼人覺得他行，唱衰的包括福斯體育台球評基特（Derek Jeter）和歐提茲（David Ortiz），但當比賽結束時，各界讚美之聲不絕於口，羅伯茲表示：「（山本）太出色了！他極度好勝、特別想贏，這一晚完全進入狀態。就像他系列賽前說的『輸球不是選項』，就是那種眼神。」

藍鳥打現在第二戰慘遭山本由伸壓制。 美聯社

至今打完兩場，我仍深信道奇要想衛冕得問先發們的狀態，牛棚已無威信，不管是季後賽意外走紅的佐佐木朗希，以及沙場老將崔能（Blake Treinen）。想贏的話，四大先發史奈爾（Blake Snell）、山本、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平得拿出深入九局的覺悟，即使是像首戰控球走鐘的史奈爾，投得顛簸也要一球一球繼續，而非抱著「再賭一把」的嘗試心態，讓牛棚上場收拾殘局。幸運的是，第二戰登場並非名符其實的聯盟二年生，27歲的山本由伸經驗老到，在日職打滾七年，2023年接受日本徵召參加WBC世界棒球經典賽，大場面見過不少。羅伯茲解釋：「他（山本）投過許多重要比賽，也投過WBC面對頂尖好手，能承擔一個國家重擔，那才是真正輸不得的壓力，我覺得這已經融入他的 DNA，關鍵時刻發揮水準、控制節奏、投好球。」

用105球投完這場生涯代表作約半小時後，完成媒體訪問的山本回到更衣櫃前，長長吐了一口氣，然後開始整理東西。這不是什麼沉重工作，只是清理客隊休息室的行李，趕著搭球隊巴士返回美國。但眼前收拾個人用品，看起來比他完投還費勁，可見這世界大賽第二戰帳面光彩，他得熬到這一刻才能露出疲態。即便如此，球隊仍仰仗這位日本王牌保持下去，因為誰也說不準有無可能提早登板，眼前就他的狀態最佳，全明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman） 說：「我詞窮了！山本連兩場這樣完投，還都用不到110球，太驚人了！」

道奇欲在世界大賽衛冕，恐得依賴山本由伸隨時登板緊急先發或救援。 路透

藍鳥全隊的進攻徹底被一人壓制，若只看這一場你不會相信，他們是本季例行賽與季後賽聯盟三振率最低，而山本讓他們吞下九次三振，是第一戰兩倍以上。放眼歷史，不少關鍵賽事靠投手登頂確有先例，即便葛拉斯諾與大谷尚未登板，但眼前看道奇只能寄望山本一場又一場投下去，至今季後賽3勝1敗、防禦率1.57，被敲17支安打、失7分（5分自責）僅4次保送、送對手26 次三振，WHIP0.73，被打擊率僅0.165。山本的表現，讓我聯想2014年舊金山巨人隊揮軍的王牌邦賈納（Madison Bumgarner），季後賽兩場完投無失分、4勝1敗防禦率1.03，52.2局45次三振，世界大賽第七場登板中繼，投五局無失分。所以最好是山本結束任務，之後由另三位先發與牛棚協力登頂，否則山本真得效法前輩「瘋邦」，做好登板中繼或救援的準備。