日職／策略與運氣兼具 阪神「神之選秀」連發奠定王朝盛世

日本職棒於10月23日舉行選秀會，備受矚目的大學NO.1強打立石正廣，一如預期引起諸多球隊的興趣，廣島、火腿和阪神等3隊都在第一輪指名這名內野好手，最後由阪神監督藤川球兒抽中獲得交涉權，取得選秀會上的重大勝利。

21歲的立石正廣就讀於創價大學，三、四年級曾入選大學日本代表隊，守備位置為三壘和二壘，打、跑、守俱佳，他在大二時曾在東京新大學聯盟春季賽奪下打擊三冠王，具有相當優異的長打能力，將加入近3年內2度奪下央聯優勝的猛虎軍團。阪神虎隊在去年選秀會前三輪依序指名伊原陵人、今朝丸裕喜、木下里都等投手（原第一指名為關西大學強投金丸泰斗，在4個球團競逐下由中日龍隊抽籤獲得交涉權）。加上育成選秀第一指名的速球派投手工藤泰成，去年指名先以大量投手為主就是在為一年之後的強打者立石正廣為主軸的「打者補強」做準備。加上第二輪的谷端將伍（日本大學內野手）、第三輪的岡城快生（筑波大學外野手），今年前三輪的指名清一色鎖定在打者身上，阪神虎的選秀策略明確而且具有獨到眼光。

阪神虎神抽到大學NO.1強打立石正廣的交涉權，可謂今年選秀會上的大勝利。 截圖自阪神虎X

針對立石正廣，儘管是一年前就被瞄準的超級獵物，但最後真的能在3支球團之間抽中，可說是一個奇妙的緣分，也可說是阪神強運的地方。另一方面，阪神虎隊可說是近年來日本職棒選秀最成功的球隊，而這絕非單單只是強運的問題，而是整個球團選秀策略的結晶。尤其是2020年的選秀指名選手大量開花結果更是一大傑作。

◆阪神2020年選秀指名選手如下:

(1) 佐藤輝明内野手（26＝近畿大學）

(2) 伊藤将司投手（29＝JR東日本）

(3) 佐藤蓮投手（27＝上武大學）

(4) 榮枝裕貴捕手（27＝立命大學）

(5) 村上頌樹投手（26＝東洋大學）

(6) 中野拓夢内野手（29＝三菱自動車岡崎）

(7) 高寺望夢内野手（22＝上田西）

(8) 石井大智投手（27＝四國IL高知）

這8名選手除了捕手榮枝裕貴以及內野手高寺望夢之外，清一色都已經是一軍的固定先發主力，同時也是2023年、2025年聯盟優勝的主力成員。以村上頌樹來說，2023年他以10勝6敗、防禦率1.75拿下中央聯盟MVP大獎，今年又投出更優異的14勝4敗、防禦率2.10成績，若不是佐藤輝明太猛，絕對足以再度拿下中央聯盟MVP。「強打少年」佐藤輝明今年大爆發，以40支全壘打、102分打點獲得打擊雙冠王，成為年度MVP最大熱門，未來也將有機會赴美挑戰大聯盟。因此等於阪神虎隊這兩次奪冠的MVP都出自2020年這一次的選秀會。

中野拓夢已是央聯指標性二壘手，同時也是上屆經典賽日本隊國手。 美聯社

另外，中野拓夢無論攻守都已經是中央聯盟代表性的二壘手，並且拿過一次盜壘王。左投手伊藤將司5年已經拿下37勝，包括2021年、2023年都是單季10勝。獨立聯盟出身的速球派中繼投手石井大智更是演出「老八傳奇」，今年出賽53場貢獻37個中繼點，53局只失掉1分，防禦率0.17，是單季50局以上投球局數的投手當中最佳成績，刷新了2011年淺尾拓也的0.41紀錄。能在第八指名拿到這名中繼王牌，阪神球探值得記上一筆大功!

石井大智上演選秀「老八傳奇」，成為阪神虎最可靠的後援，沒意外明年會代表日本隊打經典賽。 路透

再加上大山悠輔（2016年第一指名）、近本光司（2018年第一指名）都已經是個人獎常客，森下翔太（2022年第一指名）今年打出0.275打擊率、23支全壘打、89分打點的耀眼成績，阪神虎隊的第一指名好手相繼扛下大任，靠著選秀大豐收奠定了他們這幾年的王朝盛世。