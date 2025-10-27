中職／季後FA大咖除了「老虎」 可別忘了蘇智傑和范國宸

台灣大賽中信兄弟與樂天桃猿激戰中，依據聯盟規章，聯盟於台灣大賽結束後3個工作日內公告FA自由球員資格，符合資格者自公告隔日起7個工作日內決定是否行使FA，今年中職自由球員市場潛在大魚除了眾所周知的「老虎」黃子鵬，還有蘇智傑、范國宸、林岱安和林承飛，他們是否能順利轉隊備受矚目。

其中最受到關注的野手非蘇智傑莫屬，蘇智傑是2016年統一獅選秀狀元，生涯累計125轟，打擊率0.299，2019、2020年分別敲出27、28發全壘打，生涯達到頂峰，然而近年出賽數和全壘打產量銳減，去年出賽59場敲2轟，今年出賽70場有5轟，都與巔峰時期有一段落差。

不過，打者每一年狀況本來就不太一樣，去年詹子賢出賽94場，251打數僅擠出1轟，季後台鋼雄鷹照樣端出7年平均月薪90萬元的超大型合約計畫網羅，只是他最終選擇續留中信兄弟，今年貢獻8轟。蘇智傑的狀況也差不多，即使全壘打產量不如過去，但他本季長打率仍超過0.400，打擊仍有一定水準，預期投入FA市場同樣搶手。

有個變數是，今年季後林安可有機會轉戰日職，如此一來，統一獅外野就少一門重砲，陳傑憲、邱智呈和林佳緯組成的外野戰力固然堅強，不過如果林安可出走，統一獅勢必會請盡全力留住蘇智傑，鞏固外野戰力，無論他選擇到哪一隊，月薪63萬元可望受惠FA而有所提升。

富邦悍將一壘手范國宸。聯合報系資料照

另一名FA好手就是富邦悍將一壘手范國宸，他在2023年敲出生涯單季新高的12轟，去年驟降只剩1轟，球季結束赴美練功有成，今年再創生涯新高的13轟，11月計畫再去美國自主訓練一個月，展現強烈企圖心。

范國宸主守一壘和打DH，各隊對這樣的角色需求可能不大，不過，范國宸的月薪才33萬元，而且近年展現出色的長打能力，13發全壘打在全聯盟排名第7，拿過兩屆一壘金手套獎，他是有實績的打者，若投入FA市場應該也會有球隊會出手。

統一獅捕手林岱安。聯合報系資料照 劉學聖

另外就是33歲的統一獅捕手林岱安，他拿過兩屆捕手金手套獎，近3年盜壘阻殺率超過4成，蹲捕功力無庸置疑，即使本季打擊率只有2成出頭，不過好的捕手永遠不嫌少，若投入FA市場應該也有一定的行情。

桃猿游擊手林承飛。聯合報系資料照

樂天桃猿內野手林承飛去年季後就取得FA資格，因成績不佳而未行使，今年打擊率0.239只能算差強人意，不過出賽65場仍敲出7支全壘打，證明打擊仍有一定功力，內野守備也算中規中矩，就看個人意願。過去就有球隊希望把林承飛交易過來，如今取得FA資格，他有機會行使權利待價而沽。

去年陳子豪行使FA拿到平均月薪逾百萬元的複數年合約，朱育賢也簽下4年4800萬元合約，兩人攜手加盟味全龍，開啟FA大頂薪時代，相信不少即將取得FA資格的球員躍躍欲試。

樂天桃猿先發投手「老虎」黃子鵬是否行使自由球員，備受球迷關注。聯合報系資料照

今年最大咖FA球員當然就是樂天桃猿黃子鵬，本季黃子鵬先發20場只拿到4勝，另有8敗，先發防禦率高達4.43，帳面成績不佳，即使如此，黃子鵬近年證明自己身體健康能固定先發出賽，連續5年單季吃下超過百局，光是這樣就代表他是中職本土投手稀有財，屆時投入FA市場勢必會造成各隊瘋搶，薪水飆高也不用太意外。