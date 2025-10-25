狀元佛雷格打控球受震撼教育 教頭基德講不聽的災難實驗

2025-26賽季才剛揭開序幕，被譽為隊史陣容深度最佳的獨行俠隊卻在主場度過一場災難級的開幕夜。遭馬刺隊以125：92大勝揚長而去的背後，獨行俠面對的不僅是開局收黑的敗仗，而是整個戰術理念與角色定位的混亂。

獨行俠不缺天賦，而是這批年輕球員能不能有效率合作，彼此的場上功能是否完美融合於團隊體系中。只是開幕戰獨行俠暴露了根本性的結構問題--球隊缺乏正規控球核心，防守體系與溝通也尚未穩定。

狀元郎佛雷格的控球實驗應立即停止

狀元郎佛雷格初登場就擔綱控球後衛。 路透

萬眾矚目的跳級狀元郎佛雷格(Cooper Flagg)初登場就擔綱控球後衛，象徵達拉斯迎來後Luka時代的曙光，本該是新核心的開箱戰，卻被馬刺前狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）用一場40分的飆分秀無情震撼教育。基德想開發佛雷格更多元的技能不是不好，但他不應該在厄文(Kyrie Irving)缺陣時就頂替這位置，這明顯和他的球風背道而馳。佛雷格從未在任何階段長期擔任控衛，選秀前各方對他的評價也是在傳導組織與持球方面稍弱。若不讓佛雷格循序養成而直接推上主控，反而可能危害他的發展也埋沒天賦。

佛雷格的傳導視野與防守直覺確實超齡，但節奏感仍顯生澀。馬刺這晚多次提前壓迫試圖破壞他的運球路徑，輔以包夾交錯使用，讓佛雷格屢屢提前出球，導致進攻體系無法啟動。第一節他就發生3次失誤，節奏全被打亂，上半場也一分未得。儘管佛雷格最後還是刷出10分10籃板雙十成績單，但13投僅4中，且全場0助攻3失誤，正負值到達全隊最差的-29。

只能說「歡迎來到NBA」！即便是天才佛雷格也得經歷這樣的震撼開局，但你要說佛雷格被看破手腳嗎？以他這種很吃戰術配合的球員打成這樣，明顯教頭基德才是真正該被檢討的人。

獨行俠戰術過於單調 空有深度卻打不出像樣內容

獨行俠首戰太過集中在戴維斯與佛雷格身上，不僅讓全隊球的轉輪卡卡，更讓馬刺防守能重點針對。 路透

基德此戰策略太過集中在戴維斯(Anthony Davis)與佛雷格身上，不僅讓全隊球的轉輪卡卡，更讓馬刺防守能重點針對。可以看到戴維斯和佛雷格搭配時幾乎沒化學效應可言，當攻擊主軸落在AD身上時其他人就神隱。戰術執行只想拉單邊進攻2選1，不是戴維斯高位單打得手，就是戴維斯和湯普森遞手掩護後的跳投進帳。球隊缺乏強弱邊轉換的外圍埋伏與伺機空切，參與一個進攻回合的球員太少，戰術過於呆板。

反之當戰術重點來到佛雷格身上時，AD的作用性就大幅降低。佛雷格習慣從強邊擋拆嘗試突破重圍，但與戴維斯之間的連結或和外圍射手的配合趨近於0，因此當主力球員失準，輪換陣容打法又不連貫，球隊自然很難贏球。

也許獨行俠像火箭一樣想嘗試五大陣容的可能性，但現階段就是不適合這批球員的調性。事實上基德的手上有羅素(D'Angelo Russell)，與季前賽一直表現出色穩定的奈哈德（Ryan Nembhard）兩名控球，甚至還有等不到機會的哈迪（Jaden Hardy）。獨行俠後場不是沒人，但基德執意將當年讓字母哥打控球的實驗套用在佛雷格身上，不願意讓替補控球分攤上場時間。這樣的做法，也讓佛雷格擅長的無球跑動進攻終結，以及防守反擊無處釋放。

基德執意將當年讓字母哥打控球的實驗套用在佛雷格(圖)身上，結果不如預期。 美聯社

獨行俠開幕戰主場狂輸33分，被馬刺溫班亞瑪以超過70%的投籃命中率繳出40分15籃板3火鍋的神獸級表現統治，而浮現的警訊是基德的調度時間點零碎，缺乏明確定位與攻守分工讓球員無所適從。戴維斯（Anthony Davis）、萊夫利（Dereck Lively II）輪流被溫班亞瑪當成小孩子在打，團隊籃板也被馬刺以13顆之差完爆。此外，當佛雷格第一線面對持球的溫班亞瑪擋拆掩護後，他和隊友出現溝通問題，導致外圍撲防或是弱側邊防堵空切形成漏洞，這都是接下來的比賽得持續調整的環節。

在厄文回歸前，基德的後場要如何配置將是一大問題。開幕戰繳出全隊最多5次助攻的是領雙向合約的奈哈德，雖然身材吃虧，但他有點當年小皮朋（Scotty Pippen Jr）打出名堂前的味道，其實值得更多的信任。而佛雷格尚未準備好主導攻勢，現階段要他主控只是揠苗助長，無論是持球能力，收球時機與傳球視野都還有待磨練。反而替補席上像是克里斯提（Max Christie）、馬歇爾（Naji Marshall），馬丁(Caleb Martin)都是值得基德用上的好棋，特別是上季透過唐西奇交易案來到陣中的克里斯提，潛力才正要被激發。

在厄文回歸前，基德的後場要如何配置將是一大問題。 路透

獨行俠的問題絕對不是缺乏天賦，當厄文、葛佛（Daniel Gafford）回歸之時，球賽會變得輕鬆點，但前提是基德得率領獨行俠度過開季這段時間的磨合期。下一場獨行俠將遇到戰力相對沒那麼齊全的巫師，預期球隊會有更多調整空間，容錯空間也更大，相信開幕戰的獨行俠與佛雷格絕對不是球迷心中期待的樣子。