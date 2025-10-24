史上最具統治力 全面進化溫班亞瑪正在超越歐尼爾

21歲馬刺223公分長人溫班亞瑪新賽季開幕戰砍40分、15籃板、3火鍋，帶領馬刺125：92痛宰獨行俠。「斑馬」溫班亞瑪21投15中，投籃命中率超過七成，其中三分球2投1中，溫班亞瑪攻防兩端都展現史詩級統治力，那種左右比賽影響力比起號稱史上最具統治力「俠客」歐尼爾，溫班亞瑪毫不遜色，猶有過之。

2025年6月溫班亞瑪前往中國，剃度進河南嵩山少林寺關閉修練10天，這趟少林寺神秘修行，在禪學和佛法之中完成自我超越，溫班亞瑪精神面全面升級，新賽季首戰溫班亞瑪就展現恐怖比賽統治力，讓少林寺修行之旅更添神話色彩。

全面進化溫班亞瑪進攻無解，空手接應攻擊籃下，一對一錯位單打輾壓，從高位深入禁區直接攻擊得分，各種得分手段根本無法防守。防守端溫班亞瑪威嚇力十足，直接打趴獨行俠和所有入侵馬刺禁區挑戰者，溫班亞瑪似乎在向世人宣告「NBA斑馬世代」正式降臨。

溫班亞瑪今年6月曾前往中國，剃度進河南嵩山少林寺關閉修練10天。截圖自溫班亞瑪IG

溫班亞瑪無解恐怖進攻得分方式，有幾個主要招數和戰術：

1、高位擋拆後深入禁區接應直接攻擊籃框。

2、高位持球，四名隊友拉開空間，給溫班亞瑪一對一單打輾壓空間。

3、低位持球背框，強邊一對一，更靠近籃下攻擊得分。

4、快攻跟進轟炸籃下，驚人速度和史詩級身高+運動能力，根本無解。

5、接球、單挑、下球、跳投，這一招打獨行俠很少用，但223公分長人急停跳投，無法防守。

溫班亞瑪的進攻方式和選擇都有系統，打法合理，更靠近籃框出手，他不再浪擲三分賭手氣，也絕少個人單打不顧隊友，21次出手有15次都是透過隊友傳球、掩護、跑動接球，在背框或高位進行攻擊，馬刺39歲馬刺菜鳥教練強森不再用「自由放養」方式讓溫班亞瑪自己亂打，比賽中隨性出手和自由單打跳投，強森要求溫班亞瑪打得更有體系和配合，創造一個「無解恐怖斑馬」

溫班亞瑪的進攻方式和選擇都有系統，打法合理，更靠近籃框出手。 路透

溫班亞瑪上季每場出手8.8次三分球，全隊最多，三分命中率3成5，生涯第一季每場出手5.5次三分球全隊第二多，三分命中率只有3成2。今年季前熱身賽溫班亞瑪在打法和出手選擇已經做出極大修正，五場熱身賽一共只出手9次三分球，平均每場不到2次。更合理出手選擇，更靠近籃下攻擊方式，更多背框錯位單打，更多高位擋拆配合，深入籃下攻擊禁區，溫班亞瑪解讀比賽和隊友搭配默契，經過一個夏天已經蛻變進化。

馬刺後衛卡瑟爾對溫班亞瑪在場上牽制力和驚人進攻能量，讚不絕口。「我從來沒有看過這樣的怪物，他能用各種方式完成進攻得分，連自己隊友都看傻眼。」溫班亞瑪做為馬刺防守軸心，建立更有威嚇性防守體系，也在獨行俠這場比賽獲得更多體現。

馬刺教練強森強調，「溫班亞瑪防守端表現更成熟更有韌性，他非常聰明，理解場上各種攻防節奏和空間，我們期待他今年球季成為更有威脅性防守核心，他在攻防兩端的存在能讓比賽變得更容易。」

儘管只是一場球季開幕戰，但溫班亞瑪已經打出幾個賽季偉大目標。 路透

儘管只是一場球季開幕戰，但溫班亞瑪已經打出幾個賽季偉大目標：

1、年度最佳防守球員

2、年度最有價值球員

3、馬刺成為季後賽球隊

4、年度第一隊成員

今年馬刺很快就會成為球迷最寵愛球隊，也會成為媒體關注力最多球隊，因為溫班亞瑪。