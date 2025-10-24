中職／台灣大賽隔4天連4戰！兄弟必須把心態換成「挑戰者」

中華職棒聯盟22日宣布因連日天候不佳影響賽事進行，台灣大賽第4戰將延後3天再進行，間隔4天之後賽事順延舉行，這是史上第一次提前宣布延賽3天再打總冠軍賽，讓中信兄弟與樂天桃猿都是「滿血回歸」，樂天桃猿似乎占了利多，中信兄弟必須把「衛冕者」心態轉換成「挑戰者」，才有可能力挽狂瀾。

今年台灣大賽前3戰都在台北大巨蛋舉行，雖然外面風大雨大，幸好台北市沒有全市宣布停班停課且在大巨蛋，讓第3戰的比賽可以順利進行，打完前3場精采的比賽，樂天桃猿以2勝1敗領先。

中信兄弟打完例行賽後，休息12天才再打台灣大賽，以逸待勞即使有安排4場練習賽，但顯得手腳放不開，打線受到壓制。樂天桃猿則是從季後挑戰賽「以下剋上」打起淘汰統一獅，氣勢正旺，手腳正熱，因此中信兄弟輸了前2場主場比賽，直到第3戰才有點恢復身手，在客埸擊敗桃猿，搶下一勝避免被聽牌。

由於北部地區下雨不斷，本來22日在桃園球場舉行的第4戰，聯盟在迅速在當天上午就宣布因雨延賽。到了晚上8點再宣布，「因連日天候不佳影響賽事進行，中信兄弟與樂天桃猿兩球團今（22）日晚間於中華職棒聯盟召開會商。雙方根據氣象資料顯示，北部地區未來兩到三日仍受陰雨天氣影響，直至週日才有明顯趨緩。為維護球迷觀賽品質、球員出賽安全及場地整備作業，經雙方球團取得共識後，決定調整台灣大賽。」

樂天桃猿隊在台灣大賽以客場2連勝開局，接下來4連戰會有利嗎？ 聯合報系資料照

把本來22日平日要打的G4改到26日假日進行，中信兄弟本來24日到26日3天連續假日要在台中洲際球場打的G5到G7比賽，則是依序延後至27日、28日、29日的「平日」比賽。

這一點讓百萬象迷抓狂。因為他們安排好的3天連假的比賽假期，而且還辛苦地上網搶票，計畫「泡湯」了，批評是獨厚桃猿。可以理解象迷為什麼會有這樣的反彈，換成其他隊的球迷一樣會有這樣的聲音，但兩隊會同意這樣安排，也一定有他的理由。

中職會長蔡其昌發文說明原委，是有球團主動表達擔心一天一天宣布延賽，不僅可能造成球迷困擾不便、球員的備戰移動與安全性，特別邀請另一隊提早協調延賽的「可開打日」。

雖然蔡其昌沒有明說，但「有」球團應該就是指中信兄弟。北部天氣預報要到26日才會天氣好轉，何況這樣的雨勢，加上桃園球場的狀況大家都清楚，要球員上場比賽，真的說不過去。

中信兄弟若住在台中的話，每天枯等「延賽」通知，台中到桃園每天往返，會讓球員身心俱疲，要浪費時間及金錢成本，如果住在北部，要花費住宿費（雖然中信不在乎錢），還要找地方練球，直接延賽3天在台中大本營練球備戰才是最好的。

台灣大賽延賽的決定，令不少外縣市中信兄弟粉絲發出不滿聲浪。 中央社

劉志威回應間接證實是中信兄弟主動提出，「在可預期天氣與場地因素之下，經過協調討論後，為了讓雙方球隊能夠在更安全且有準備的情況下進行總冠軍系列賽，經決議提前將賽事延至週日接續進行，避免日復一日的延賽風險。中信兄弟這幾天也將專注於接下來的賽事，期望在天氣穩定，且比賽場地安全的條件下，用最精彩的表現，為最終的目標總冠軍努力！」

況且假日的3場主場延到平日，中信兄弟也公布了「全額退票」辦法，損失了龐大的票房收入，但也可以考驗象迷支持球隊的決心，是否在平日的比賽也可以滿場應援。

休息到26日再戰，中信兄弟與樂天桃猿都恢復之前的疲勞，兩隊球員都有充分的休息，但中信兄弟在第3戰打起的氣勢可能因此中斷，而樂天桃猿洋投魔神樂、威能帝之前在季後挑戰賽及台灣大賽的手臂疲憊都消除，這是對中信兄弟最不利之處。

剩下4場台灣大賽是4連戰（如果沒有再因雨延賽的話），可以把它看成是樂天桃猿握有1勝優勢的季後挑戰賽，要再拿下2勝。中信兄弟則變成挑戰者，要在4戰中取得3勝。

因雨延賽之後，中信兄弟象投手羅戈獲得颯分休息，可望扛起第四戰先發。 聯合報系資料照

中信兄弟可以參考樂天桃猿在季後挑戰賽的策略，就是沒有明天的打法，一切調度以「贏球」為考量，但樂天桃猿也會不計一切傾巢而出，依循今年季後賽的調度模式。

可以預料的是羅戈、李博登在G4、G5先發登板，把戰線延後到第6戰。樂天桃猿雖然保留了洋投凱樂還未先發，但用魔神樂、威能帝投G4、G5，避免夜長夢多，要在第5戰就奪冠是最好的安排。