日職／最強投手陣將主宰日本一 阪神虎迷又要塞滿道頓掘了

聯合新聞網／ 福耳
預測近況較佳的阪神將拿下日本一，虎迷將再度塞滿道頓堀。 路透
預測近況較佳的阪神將拿下日本一,虎迷將再度塞滿道頓堀。 路透

日本大賽將於25日開打，在此之前的兩聯盟季後賽決勝輪呈現不同情勢，央聯的阪神直落3淘汰去年拿下日本一的DeNA，而洋聯的軟銀則是在先贏2場後被火腿連拿3場，最後一戰才驚險地取得日本大賽的資格，這樣的戰局勢必會影響接下來的賽事調度及結果。

軟銀雖擁有洋聯最強的先發投手輪值，陣中4大先發卻在上一輪有大不同的表現，莫尼洛（Liván Moinelo）及有原航平維持季賽的水準，2人共先發3場、20局只失1分，幫球隊守住重要的3勝；上澤直之及大關友久就跟季賽相差甚大，上澤投6又2/3局挨2轟失6分，大關更慘，只投2又1/3局就丟掉4分，2人幾乎花光軟銀領先3場的優勢，是造成軟銀要打到第6戰的一大原因。

莫尼洛獲選為高潮系列賽的最有價值球員。軟銀臉書官方粉專
莫尼洛獲選為高潮系列賽的最有價值球員。軟銀臉書官方粉專

軟銀驚險進入到日本大賽，由於與上一輪僅間隔5天，首戰無法排20日出賽的莫尼洛先發，重責應會交給有原，第2戰再讓莫尼洛先發，甚至會讓他回到主場再先發，如此一來，莫尼洛能投的場次就會減少，上澤及大關的表現攸關軟銀的先發投手戰力能否與阪神相抗衡。

阪神先發投手群在季後賽的投球內容也維持央聯最強的水準，村上頌樹投5局、高橋遙人投7又2/3局，2人都無失分，才木浩人5局雖失3分，但也有7次三振，休息區內還有上一輪沒用到的大竹耕太郎，整體先發戰力表現更勝軟銀，除了4大先發，季賽先發13場的伊藤將司也可能被帶進日本大賽。

王牌才木浩人在高潮系列賽5局失3分，已是阪神表現最差的先發投手。 路透
王牌才木浩人在高潮系列賽5局失3分,已是阪神表現最差的先發投手。 路透

後援投手部分，阪神3戰用了10人次6名後援投手，10又1/3局只被打5支安打，不但沒失分還投出16次三振，在季後賽仍展現壓倒性的宰制力；相對地，季賽後援戰力也很堅強的軟銀，松本裕樹、松本晴及赫南德茲（Darwinzon Hernández）卻在前一輪都有失分，赫南德茲19日還只投2/3局就丟掉3分，牛棚狀況並不穩定，低比分膠著時輸在比賽後半段的機率較高。

柳町達在對火腿的系列交出超過4成的打擊率。軟銀臉書官方粉專
柳町達在對火腿的系列交出超過4成的打擊率。軟銀臉書官方粉專

打擊方面，軟銀在前一輪的打擊表現不像是一支進攻數據在聯盟居冠的隊伍，6場比賽總共只得11分，打線上僅有柳町達及柳田悠岐的表現較理想，柳町只有最後一場沒有安打，系列戰打擊率高達4成17，趕在季後賽前9月底回歸的柳田，則是6場比賽都有安打，還有1支3分砲，其他人的手感就不太好，打擊王牧原大成在最後一場比賽才交出雙安表現，避免無安打的窘境。

近藤健介是軟銀在日本大賽的X因子，季賽雖因傷缺陣2個月，只出賽75場，但打擊率仍高達3成01，且有10轟及41分打點，9月底左脇腹不適，錯過高潮系列賽，不過預計在23日與球隊會合，日本大賽將以DH及代打身分上場，軟銀火力可望提升。

阪神第4棒佐藤輝明今年達成40轟100打點的里程碑。(阪神虎官方推特)
阪神第4棒佐藤輝明今年達成40轟100打點的里程碑。(阪神虎官方推特)

阪神的主要攻勢發動機在於前5棒，其中3人在前一輪有不錯的發揮，尤其是3、4兩棒的森下翔太及佐藤輝明，森下9打數6安打，打擊率高達6成67，第2戰打出2分打點再見轟；本季達成40轟、100分打點里程碑的佐藤則是11打數5安打，第3戰首局的3分砲將比賽勝負直接定調，說是2人聯手打退DeNA也不為過。

大山悠輔是阪神日本大賽的X因子，他及中野拓夢在季後賽尚未找到手感，2人的打擊率都在1成左右，大山在季賽有13轟及75分打點，打點榜上名列隊友佐藤及森下之後，如果他打擊能夠甦醒，阪神的打擊發動機就更趨完整。

才木浩人領銜的超強投手群，是阪神虎攻克軟銀的最大武器。 路透
才木浩人領銜的超強投手群,是阪神虎攻克軟銀的最大武器。 路透

以季後賽近況來說，當然是3戰結束、以逸待勞的版神較佳，只怕休息太久會影響球隊的投打節奏，不過擁有全日職最強的投手群再加上強力的中心打線，阪神在相隔2年後再奪日本一的機會還是大於軟銀，下週大阪警視廳又得在道頓崛附近嚴加戒備了。

棒球專欄 日職 阪神虎 軟銀 有原航平 柳田悠岐 大山悠輔 村上頌樹 佐藤輝明 中野拓夢

