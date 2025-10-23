最強矛盾大對決 道奇、藍鳥誰能掌握三振就能掌握比賽

隨著藍鳥隊史布林格（George Springer）在G7敲出一錘定音三分砲，粉碎水手隊晉級希望，美聯與國聯龍頭也正式出爐，季後賽僅存的兩大強隊踏上最後一哩路，一同爭取最終榮耀，由尋求連霸的衛冕軍道奇隊迎戰睽違32年再闖世界大賽的藍鳥隊，也是道奇連續兩年在世界大賽交手美東強權。

2000年後再無隊伍達成連霸偉業，恰巧藍鳥隊上次打進世界大賽和今年劇本相似，1993年世界大賽上，強打卡特（Joe Carter）於主場G6敲出再見逆轉三分砲，完成世界大賽二連霸，道奇能否創下紀錄，抑或是藍鳥展現「北方王者」風采，無論最終勝出的是哪支藍白軍團，勢必都話題性滿滿。

道奇大谷翔平、山本由伸、史奈爾、葛拉斯諾四大先發在季後賽主宰戰局，牛棚則有佐佐木朗希當救世主。 美聯社、路透

過往總是困擾道奇的傷兵難題，例行賽再次上演，半條輪值躺在傷兵名單內，幾乎是讓教練團頭疼大半球季，沒想到這些球隊仰賴的先發，於季後賽前夕健康聚首，構成一條人人都有前段輪值戰力的先發組合，山本由伸、大谷翔平、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）無一不曾擔綱過球隊王牌，球威不俗，與去年時常要透過牛棚車輪戰撐過一場先發相比，本季道奇團隊戰力絕對不遜於上季，就連例行賽吃下22場先發、破百局，任務吃重的塞揚老將柯蕭（Clayton Kershaw）都只能嘆「年輕真好」，出場順位向後推，擔綱長局數機動組。

更過分的是，在這個出局數錙銖必較，鮮少讓投手面對第三輪打線的季後賽，先發投手一向是愈投愈短，道奇先發卻反其道而行，以「五局塞揚」聞名的史奈爾，過去從未在季後賽投滿六局，今年季後賽卻是場場優質先發，包含一場7局、一場8局，三場先發合計21局僅失兩分，狂飆28K防禦率是可怕的0.86；山本由伸在對釀酒人G2上演完投勝，成為史上首位在季後賽完投的日本投手，也是自2017年太空人韋蘭德（Justin Verlander）後，再度有投手能在季後賽上演完投，大谷翔平花了近整季時間以大聯盟為復健賽舞台，到了季後賽也已經具備吃下先發投手完整工作量能力，兩場先發都是優質先發。

史奈爾已不再是「五局塞揚」，季後賽不僅能吃局數還完全讓對手打不到。 路透

當先發投手夠穩、夠扛，自然就能將不穩定的牛棚風險降至最小，道奇先發投手佔了季後賽所有局數的69.9%，遠高於去年奪冠時的42.2％，也高於今年其餘11支季後賽球隊的42.2%，而道奇隊季後賽輪值有多可怕？季後賽至今，從外卡戰一路打到國聯冠軍，期間道奇戰績是可怕的9勝1敗，先發輪值強勢表現功不可沒，10場比賽內只丟28分，就連例行賽得分排名聯盟第三的釀酒人，在對道奇的四場比賽場均只剩下1分，團隊打擊率1成18，是歷史上至少三場比賽的系列賽中最低紀錄，幾乎是全面性宰制。

這並不是無跡可尋，早在道奇輪值9月強勢反彈時，就已有不少美媒預示了季後賽走向，道奇下半季團隊先發WAR值高居聯盟前三，來到季後賽更加明顯，創下不少紀錄，包括連續5場比賽失分不超過1，追平1981年的自己和1996年勇士隊紀錄，且仍在持續中；10場比賽只被打56安，排名歷史第二少，僅次於2017年的洋基隊。

純論先發投手，總共64.1局內防禦率僅1.40，是史上前10場季後賽第三低，同樣落後給1981年的自己和1973年的大都會，對手攻擊指數0.408則是史上最低，更令人驚訝的是，這套先發輪值能盡可能將運氣成分壓到最低，製造三振能力驚人，好表現絲毫不灌水，季後賽至今先發投手10場內製造176次揮空，高達39.4%揮空率，要知道老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）本季的揮空率為32.5%，這項數據是自2008年STATCAST啟用後，累積至少400次揮棒中最高紀錄。

投手大谷在季後賽完成100%二刀流，還在國聯冠軍賽演出史詩等級的單場10K+三響砲。 美聯社

如果用白話的方式來說，今年道奇隊先發輪值的成就，宛如K功驚人的後援投手擔綱全職先發後效率不減所繳出成績，此外打線經驗豐富，例行賽總得分、團隊進攻指數、全壘打數皆高居聯盟第二，進入季後賽依舊穩定發揮，場均4.6分、0.770進攻指數同樣高居聯盟第二，隨著大谷翔平於釀酒人系列賽甦醒，威脅性只增不減，MVP連線中另兩人弗里曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts）例行賽成績都不如上季，但兩人豐富經驗仍致命，是所有強投都不願面對的噩夢。

尤其是僅用4場比賽就將聯盟最佳戰績釀酒人隊橫掃出門，顯然是更為餘裕一方，展現其深不見底的深度、難以窺見的陣容天花板，這支美西豪門連續13年出戰季後賽，期間5次打進世界大賽，毫無疑問是千禧年後大聯盟最佳球隊，陣中具累積無數季後賽經驗明星好手，相比打到搶七大戰的藍鳥，能夠以逸待勞、隔岸觀火，身為較被看好的球隊一點也不令人意外。

藍鳥綿密的打擊火網是他們能登上美聯冠軍的關鍵。 路透

然而，坐擁美聯最佳戰績，又能在美聯血戰中出線的藍鳥當然也不是省油的燈，如果說道奇是最堅實的盾，那麼藍鳥打線絕對就是季後賽至今最強韌的矛，也是和道奇互扳手腕的最大本錢，剛才提過道奇隊多項團隊打擊數據高居第二，而排在前頭的正好就是藍鳥隊，場均轟下6.5分冠絕全聯盟，20轟和水手隊並列最多，團隊打擊三圍是2成96、3成55、5成23，進攻指數0.878比第二名的道奇多了整整0.1，若同樣以個人來做對比，約莫是大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）的等級（0.871），長程炮火是道奇投手至今最大挑戰。

在新任打擊教練波金斯（David Popkins）帶領下，藍鳥打線成績大幅進化，冒出許多季前無法想像到的扎實戰力，名氣或許不夠鼎盛，但都是強悍戰將，包括巴格（Addison Barger）、克萊門特（Ernie Clement）、柯克（Alejandro Kirk）等人，例行賽就已是聯盟前五等級的難纏，季後賽火力更進化。

小葛雷諾讓藍鳥季前的續約在第一季就看到成效，季後賽成為最會轟的男人。 美聯社

最可怕的莫屬新科美聯冠軍戰MVP小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），短短11場內狂敲19安，附帶6轟與12分打點，打擊率高達4成42，攻擊指數是突破天際的1.440，所有數據都是聯盟最高，堪稱整個季後賽火力最旺盛的男人，左投殺手克萊門特也有破4成超狂打擊率，季後賽迄今有7人留下開轟紀錄，幾乎是每個棒次都有狙擊能力，更何況缺席許久的明星游擊手比切特（Bo Bichette）即將回歸，取代先發9場攻擊指數不到0.6的基納法利亞（Isiah Kiner-Falefa），暴力鳥打線將再添破壞力。

但與此同時，藍鳥的投手群至今表現普普，團隊防禦率4.36，與道奇2.45相比落差不小，除了王牌高斯曼（Kevin Gausman）外其餘先發表現都難稱穩定，耶薩維奇（Trey Yesavage）、畢伯（Shane Bieber）防禦率都破4，有出賽後援投手中，僅終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）、巴塞特（Chris Bassitt）、瓦蘭德（Louis Varland）防禦率低於4，五人防禦率在9以上，上場幾乎是失分保證，可說是靠著火力掩護才能來到世界大賽舞台。

藍鳥輪值只有王牌高斯曼值得信賴，但和道奇四大先發相比還是矮上一截。 美聯社

整體而言，道奇投打是支更均衡隊伍，沒有明顯缺點，有著最好的投手表現以及頂尖的打擊成績，而藍鳥最大突圍方式和前幾輪季後賽相同，試著用綿延火力打垮對手拉開分差，想在季後賽靠著串聯安打攻下大局並不實際，長打魅力會進一步被擴大，也正是藍鳥最大優勢，若長打威脅能兌現，在比賽前段集中火力打垮道奇先發，提早讓道奇牛棚上場，創造比賽變數，就有機會搶得先機獲主導權。而相對的，若道奇先發能持續季後賽的精彩發揮、穩固比分，那麼以其兵多將廣的打線，在拉鋸戰想突破藍鳥較為起伏的投手群並不會是太艱鉅考驗。

「春天哥」史布林格一棒把藍鳥送進世界大賽。 美聯社

藍鳥打線最大特色是擊球覆蓋率廣、不易吞下三振，整季吞下1099次三振是聯盟第二少，季後賽11場僅吞64次三振，是唯一場均低於6次三振的打線，正巧和道奇投手的三振強項相互對立，棒球之所以充滿魅力，是因為只要碰到球就有無限機會，最會三振的投手群碰上最難被三振的打線，三振數會是本次世界大賽的指標數據，誰能佔上風，就能主導戰局走向。