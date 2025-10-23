以格林為模板的空間實驗 爵士要在長人凱斯勒身上賭一把！

在連續三季站穩聯盟防守中樞後，凱斯勒（Walker Kessler）正嘗試為自己的比賽加入新元素。爵士沒有急著與他完成續約，而是選擇觀察這位年輕中鋒能否在維持禁區影響力的同時，開發出外線投射與進攻延伸性。對球團而言，這是一場關於定位與未來方向的實驗；對凱斯勒而言，則是一段通往新層次的成長考驗。

爵士教練團早在上季末便開始實驗讓凱斯勒拉到外線出手三分，雖然成效有限，但球隊並未因此停下。總教練哈迪（Will Hardy）在媒體日明確指出，球隊希望凱斯勒每場比賽至少出手六次三分球，目的不是要他成為射手，而是迫使他學會在正確的時機出手、理解空間感與進攻節奏。「我們去年末就刻意強調這件事，因為這是他完全沒做過的部分，我們希望強行把它放進他的進攻體系裡，」哈迪說，「但最終要能保持混合使用，不能因此失去他原本的優勢。」

凱斯勒本人對這項轉型顯得積極。「我認為這非常重要，」他在接受《Deseret News》訪問時說。「看著聯盟的趨勢，要在這裡長久立足並持續成功，你必須每年都讓自己成長。」這句話聽起來簡單，但對一名以護框見長的傳統內線來說，意味著要重建進攻思維。季前賽中他僅出戰一場，出手並命中唯一的一記三分，樣本雖小，卻象徵方向的明確。

凱斯勒若能進化成功，搭配馬卡南就能讓爵士的進攻全面翻新。 美聯社

若這項「外線實驗」成功，凱斯勒的進化將讓爵士的戰術層次完全不同。他不需要成為馬卡南（Lauri Markkanen）那樣的高產量射手，只要能穩定投進、逼迫防守拉開，就足以重塑球隊進攻結構。

聯盟中具備防守覆蓋力、傳導意識與空間牽制力的球員，往往是球隊運轉的軸心，勇士的格林（Draymond Green）便是最佳例子。他並非主要得分手，但憑藉多功能與防守智慧，長年支撐球隊體系。凱斯勒或許是不同原型，但若能在外線與傳導上開發成功，對爵士而言，他的價值將不亞於格林之於勇士。

凱斯勒在禁區的護框價值還是無可取代。 美聯社

即便實驗失敗，這也不會是災難。凱斯勒的禁區價值依舊穩固，他的防守與籃板能力仍屬聯盟前段班。爵士陣中已有馬卡南與新人菲利波斯基（Kyle Filipowski）等具備外線能力的長人，並不需要凱斯勒馬上達到同樣水準。哈迪強調，他不在意凱斯勒是否達到聯盟平均36%的三分命中率，只要能在進攻節奏中找到合適比例「那就是成功。」

合約面上，爵士暫緩續約談判，選擇觀察這一季的發展再行決定。凱斯勒若能展現外線進步與更成熟的進攻選擇，他的市場價值自然會提升。球團內部普遍認為，防守與護框可以保證他在聯盟的穩定角色，而若能增加進攻延伸性，屆時討論的就不只是年薪，而是球隊核心等級的地位。

凱斯勒若能改造成功，拿到大合約就不是夢。 美聯社

簡而言之，這個賽季對凱斯勒而言將是一場「二次成長」。他必須在既有強項之外，找到能讓球隊更難對付的新維度。無論這項實驗成功與否，爵士都將從中得到答案：凱斯勒究竟是聯盟最穩定的防守中樞之一，還是能隨戰術演進升格為球星等級的內線。