中職／以其人之道還治其人之身 中信兄弟也靠美技換得一勝

挑戰中華職棒最高榮耀的台灣大賽，於10月18日正式開打，例行賽戰績第一的中信兄弟，迎戰挑戰賽逆勢勝出的樂天桃猿。雖然黃衫軍兩大王牌先發投手羅戈與李博登，今年都有對戰的優勢，但打線嚴重卡彈，無法突破魔神樂及威能帝，兩場比賽僅敲出10支安打，僅靠暴投得到1分，連輸兩場讓樂天取得2-0領先優勢。

第三場比賽，未受到台北大雨及降溫的影響，在台北大巨蛋仍火熱開打。中信派出韋禮加，他到最後一刻才登錄，生涯還沒有對戰的紀錄。樂天則派出生涯在台灣大賽沒贏過的黃子鵬登板，他今年整體狀況不理想，一度被轉為中繼，但季後挑戰賽回歸先發，表現雖不中亦不遠矣。不過重點是，雙方前兩戰的打擊，嚴格說起來表現都不如預期，因此變數還很多。

中職史上沒有球隊可以0-3之後，還能逆轉封王，因此中信這場有輸不得壓力，打線上做出些微調整，把手感正順的王政順放到中心打者。首先貢獻的是化悲憤為力量的詹子賢，2局上擊出陽春全壘打，幫助球隊取得領先的地位。另外打擊狀況差就要從選球做起，兄弟在3局上做出最好的示範，連續打者都選到兩好三壞，最終王威晨擊出安打，靠著岳政華的滾地球推進到得點圈，奇兵王政順的二壘安打讓他們得到第2分。

台灣大賽G3中信兄弟隊奇兵王政順。 聯合報系

然而前三局就落後2分的樂天，攻勢上並非沒有機會，只是風水輪流轉，這次換中信屢屢用守備解決危機。3局下成晉的外野飛球，球一路滾到右外野界外區，但宋晟睿的漂亮長傳，不讓跑者上到得點圈。雖又讓林政華擊出二壘安打，但林立的巧打卻又遭到岳東華的跳接出局。倘若沒有單局的兩次美技，桃猿上半場恐怕是早已追平。

更令樂天嘔血的一局，則是出現在6局下，前5局用不到50球的韋禮加，開局就出現亂流，前二棒打者成晉及林政華就連續安打，讓樂天看到逆轉戰局的契機。然而林立的內野滾地球，讓江坤宇傳球不及，也沒觸殺到跑者，一度有無人出局滿壘的可能。不過江坤宇的動作雖沒接觸林政華，但經過挑戰後，雖確定沒有觸殺，但被判定離開三呎線出局。而這半局更是重現12強最終的經典畫面，陳晨威的強勁飛球，被一壘手許基宏攔截，順勢踩壘包形成雙殺。這最重要的半局，中信同樣是靠著守備的幫忙，讓桃猿只能鎩羽而歸。

台灣大賽G3，六局下一壘跑者林政華因跑離三呎線，經中信兄弟挑戰重播輔助判決後改判出局。 聯合報系

實際上，雙方先發投手表現都還算可圈可點，但非常時期就會非常調度，因此都在用球數還不多的情況下，果斷換上中繼投手。中信分別派出吳俊偉及李振昌，樂天則是王志煊、莊昕諺及賴胤豪。不過雙方的牛棚深度都十分足夠，並沒有獅猿挑戰賽的火花，局局都快速結束，未讓對方越雷池一步。前兩場樂天桃猿靠許多精彩守備壓制中信兄弟，這場賽事黃衫軍還以顏色，靠著美技連發以2比0驚險勝出。

這3場在台北大巨蛋賽事，雙方球迷展現高度熱情，繳出台灣大賽的球迷新高紀錄。但兩隊的打線的表現依舊冰冷，前3場中信及樂天分別僅得3分及5分，這應當是平常他們單場的就可以得到的分數。然而後續的賽事不在大巨蛋，將回到其他室外球場，加上目前氣溫的變化，且強降雨恐怕打亂賽事，要如何讓球員在這些變化，能夠快速調整到位，更快熱身進入狀況，將會是後續賽事的關鍵。

台灣大賽G3中信兄弟隊李振昌（右）關門成功，獲得救援成功。 聯合報系

特別的是這3場都由客場球隊獲勝，但不過畢竟這並不是雙方的主力戰場，主場優勢影響較小。但後續4場的安排，將回到樂天的桃園球場及中信的洲際球場，桃猿勢必要搶下第4戰，因此他們派出曾是3A季後賽MVP凱樂先發，迎戰兄弟的鄭浩均。若未能在桃園獲勝，後續3戰都在兄弟主場舉行，氣勢將難在提升，那恐怕最終仍是拋下黃色彩帶。