日職／三度日本一交鋒「鷹隊」都輸 最強阪神想治服恐鷹症有優勢

雖然過程一度驚險，不過洋聯季後賽最終仍由福岡軟銀鷹勝出，確定將與阪神虎爭奪日本一桂冠。而包含軟銀前身的大榮及南海鷹在內，日本一的「虎鷹大戰」已經是第四度上演，雖然前三次最終結果都是由鷹隊拿下勝利，不過這回阪神近況調整上優於軟銀，也許會打出不一樣的結果。

兩隊過去首次的日本一交鋒發生在1964年。當時鷹隊仍是「南海鷹」時期，並且以關西作為根據地發展，因此也是一次「關西內戰」。雙方比賽過程非常激烈，當第五戰打完時，阪神率先拿下3勝2敗的聽牌優勢，但沒想到南海洋投斯坦卡（Joe Stanka）大發神威，在第六、第七戰不緊二連投，還都飆出完封勝，讓南海成功笑納日本一，合計包辦3勝的斯坦卡也拿下系列戰MVP。

往後南海鷹變成大榮鷹，並搬遷至九州發展後，又在2003年日本一系列賽與阪神虎爭冠。這次阪神同樣先拿到聽牌優勢，但同樣被大榮逼到第七場且落敗。該年兩邊都有相當整齊的投手陣容，大榮這邊擁有「四本柱」齊藤和巳、杉內俊哉、和田毅和新垣渚，阪神則是由飆出20勝的井川慶帶頭，還有下柳剛、伊良部秀輝和摩爾（Trey Moore）等十勝級投手，鑿戰到最後才分勝負，MVP則是由2戰2勝的杉內俊哉獲得。

2003年阪神由井川慶為首力戰大榮鷹，但仍在最後落敗。阪神臉書官方粉專

大榮鷹接著又在隔年易主，2004季後轉為現所熟知的軟銀鷹。而軟銀在2014年進軍日本一時，再一次碰上阪神代表央聯出線。這回阪神上演「下剋上」直落四擊敗央聯冠軍巨人拿下日本一門票，還在首戰打敗軟銀，氣勢相當猛烈。不過軟銀接下來立刻回敬四連勝，還是打敗了阪神，也開啟2014至2020七年六度日本一的全盛期。

對許多球迷來講，恐怕也對本屆系列賽結尾印象深刻。當時阪神雖然0比1落後，但九下一出局攻佔滿壘。這時，打者西岡剛擊出一壘方向滾地球，軟銀雖然傳回本壘擋住追平分，但再傳向一壘拼雙殺時發生爆傳，讓阪神其他壘上跑者得以回到本壘。然而，西岡卻因為往一壘衝刺時跑在線內，遭判妨礙守備出局，成為阪神最後一個出局數，使得阪神得分不予計算，就這麼尷尬地看著軟銀封王。

其實包含今年，在日職進入兩聯盟時代後，阪神共八度進軍日本一大賽，結果其中四次都是碰到「鷹隊」。而在日本一系列中，無論是南海、大榮還是軟銀時期都交手過的央聯球隊，就只有巨人與阪神而已，但巨人碰上南海勝多敗少，也曾經贏過大榮鷹隊。因此三代鷹隊都打過，但又沒贏過的隊伍，就只有阪神而已。

不過這也只是過去的狀況，本次軟銀想再勝出恐怕並不容易。首先軟銀雖然是今年洋聯冠軍，但包含近藤健介在季後賽缺陣，柳田悠岐歸隊後還不到最佳狀態，打線也多有傷勢及狀況下滑的問題等等，使得這次季後賽進攻火力低迷，六場比賽沒有一場得超過3分，和日本火腿的總得分比更是落後的11比24，差點被演出大逆轉戲碼，靠著保送的一勝才勉強拿下門票。

軟銀藤川球兒監督(左)、阪神小久保裕紀監督，兩隊總教練球員時期剛好都沒參與到虎鷹大戰。(阪神、軟銀臉書粉專)

至於阪神虎這邊，本來今年例行賽早早在9月7日就確定封王，創下兩聯盟制以來最快封王的記錄，顯示出強大的團隊戰力。季後賽則對橫濱DeNA海灣之星迅速拿下三連勝，老早就在悠閒等著洋聯由哪邊出線當對手。且以這幾場內容來看，投手除了才木浩人5局失掉3分以外，其餘投手都沒有讓橫濱DeNA能夠越雷池一步。打線核心森下翔太、佐藤輝明則維持優異的打擊手感，成為打退對手的要角，近況上整體看起來比軟銀有些優勢在，很有機會一拼治服日本一系列戰的「恐鷹症」。

有趣的是，現在領軍兩隊的總教練藤川球兒和小久保裕紀，其實在2003年時都是陣中球員，但都因故沒有在日本一大賽出場。當時藤川球技尚未完全開竅，在一軍機會本來就不多，因此也沒被帶進名單。小久保則是在該年春訓受傷，整年都沒有出賽記錄。如今兩人成為總教練後，才終於在日本一舞台上正式交鋒，就看在兩位的運籌帷幄下，日本一史上第四度「鷹虎大戰」，究竟會打出什麼樣的表現了。