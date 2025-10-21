詹姆斯生涯首度缺席開幕戰對抗勇士 象徵湖人苦命賽季開始

2025-26 NBA開幕戰台灣時間10月22日開打，湖人主場迎戰勇士，為新賽季揭開序曲，湖人前鋒詹姆斯因為坐骨神經痛缺陣，預估要等到11月中才能歸隊，這是詹姆斯23年NBA生涯第一次缺席球季開幕戰。

少了「柯瑞vs.詹姆斯」充滿傳奇色彩歷史好戲，還有「柯瑞vs.唐西奇」世代對決，球迷是幸福的。

湖人和勇士目前賽季備戰情況可以說「南轅北轍」，勇士已經準備好了，團隊緊密，年輕球員進化，柯瑞還是第一流超級球星表現。但湖人仍處於七零八落有待整合階段，除了唐西奇、里夫斯、文森三名主力後衛準備好了，其他角色球員和團隊、攻防細節都還需要調整提升。

套一句最潮流行用語，勇士新賽季狀況是「從從容容遊刃有餘」，湖人新賽季狀況是「匆匆忙忙連滾帶爬」，兩支NBA超人氣球隊季前備戰和團隊整合有極大落差。

季前熱身賽打完，柯瑞(後)帶領的勇士陣容完整，與巴特勒、格林核心三巨頭已經備戰完成。 新華社

季前熱身賽打完，柯瑞帶領的勇士陣容完整，核心三巨頭柯瑞、巴特勒、格林已經備戰完成，柯瑞狀況一流，仍是NBA精英球星表現，巴特勒還是隨插隨用，攻防效率和表現百分百。

勇士今年球季最關鍵戰力元素是39歲中前鋒霍福特，霍福特能拉開空間，防守老到，身高體型得分技巧都是勇士上上之選，完美融入。

新生代年輕角色球員後衛波傑姆斯基、穆迪，前鋒庫明加，替補長人波斯特、傑克森戴維斯都有明顯成長進化，足堪大任。

庫明加預期會在新賽季成為勇士板凳最主要戰力之一，庫明加有身高、力量，驚人爆發力和出色運動能力都能改變比賽節奏，是勇士鋒線和側翼非常重要輪換。

勇士還有小驚喜，2025年第二輪56順位選進的新秀菜鳥後衛190公分理查德打出名堂，速度爆發力一流，投籃精準，出手選擇又好，展現高齡新秀成熟度和穩定性，新賽季擺進輪換陣容機率正在提高。

湖人(黃衣)季前熱身賽表現連滾帶爬，不如預期。 路透

湖人季前熱身賽表現連滾帶爬，不如預期，詹姆斯傷停缺陣有影響，但更大關鍵是湖人角色球員都還沒有準備好。

湖人依然進攻艱澀，三分外線表現有一場沒三場，球的轉移和團隊還是太多停滯，進攻節奏又慢，在內線缺少大殺器，三分不神，進攻節奏緩慢情況下，唐西奇和里夫斯兩名王牌大量長時間持球主導球權，湖人團隊進攻很難進入狀況。

季前熱身賽湖人1勝4敗，比賽偶有亮點，但大多數時間都很掙扎。

新加入湖人中鋒艾頓被寄予厚望，艾頓有身高、能防守、進攻武器更多樣，但尚未融入團隊，跟唐西奇、里夫斯還需要時間磨合。艾頓熱身賽表現平凡，存在感不多。

湖人最重要關鍵角色球員前鋒范德比爾只能防守不會投籃，苦練一個夏天，跳投還是不合格，新進小前鋒拉維亞目前攻防都還扛不下重任，NBA二年級射手肯奈特投籃狀況和進化不如預期。

被視為湖人今夏重要補強，2021年NBA最佳防守球員32歲後衛史馬特熱身賽只打兩場，還看不出作用，湖人除了詹姆斯尚未跟團隊融入，過去兩年球季大半時間都在養傷的史馬特，能不能為湖人加分還是未知數。

唐西奇(右)帶領沒有詹姆斯的湖人，迎戰陣容規格和季前備戰表現更好的勇士，這場球可以說是湖人苦命球季的開始。 美聯社

唐西奇帶領沒有詹姆斯的湖人，迎戰陣容規格和季前備戰表現更好的勇士，這場球可以說是湖人苦命球季的開始。

瘦下來的唐西奇個人狀況更好更俐落，湖人能不能靠兩名頂級後衛帶隊，擺脫沒有詹姆斯的困境，打出更快、更有節奏的團隊進攻和防守，NBA開幕戰會給世人答案。