中職／關鍵時刻不要再藏了 讓陳俊秀上場才對中信兄弟有幫助

台灣大賽進行完前2戰，令人意外地由樂天連拿2場，成功克服落後1場的劣勢，反倒取得領先，首戰樂天派出魔神樂對羅戈，次戰則由威能帝對李博登，左右王牌發揮壓制力，都各投7局只被打3支安打，魔神樂無失分，威能帝只因暴投丟掉1分，先發搭配鐵牛棚，讓中信創下台灣大賽自開賽後連14局無得分的新紀錄。

中信在這2場比賽分別只打出4支及6支安打，但並非沒有大舉得分的機會，就像19日8局下就有無人出局滿壘、9局下同樣也有無人出局一、二壘有人的追平甚至逆轉的絕佳機會，可惜最終都得不了分，8局下換上代打曾頌恩，9局則是詹子賢，2人都打出雙殺打瓦解攻勢。

比賽後段有得點圈機會，換不換或換誰代打絕對是影響勝負的關鍵，中信板凳上還有更適合在這種情形下代打的球員，他就是陳俊秀。

陳俊秀今年因背部拉傷休養近1個月，整季出賽65場，打擊率2成40、47支安打及20分打點，都是生涯單季新低，9月傷癒復出後的打擊手感仍未回溫，28個打數只有4支安打，近況不算好，雖被帶進台灣大賽32人名單內，但前2場都沒有先發，沒有在先發名單內是預料中的事，畢竟一壘有許基宏，DH則要給王威晨，2人的打擊狀況都較佳，陳俊秀只好在板凳上待命，擔任適時一擊的代打角色，不過昨天2次得分的好時機卻都不見他的蹤影。

平野惠一總教練前兩場在代打的起用調度引起許多球迷的討論。 聯合報系資料照

本季的打擊內容雖欠佳，但陳俊秀的各項打擊數據仍略勝8局下的代打曾頌恩，曾頌恩本季滿壘5打數1安打，有4分打點，但也有3次三振；陳俊秀則是5打數2安打，1支滿貫砲，打下6分打點，範圍縮到台灣大賽，陳俊秀滿壘時2打數1安打，5成打擊率，有3分打點；曾頌恩則1打數無安打，而從大賽經驗及抗壓力這方面來看，相信陳俊秀也較能在這種關鍵時刻對球隊有所幫助。

樂天也有一名前2戰都被藏在休息區內的老將，那就是林泓育，林泓育因有傷在身，前2戰都未先發，只能先坐陣休息區，等待適當時機再上場，相較於陳俊秀，林泓育本季有3成07打擊率、9轟、60分打點的成績，季末9、10兩月的打擊率更超過3成，近況要好上許多。

林泓育雖在台灣大賽尚未出賽，但從挑戰賽對上統一到台灣大賽對上中信，都稱職地發揮精神領袖的功能，抱著玩心、放開來打，讓樂天能夠在季後賽一路突破逆境，現在也稍占優勢；大賽經驗同樣豐富的陳俊秀雖資深，但畢竟去年才從樂天轉隊至中信，在中信較難起到精神領袖的作用，還是得要站在打擊區上才能實際對球隊做出貢獻。

林泓育雖因傷前兩戰都未出賽，但稱職扮演精神領袖的角色。 聯合報系資料照

樂天打線少了最穩定的林泓育，確實影響到得分能力，前2場比賽雖然各打出9支及12支安打，但僅得3分及2分，所幸在壓上2名王牌洋投後順利拿下2勝；中信的進攻端比樂天更不濟，還是不要藏了，需要把握得分機會時就果決換上陳俊秀代打吧。