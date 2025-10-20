靜待藍鳥、水手第七戰廝殺 道奇衛冕世界大賽利基所在

洛杉磯道奇隊四勝橫掃密爾瓦基釀酒人隊，為自己贏得喘息空間。在今年十月季後賽繳出主宰級表現，戰績9勝1敗勢如破竹，如今他們的對手多倫多藍鳥與西雅圖水手隊搶七，可以坐觀其變看誰將出線，與道奇在2025年世界大賽碰面。

道奇希望遇到哪一支對手尋求衛冕呢？目前主流媒體說法，多倫多藍鳥隊晉級比較有利。主要是藍鳥隊在美聯冠軍系列賽於主場先輸前兩戰，以致於處於不利處境。陣中異軍突起的新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）已於第六戰登板，相比下道奇得益於出色的先發輪值，現可以隨心所欲地安排投手陣容，最大化自身優勢。其次是季後賽一度低潮的大谷翔平，很大程度是遭到左投伺候，費城人和釀酒人隊都盡可能地派出難纏的左投對付他。其中，費城人隊執行完美，四位主力都是左投，造成大谷國聯分區系列賽20個打席有16個對左投。雖然，大谷國聯冠軍賽第四戰的三發全壘打建功，並不代表他克服左投症頭。

再來看藍鳥隊，美聯冠軍系列賽第五戰中，藍鳥左投利托（Brendon Little）工作量達生涯新高，另一位福勒哈蒂（Mason Fluharty）並非「大谷終結者」。勞爾（Eric Lauer）本季大部分時間是先發，不像費城人隊有專對付大谷和弗里曼（Freddie Freeman）的功能性左投。換句話說，利托、福勒哈蒂和勞爾三位左投很難有所作為。另曾效力道奇、並在美聯分區系列賽名單中的布魯爾（Justin Bruihl），對左右打者差異大，放他上去還得考慮貝茨（Mookie Betts）以及史密斯（Will Smith）或賀南德茲（Teoscar Hernández）在大谷後，他們砲轟左投頗為得心應手，道奇的打線強大，可輕易擊沉任何一位投手。

藍鳥在美聯冠軍戰G6擊敗水手，讓兩隊戰線拉到第七戰決一生死。 美聯社

藍鳥若能晉級世界大賽，很大程度上要歸功於一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的棒子，在整個十月份火力全開。藍鳥並不缺乏攻擊力，一旦真的晉級世界大賽，洛杉磯媒體與球迷可能要開始熟悉巴格（Addison Barger）、克萊門特（Ernie Clement）、柯克（Alejandro Kirk）這些圍繞在小葛雷諾身邊的球員。然而，今年季後賽藍鳥是桑坦德（Anthony Santander）缺席的陣容，躺在傷兵名單的比切特（Bo Bichette）至今尚未亮相。指定打擊「春天哥」史布林格（George Springer）膝蓋被水手布萊恩胡（Bryan Woo）的速球擊中後，提前離開第五戰。這象徵打藍鳥隊有折扣撿，對道奇隊的先發、牛棚都有利。

假設最終登頂美聯冠軍的是水手隊，道奇隊同樣也有機會突圍。整體觀之，道奇的投手是圍繞讓打者揮空來構建，這方面做得非常出色，24.8%三振率在大聯盟中排第二，這比率在季後賽時依然保持穩定。水手隊的進攻特色，雖然能夠製造長打也容易吞三振，本季23.3%三振率在大聯盟中排第七，水手隊的幾位最佳打者如羅利（Cal Raleigh）是26.7%、羅德里格茲（Julio Rodríguez）為21.4%，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）29.8%，他們的進攻型態本就帶有三振成分。

再來看投手部分，布萊恩胡如擺脫胸肌傷勢完全健康，能讓水手擁有少數可與道奇輪值媲美的先發投手之一，甚至改寫世界大賽劇本。吉伯特（Logan Gilbert）可能是棒球界最被低估的先發之一，柯比（George Kirby）是好球機器相當難纏，卡斯提歐（Luis Castillo）則偶有佳作，即使是米勒（Bryce Miller）儘管例行賽不佳，進入十月也表現滾燙起來。

廝殺到第七場，藍鳥和水手隊現階段都是兵疲馬困，晉級後直接對上道奇隊陣容都會打折扣，預料將會是場場硬仗。 美聯社

面對水手隊的最後一項利多是主場優勢，如果藍鳥晉級道奇隊將不得不飛往多倫多打第一場世界大賽。如果水手隊贏了！道奇就可以在洛杉磯以逸待勞，等候對手的挑戰。本季道奇在自家地盤的戰績是52勝29敗，水手隊今年十月在西雅圖的T-Mobile公園氣氛火熱，但例行賽時打客場是39勝42敗。仔細端詳數據，水手隊在客場打擊表現其實更好，客場整體攻擊指數（OPS).776、主場是.702，但他們的投手陣容一去客場就會疲軟，在主場防禦率是3.28，去客場則上升至4.50，有時數據些微變化就將影響全局，但道奇想衛冕冠軍仍得全力以赴，無論面對的是藍鳥或者是水手。