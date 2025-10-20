名人堂級老將最後一舞！藍鳥給薛則尊重 道奇卻像在榨乾克蕭

職業運動的世界裡，時間是最無情的對手，它不會因為你曾經是三屆賽揚獎得主、八屆全明星球員，抑或是世界大賽冠軍而手下留情；當球員生涯進入尾聲，那些曾經主宰賽場的巨星，對球隊來說還剩多少價值？2025年賽季，兩位注定進入名人堂的傳奇投手——薛則（Max Scherzer）和克蕭（Clayton Kershaw），完美詮釋了兩樣情：一個被委以重任，在季後賽舞台上重現「Mad Max」的風采；另一個則淪為敗戰組的牛棚投手，難堪的登板令人不忍直視。

兩人輝煌的職業生涯無需贅述，簡單列出他們寫下的歷史，薛則生涯累積221勝117敗，榮膺3座塞揚獎（2013、2016、2017）、8次入選全明星、2屆世界大賽冠軍（2019華盛頓國民、2023德州遊騎兵）；克蕭則是過去近20年來道奇隊的門面，生涯223勝96敗，3座塞揚獎（2011、2013、2014）、1座MVP（2014）、10次入選全明星、2屆世界大賽冠軍（2020、2024）；兩位戰果輝煌的名將，近年的共通點則是傷病纏身，進入2020年後，薛則經歷頸部、肩膀和手臂傷勢，吃下完整賽季的次數愈來愈少，克蕭更甚於此，33歲時就出現明顯衰退跡象，上次單季先發30場，已經要追溯到10年前的2015，持續且頻繁的傷痛，也是後者提早宣布高掛球鞋的原因。

克蕭在道奇淪為敗戰組的牛棚投手，難堪的登板令人不忍直視。 美聯社

2025年的今天，薛則41歲、克蕭37歲，兩人的表現可說跌宕起伏。薛則加盟藍鳥後，原本期待他能穩定輪值，但傷勢讓他僅出賽17場，繳出5勝5敗、85.0局、防禦率5.19、82次三振與23次保送的不及格成績，最後六場先發的防禦率高達9.00，例行賽最後一場對上皇家的比賽，甚至僅解決2人就狂失7分，季末的低潮導致美聯分區系列賽沒有被帶進名單。

另一方面，已經對外宣布今年為生涯最後一季的克蕭，例行賽依舊靠著豐富的經驗解決打者，22場先發登板，繳出11勝2敗、112.2局、防禦率3.36、84次三振與35次保送，儘管製造三振的能力沒有昔日出色，但他確實靠著掌控打者的擊球品質，持續繳出一場場的好投，對比薛則，克蕭例行賽的最後一舞更是出色。

季後賽是證明球星價值的舞台，然而，兩人的境遇卻天差地別。藍鳥在戰勝洋基挺進美聯冠軍賽後，將薛則放入了出賽名單，原本預期只是擔任消化局數的角色，沒想到竟委以重任，在系列戰以1比2落後的情況下，總教練史奈德（John Schneider）排定他為第四戰的先發投手，而這也是他生涯第26場季後賽先發登板，在經歷將近2個禮拜沒有出賽的情況下，薛則燃燒手臂，繳出5.2局失2分、三振及保送各5的表現，率隊以8比2扳平系列賽。

藍鳥總教練走上投手丘關心投手狀況，竟然被薛則吼下場。路透 路透

其中，在5局下兩出局，總教練走上投手丘關心投手狀況，竟然被身心都進入「Zone」狀態的薛則吼下場，成為經典一幕，要知道，被薛則吼下場的教頭所在多有，然而在季後賽這種高張力的比賽還是頭一次，展現他即便年過40，身為大投手的鬥志絲毫不減；最後，薛則也透過三振抓下出局數，拿下睽違6年的季後賽勝投，投出三振後的振臂怒吼，也讓全加拿大的球迷為他瘋狂。

反觀克蕭，道奇在國聯分區賽對戰費城人，第三戰7局上道奇以2分落後，克蕭從牛棚上場，可以想見總教練羅伯茲（Dave Roberts）原意是希望他即時為球隊止血，但球威退化的他，實在難以招架費城人的中心打線，在被透納（Trea Turner）敲安、保送史瓦伯（Kyle Schwarber）後，雖成功解決接下來的打者，但在8局續投的狀況產生變化，先是一顆走後門的曲球被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）鎖定敲出陽春砲，接著歷經保送、隊友失誤後，再被透納敲安丟掉2分，隨後史瓦伯再無情補上兩分砲，比賽形成8比1，克蕭原本追擊組的角色霎時變成敗戰處理，而羅伯茲也沒有換投的意思，

當然，兩隊的先發輪值深度大不相同，藍鳥讓薛則上場更偏向是不得以的決定，但道奇在克蕭投完7局後，牛棚中絕對還有比讓這位37歲老將續投更好的選擇，最終讓對手予取予求，使得自家名人堂球星黯然退場，作為棒球迷，實在不忍直視。

道奇隊榨乾克蕭最後剩餘價值。 美聯社

藍鳥和道奇這兩支球隊，分別詮釋了如何利用老將剩餘價值的抉擇，藍鳥榨的是薛則的經驗和鬥志，道奇榨的是克蕭的剩餘能量，卻無視了他在這支球隊代表的意義，兩位老將在球員生涯的最後一舞，展現出令人唏噓的兩樣情。