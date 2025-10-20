日職／相隔8年洋砲雙冠王 火腿雷耶斯加速戰局大逆轉

日本火腿隊在19日台灣投手古林睿煬先發4.2局無失分好投帶領下以7比1擊敗軟銀鷹，3連勝將戰局拉到CS（Climax Series）季後賽決勝輪最終戰，20日兩隊將一戰定生死。

日本火腿隊洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）在18日對軟銀鷹的CS季後賽單場擊出3支安打，包含2發全壘打、4分打點，19 日則是2打數1支安打、獲得3次四壞球保送。總計對軟銀的CS季後賽第二輪5場比賽擊出4發全壘打、打擊率高達0.529，成為日本火腿隊步步逼近軟銀，將戰線延長的第一功臣。

雷耶斯在太平洋聯盟CS季後賽的火燙手感從球季例行賽一路延續，例行賽拿下全壘打、打點雙冠王，到了高張力的季後賽還是沒有手軟，證明了他是目前日本職棒最強洋砲。在現今投高打低、洋砲難尋的NPB，更顯價值非凡，對軟銀的季後賽看下來，雷耶斯在打線之中給予對手的威脅性相當巨大。

雷耶斯的表現，尤其是長打符合了真洋砲該有的威力，也成為日本火腿隊一路過關斬將，直衝日本一總冠軍賽的大功臣。 日本火腿隊IG

雷耶斯今年例行賽以32支全壘打、90分打點一舉奪下洋聯雙冠王。事實上，近年來日本職棒拿個人打擊獎的洋砲屈指可數，洋聯尤其稀有，近10年洋聯只有2023年羅德隊的波蘭柯（Gregory Polanco）以26支全壘打與近藤健介（軟銀）、淺村榮斗（樂天）並列全壘打王。上一個包辦全壘打、打點雙冠王的洋砲更是要回溯到2017年的古巴重砲迪斯派（Alfredo Despaigne），已經長達8年之久。中央聯盟的雙冠王的洋砲則是2019年橫濱DeNA的索托（Neftalí Soto）43轟、108分打點。

雷耶斯的表現，尤其是長打符合了真洋砲該有的威力，也成為日本火腿隊一路過關斬將，直衝日本一總冠軍賽的大功臣。

雷耶斯曾是教士隊新秀，2019年被交易至印地安人（現今守護者隊），該季他效力兩支隊伍合計擊出37支全壘打，是她美職生涯單季最多。儘管這個耀眼實績被寄予厚望，不過由於2022年火腿也曾經簽下在MLB單季打出超過30轟的Renato Núñez，但卻以失敗收場，2022年當季Renato Núñez只留下63場出賽，4支全壘打，0.174打擊率，180個打席被三振高達61次的慘澹成績，因此日本火腿洋砲這個解是否得到答案，還是令人存疑。

雷耶斯在2019年以及2021年分別在MLB單季擊出37支全壘打以及30支全壘打，加上大聯盟累計108轟的成績，因此在2024年加盟日本火腿隊之前，吸引了美日多支職棒隊的競逐。日本火腿隊最後以1億日圓年薪加激勵獎金的條件簽下這名實績豐富，且當時年紀不到30歲的重砲，希望他能夠重現過去優秀的長打能力，為日本火腿監督新庄剛志構建最後一塊奪冠拼圖。

雷耶斯除了在開始適應日本職棒的第一年就開始展現長打威力，。 日本火腿隊IG

去年轉戰日職日本火腿隊的第一年，雷耶斯單季25轟、65分打點、打擊率2成90。除了在開始適應日本職棒的第一年就開始展現長打威力，並且憑藉著廣角攻擊維持穩定的安打輸出能力，球季中還以連續25場安打刷新原先由大下弘、森本稀哲所保持的日本火腿隊球團紀錄。

今年他邁入日本職棒第二年球季，長打威力再進化，以32支全壘打、90分打點奪下洋聯雙冠王。季後賽的火熱表現，加上更加適應日本職棒的環境之後，明年在日本火腿的表現更加令人期待。