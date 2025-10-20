中職／別再摳了！挺過風吹雨打一年 樂天球團更應善待猿將

樂天桃猿在季後挑戰賽0勝2敗的逆境下，最終3連勝扳倒統一獅闖進台灣大賽，團隊奮戰不懈、永不放棄的精神令人動容，不管台灣大賽對中信兄弟的結果如何，這一批猿將都值得球迷給他們鼓掌喝采，樂天球團應該善待。

今年季中樂天桃猿兩度爆發伙食和食安風暴，加上大大小小的場外風波，不斷重創樂天球團形象，在季後挑戰賽開打前一天，宣布副領隊沈鈺傑轉任顧問，以及二軍訓練基地從嘉義北遷回桃園，都浮現不尋常的跡象。

樂天接手前的Lamigo桃猿8年豪取6冠，是不折不扣的中職常勝軍，由於日本樂天集團是外資大企業，Lamigo劉家是台灣小資企業，猿迷當然希望「富爸爸」加持能挹注更多資源，讓猿軍持續強盛下去。

結果，樂天桃猿這6年的12個半季，只有在2022年上半季拿到季冠軍，接手前兩年都無緣打進季台灣大賽，近3年全年度勝率都是第3名，而且都以挑戰者的姿態與統一獅在季後賽對壘，樂天桃猿從各個層面來看，都已經不是過去那個大家所熟悉的Lamigo桃猿了。

當年猿迷以為有了樂天「富爸爸」加持能挹注更多資源，讓猿軍持續強盛下去，但實際情況並非如此，圖為2019年樂天接手後的成軍典禮。 聯合報系資料照

樂天桃猿雖然連4年打進季後賽，但每次都打得很辛苦，給人欲振乏力的感覺，季後賽拚的是長期累積的後勤資源，打的是團隊力量，每次看樂天桃猿打季後賽，總覺得如果哪個部分再做得更好一點，球團再給多一點資源在什麼地方，會不會就不一樣了？

在內外交迫下，近3年樂天桃猿2度打進台灣大賽，真的都是靠猿將努力奮戰所拚出來的。

近年樂天球團讓部分員工轉成約聘人員，找洋將預算精省力求最高CP值，沒有盡力留住旗下大咖FA自由球員，也沒有積極尋找更好的FA好手，不斷爆發伙食風暴，再到近期二軍訓練基地搬回大本營桃園，都充滿了樽節成本的影子。

今年球季結束樂天桃猿強投黃子鵬將取得FA資格，明年季後FA大咖輪到林立，一直到現在為止，樂天球團依舊沒有提前端出大型合約綁住一投一打好手，樂天已讓FA大咖陳俊秀、朱育賢出走，林泓育、林智平、余德龍年紀漸長，樂天球團確實有必要留住黃子鵬和林立，否則對團隊戰力會造成強烈衝擊。

中職受惠大巨蛋和世界12強冠軍的雙重效應，今年例行賽場均觀眾人數衝破萬人大關，各隊票房和商品收入直線竄升，廣告招商也比以往更好，在收入大幅增加的情況下，中職也可望出現賺錢的球隊，只要職棒蓬勃發展，經營球隊有利可圖，有錢可賺，就會有企業想進來玩。

季後挑戰賽，樂天桃猿林智平在對決統一獅第五戰，9上關鍵三分全壘打追平比數，成為個球季標誌性的一棒。 聯合報系資料照

目前中職6隊當中，中信、富邦、統一、味全、台鋼都是國內大企業，也有持續經營下去的決心，近年樂天桃猿不斷傳出轉賣的消息，如果日本樂天集團有心想要好好經營，那就要下定決心大刀闊斧改革，改善球隊內部管理問題，並挹注更多資源在球隊，讓猿迷更有感，讓猿軍更有競爭力，不要辜負在場上奮戰的猿將，以及始終不離不棄的猿迷。