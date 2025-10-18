鐵人泰托姆缺陣的綠血改革 新賽季塞爾蒂克能走多遠？

當波士頓塞爾蒂克在上季季後賽遭遇當家一哥泰托姆（Jayson Tatum）的阿基里斯腱撕裂後，球隊想重返奪冠王位的夢想瞬間被按下了暫停鍵，球隊未來的所有佈局方向也得全部重來。

面對豪華稅壓力，核心陣容不得不因此崩解，哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）先後離隊，高層也無法開出像勇士一樣的條件留住想長待波士頓的老將霍福特（Al Horford），加上泰托姆新球季基本上報銷，球迷熟悉的冠軍先發陣容幾乎被打回原形。

沒有泰托姆的塞爾蒂克，基本上已經宣告冠軍夢破滅，不過球隊也能藉此重新培養年輕人才，以圖日後逐鹿中原。 路透社

新賽季考驗布朗是否有真一哥的能耐

布朗（Jaylen Brown）曾在2024年總決賽榮獲FMVP，那一刻他證明自己不只是副手，而是能在關鍵時刻扛起責任的男人。如今，泰托姆報銷、三位老將離開，他將迎來生涯首度擔任真正一哥的完整挑戰。

布朗的強項在於身體對抗與切入破壞力，過去和泰托姆搭檔時，彼此能互相分散防守注意力，讓他的特長得以發揮，但如今不僅是泰托姆，布朗一口氣失去三名先發隊友，對手的防守重壓勢必相當程度會落在他身上。

由於少了球隊體系中的原有組織重心，他除了在進攻端上有所建樹外，勢必得改變自身打法，投入更多心力在閱讀比賽與傳導球方面的精進，才有機會以領袖的姿態去帶動球隊節奏並引導隊友融入比賽。

雙槍之一的布朗將扛起更多重任。 路透社

這不僅關乎球隊的戰績，更關乎他能否從冠軍隊二哥進化為真正的領袖，連續三年的東區全明星，布朗證明自己的時刻已然到來。

瘋狂後場的火力最大化

泰托姆缺席和哈勒戴離隊，保守一場比賽將空出30次出手的球權機會，估計這空缺將由更瘋的投射大隊頂上。近三年兩度拿下年度防守第二隊的懷特（Derrick White）進攻火力也逐年兇猛，上季來到16.4分，三分球命中率穩定在38%並能附帶4.8助攻4.5籃板。

從近日熱身賽懷特狂砍33分9籃板6助攻便可窺見新賽季的他球權可望大增，場均上看20分應不是問題。

另外，年度第六人普里查德（Payton Pritchard）與新加入的西蒙斯（Anfernee Simons），都能夠持球，出手速度極快，亦擅長防守反擊後的迅速出手。這三人和定點射手豪瑟（Sam Hauser）的後場輪替在觀賞性上絕對爆棚，他們的共同特徵是無懼出手、節奏快、具備瞬間改變戰局的連續飆分能力。

新加入的西蒙斯也將承擔更多火力支援。 路透社

綠衫軍的後場配置可因此極大化球場空間，懷特與西蒙斯的三分球穩定、豪瑟三分命中率更高達42%，這樣的外線威脅能讓對手沒辦法肆無忌憚地包夾布朗。

同時，普里查德與西蒙斯的推節奏能力，能使得塞爾蒂克的比賽更流暢、更具爆發力。當沒有泰托姆後，球權分配更加平均，只要手感好，後場每個人都有能力在不同夜晚成為主角，他們有本錢打出三節收工的高比分模式。

後場帶來火力狂潮背後的雙面刃

但是，當球隊把火力推到極致，代價也隨之浮現。過去素有鐵人之稱的泰托姆，其實在防守端多個位置的協防，還有球隊組織層面分擔很多數據外的無形貢獻。這些問題新賽季都將浮現出來，西蒙斯與普里查德的身材與對抗性不足，即便普里查德休賽季著重對抗性的訓練，但機體硬傷仍舊存在，懷特不可能每晚身兼大鎖救火還有力專注於飆分。

當外圍防線變得容易被突破，來自側翼的補防與內線的關門屏障更顯重要。少了泰托姆的協防，禁區少了波爾辛吉斯與霍福特後，防守籃板與護框威脅明顯下滑，一旦進攻端大量仰賴的三分球手感冰冷、節奏失控，塞爾蒂克的進攻容易瞬間崩盤，他們缺少的一個止血點，正是泰托姆長年扮演的角色。

懷特(左)和普里查德。 美聯社

禁區新門神能否趁勢崛起

對於2025–26賽季的塞爾蒂克來說，禁區戰力是球隊的最大懸念與X因子。這個缺口看似致命但也有機會讓曾被忽視的角色球員克塔（Neemias Queta）在綠衫軍的第三季迎來了難得的上位機會。

這位來自葡萄牙、身高213公分、臂展達224公分的中鋒，在今年歐錦賽表現出色，以強悍對抗、出色的防守判斷與籃板意識令人驚艷。若能延續國際賽氣勢，他將有機會成為下一個威廉斯（Robert Williams III），扛起綠衫軍的防守門神。

克塔的防守意識相當成熟，他不是那種喜歡賭封蓋的球員，而是懂得利用身體與長臂去干擾對手的出手角度，禁區護框能力紮實，對抗性夠硬。進攻端他雖然沒有太多戲份，但願意做苦工、不搶球權，是個樂意打擋拆的吃餅型中鋒。

禁區大個克塔有望獲得表現空間。 路透社

此外，他在進攻籃板卡位意識強，擁有出色的第二彈跳。這對於以外線出手為主的塞爾蒂克而言極為重要，外線失手後能否搶下籃板、增加進攻回合，是維持火力供輸的關鍵之一。

塞爾蒂克的禁區將從技術流回歸硬派風格，克塔的出現的出現，象徵著不再追求外線延伸型中鋒，而是找回防守、卡位與能量的一種新方向。雖然說克塔的罰球不穩、進攻技巧單一、面框威脅接近於零。而且他在高位擋拆防守時容易被拉出禁區，對小個子後衛的橫向移動應對還不夠靈活。

但正因為他的藍領特質，反而有機會為綠衫軍的團隊文化注入更多韌性與拼勁。若克塔能維持健康、逐步穩定防守與籃板輸出，他有機會成為新賽季最令人驚喜的禁區黑馬之一。

此外鋒線上的首輪新秀，來自西班牙的19歲小將岡薩雷茲（Hugo Gonzalez）熱身賽表現令人驚艷。雖然經驗尚淺，但他具備強硬的防守直覺與空切能力，若能維持一貫強度與態度，他可能成為球隊輪換驚喜。

霍福特(左)和哈勒戴雙老都離開波士頓。 路透社

新賽季的塞爾蒂克，已經不再是靠明星個人能力取勝的豪華軍團。他們的成功與否，將取決於這群瘋狂後場能否在火力與控制之間找到平衡。

如果他們能維持高強度的外線輸出，同時讓防守端保持足夠紀律，那麼這支綠衫軍仍有機會維持一定的戰力。但若防守崩盤、進攻失準，那麼這支投射大隊，恐怕會成為聯盟最兩面刃的球隊。

瘋狂後場、硬派內線，這是對綠衫軍的重新定義的一季實驗，少了連續四年年度第一隊的泰托姆，這樣的波士頓，少了被注目的光環，但多了真實的血與汗。或許這正也是偉大球隊重新贏得尊重的開始。