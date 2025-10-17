衛斯特布魯克還有油前進沙加緬度 但國王真的需要他嗎？

距NBA球季開幕戰只剩一周，37歲NBA大三元傳奇「衛少」衛斯特布魯克終於找到下家。《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，衛少將與國王簽下一年360萬美元老將合約，成為國王後場支柱。

國王有多需要衛少？

衛少今年夏天選擇跳出跟金塊最後一年合約成為自由球員，就是希望可以找到新東家，爭取更多戰術角色，不管先發替補，但決勝時刻可以更多在場上，衛少認為自己油箱還有油，他能得到更多重視和上場機會，上季在金塊衛少出賽75場(其中36場先發)，主要擔任替補，每場出賽28分鐘，場均13.3分、4.9籃板、6.1助攻，投籃命中率4成5，三分命中率3成2，每場失誤3.2次。

在金塊板凳，先發奇用替補出色，衛少表現無可挑剔，但衛少經紀團隊錯估形勢和NBA市場，三個多月過去，一直沒有球隊給衛少報價，儘管市場傳聞國王有意簽下衛少，但國王卡著其他配套交易談判，遲遲沒有動作。國王在開季前一周決定用老將底薪簽下衛少，顯然國王仍需要衛少經紀和從板凳上來改變比賽節奏能量與能力。

國王主控是施羅德，2025年歐錦賽歐洲籃球天王，二年級主控卡特菜鳥球季幾乎不在輪換陣容，新賽季還扛不下替補重任，上季偶有驚奇，擅常打爛仗後衛艾利斯投籃命中率4成9，三分命中率4成3，愈來愈有主力輪換樣子，新賽季預估會得到重用。衛少應該就是國王需要的那個保險。

衛少先發、替補都能扛，還能傳承經驗帶來更多競爭，國王確實需要一個見過大風大浪老後衛壓陣，帶來後場深度和領導能力。

衛斯特布魯克先發、替補都能扛，還能傳承經驗帶來更多競爭。 美聯社

衛少能為國王帶來什麼優勢？

衛少油箱的油還很多，上季4成5投籃命中率和3成2三分命中率都高達生涯平均值，儘管三分球和跳投穩定性不足依舊讓人擔心，甚至是對手可以放投重點，但衛少能對位防守後場三個位置，禁區衝擊力十足，攻防兩端都能帶來刺激的打法，確實是國王需要的能量。

施羅德在歐錦賽證明他就是當今歐洲籃球數一數二頂尖後衛，進攻一流，打法難以預測，衛少防守威脅性更強，身高對位都優於施羅德，兩人可以互補，國王後場和持球點選擇更多樣。

衛少做為國王主要替補控球，艾利斯角色就是打爛仗，扮演改變比賽節奏奇兵，國王後場深度非常完整。

衛斯特布魯克上季在金塊已經證明自己可以適應各種角色，更懂如何自我調整。 美聯社

衛少打法、心態、球路那裡有問題？

衛少上季在金塊已經證明自己可以適應各種角色，更懂如何自我調整，在戰術、球權、先發替補角色定位上找到平衡，場均13.3分、6.1助攻就是完美證書。

衛少充滿自信，他更相信自己可以得到更多球隊需要。但現實更殘酷，過去三個月幾乎沒有任何一支NBA球隊需要衛少帶來的能量和戰力，37歲想要得到更多戰術角色和球權的衛少，在現代NBA已經很難就業。

真要挑剔衛少，最大缺點就是失誤太多，二是外線不靈光，一直是對手放投對象，這是衛少球路最尷尬兩大罩門，也是他很難再就業最主原因。

衛斯特布魯克絕對可以在任何一支球隊扮演出色角色球員和主要替補，打出最好籃和表現。 美聯社

除了球路打法缺陷，心態永遠是職業球員最關鍵成敗信念，衛少絕對可以在任何一支球隊扮演出色角色球員和主要替補，打出最好籃和表現。但心態要健全，自我認知更重要，如果衛少依然認為自己值得更多上場時間，並且想要在決勝期間上場，那麼今年很可能就是衛少NBA生涯最後一季。

祝福衛少，希望他能發光發熱再多打幾年。