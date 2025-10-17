大巨蛋難開轟成投手天堂 「巨蛋爪」威不可擋台灣大賽占優勢

台灣大賽即將在本週六開打，由在季後挑戰賽逆勢擊敗統一獅、演出輸二贏三史詩級大逆轉的樂天桃猿，對上衛冕軍中信兄弟。總冠軍賽七戰四勝的賽制，前三場都會在台北大巨蛋舉行（兄弟為前兩戰的主場球隊，桃猿則是第三戰的主場球隊），第四戰在桃園棒球場，如有需要，第五、六、七戰會在兄弟的主場洲際棒球場進行。這樣的場地安排，前三戰的大巨蛋賽事至為關鍵，哪一隊能在這座屬性特殊的室內球場拿下至少兩勝、取得先機，贏得總冠軍的機會就大為增加了。

台北大巨蛋自2023年底的亞錦賽正式啟用、2024年開始加入中職賽事，至今已經累積不少場的比賽，也提供了越來越多的證據，顯示出這座台灣唯一的室內棒球場，和其他戶外球場相較，有其特殊之處。其中最明顯的一個特性，就是要在這座球場打出全壘打，非常、非常困難。以今年例行賽的數據來看，全聯盟平均每場比賽會出現1.06支全壘打，但在大巨蛋，66場比賽只出現了44支全壘打，場均只有0.67支，是所有球場最低的。

不僅如此，大巨蛋賽事的得分也偏低，和中職其他球場相較，今年在大巨蛋進行的例行賽，比聯盟平均少了約17％的分數。如果以美國職棒進階數據常使用的「球場因子」（PF，Park Factor，聯盟平均為100）來比較各球場的差異，那麼大巨蛋的得分項目的球場因子為83，而如果單看全壘打的話，大巨蛋的球場因子是更極端的58。也就是說，大巨蛋的全壘打產量，比聯盟平均少了超過四成！許多球迷也許已經感覺到，大巨蛋的比賽常常是低比分的投手戰，投手成績特別出色，球也很難飛出牆。這個印象得到數據的支持，沒有錯，大巨蛋確實是一個易守難攻的「投手天堂」。

2025球季各球場Park Factor。圖／丹尼爾製表

大巨蛋的全壘打牆較高，且沒有風勢幫忙，讓球很難在這裡出牆。另外，投手能在舒適的氣溫和環境投球，不用承受高溫日曬或被雨勢影響控球，可能也有助於投手整體的表現。至於台灣大賽對戰的兩隊在大巨蛋的戰績，兄弟的優勢就非常明顯了：連續兩年，兄弟在大巨蛋都打得非常出色，去年例行賽19勝9敗，今年例行賽21勝11敗，總共出賽60場，勝率高達66.7％，「巨蛋爪」威不可擋，戰績比在自家的洲際棒球場還要好上不少。而桃猿連續兩年在大巨蛋的勝率都不到五成，去年5場出賽2勝3敗，今年27場出賽，12勝15敗，合計勝率僅43.7％。所以，兄弟特別擅長「攻蛋」，是巧合，還是真的掌握了「大巨蛋使用手冊」，藉由球場的特性，取得一些對戰上的優勢？

理論上來說，球場是公平的，因為兩隊面臨的是一樣的球場環境，以大巨蛋來說，投手相對容易投，打者也較難突破對方的防線。不過，有趣的是，回到剛剛談到的「球場因子」，和「投手天堂」大巨蛋呈現相反趨勢的，正是中信兄弟的主場洲際棒球場。洲際今年出現特別多的全壘打，每場平均會出現1.51支全壘打，遠高於聯盟平均的1.06，全壘打的球場因子高達152。如果跟去年洲際球場的場均1.08支相比，也高出相當多。巧的是，大巨蛋和洲際球場是兄弟最常出賽的兩座球場，而這兩座球場卻呈現完全不同的全壘打產量和球場特性。觀察兄弟的投手和打者在這兩座球場的表現，是否有明顯的差異，就很有趣了。

宋晟睿今年在大巨蛋敲出5轟，是本季「巨蛋王」！ 聯合報系資料照

先看團隊的長打火力和戰績。兄弟在洲際的45場主場出賽，自己轟出27支全壘打，卻被客隊轟了41支，在長打火力輸人的情況下，勝率勉強維持在五成勝率以上（24勝21敗），已經相當難得，但這個成績顯然遜於大巨蛋。在大巨蛋，兄弟總出賽32場，雖然自己只轟出12支全壘打（其中宋晟睿就包辦了5支，是今年的「巨蛋王」），但對手只打出7支。也就是說，兄弟的投手群在這座球場平均每5場才會被轟出一支全壘打，挨轟率低得誇張。

其實，從數據來看，兄弟的主力牛棚中有不少人在洲際投得很不理想，在大巨蛋卻有如金身護體，投得威風八面。李振昌在洲際防禦率高達 8.36，14局投球就挨了3轟；陳冠穎防禦率9.88，13.2局挨了4轟；王凱程防禦率 6.35，17局投球挨了3轟；蔡齊哲、吳俊偉、陳琥、鄭凱文也都有類似的情況，在洲際的防禦率、對手的打擊三圍、挨轟率都是偏高的，除了呂彥青（在洲際投了15.1局，防禦率是優異的1.76）和江忠城（在洲際投4局沒失分、防禦率0）之外，兄弟牛棚在洲際球場就是常常挨打。

2025例行賽兄弟主要牛棚於大巨蛋、洲際球場投球成績。圖／丹尼爾製表

同樣一批牛棚投手，在大巨蛋的投手丘卻變得相當有壓制力。李振昌在大巨蛋防禦率僅0.56，陳冠穎2.08，蔡齊哲0.68，陳琥1.15，王凱程2.77，吳俊偉投了8局沒有失分，防禦率是完美的0。除了呂彥青是個異數（在洲際投得很好，但在大巨蛋10局就挨2轟、防禦率7.2），多數人的投球成績在大巨蛋都大幅提昇，被全壘打數也大幅減少。合理推測，大巨蛋抑制長打的場地特性，有效掩護了兄弟牛棚容易挨轟的缺點，尤其如李振昌、蔡齊哲、陳琥、鄭凱文這類型容易被打出飛球的投手，就更容易受到大巨蛋的保護。

台灣大賽前三戰都在大巨蛋舉行，桃猿第三戰雖掛名主場，但恐怕不算有「主場優勢」。 中社

相較之下，兄弟的主力先發投手和樂天的投手群，投球表現就沒有這麼明顯的場地差異。不過，在季後挑戰賽我們也看到了，牛棚戰力和表現，甚至換投的時機，都會是系列賽勝敗的關鍵。帳面上來看，擁有陳冠宇、朱承洋等頂級牛棚的樂天，在球賽後半段會有一些優勢，但至少在前三戰，有大巨蛋庇護下的兄弟牛棚也不會輸。整體來看，桃猿要延續季後挑戰賽打出的氣勢，再過兄弟這一關，難度真的很高。