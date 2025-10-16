中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

毫無意外可言，今年不務正業的「神全」林益全跌落神壇，遭到統一獅戰力外，光看他今年一整年都沒有上到一軍，而且不在秋訓名單，不難理解統一獅會有這樣的決定，林益全若還想再繼續打球，但會有球隊接收嗎？有球隊要幫他舉辦引退儀式嗎？前提是林益全要找回「本業」的初心。

林益全在2007年以業餘大物球員之姿，在季後選秀會獲得興農牛第一輪第一指名為選秀狀元，經過代訓之後，林益全本來對投入職棒的未來不具信心，選擇要回到業務台電打球，但時任興農牛總教練徐生明說服下，決定加盟興農牛，當年簽約金500萬元，追平當時中職野手最高簽約金。

在2009年新人年，林益全展現怪物新人的實力，120場全勤出賽，敲出169支安打、18支全壘打、113打點、打擊率0.348，奪得該年打點王，並且獲選年度新人王及年度最有價值球員雙料大獎。

2009年林益全在興農牛隊贏得新人王頭銜。聯合報系資料照

此後，林益全一直到2020年都有3成以上的打擊率。2013牛以0.357打擊率、149支安打、18支全壘打拿下打擊王、安打王及全壘打王，2014年88打點、2015年126打點及2019年108打點奪得打點王。

林益全目前生涯2013支安打排第3、210支全壘打排4）、1142打點則是第3、889得分位居第5，此外，生涯399支二壘安打是中職最多，只差一支二壘打達成400支二壘打。

2021年起林益全打擊下滑，一壘手位置不保。中斷連續18年單季打擊率3成的紀錄，2022年季後被割捨在戰力外名單，雖然富邦悍將有意簽回，但林益全選擇回到南部打球加入統一獅，2023年有著3成以上打擊率表現，但2024年打擊不振，出賽減少，季後再被放在60名單之外。

據了解，林益全去年季後想要去他隊發展，統一獅才讓他戰力外，去尋找合宜的去處，但最終沒有人要，今年季前3月才又跟統一獅簽下1年合約，得以繼續球員生涯。

去年林益全在嘉義市棒球場敲出生涯第2000支安打，家人上場獻花。統一獅隊提供

但林益全今年發生一連串事情，出了一本似乎是「退休書」，內容得罪了不少球員、教練，再來是變成「網紅」，拍起YT節目，還跟老婆一同出席有關「數字」的命理活動，重心似乎並未放在「本業」職棒球員身上，有許多當初支持他的球迷，漸漸地不再跟隨他，甚至反而批評他。

林益全今年一整年沒有上到一軍，二軍出賽50場只有22支安打、1支全壘打、11打點、0.229打點率，二軍這樣的成績，加上心思沒有完全在棒球，一軍教練團怎會讓這樣的老將上一軍，當然要給年輕球員機會。

如果統一獅今年讓林益全上一軍，是要怎麼跟二軍年輕球員解釋，一位經營「YT」頻道的球員可以上一軍。林益全在還是「職棒球員」身份之下去拍YT節目，是對年輕球員「錯誤示範」，職棒球員有時間不是應該要去多多練球，讓自己更有機會上一軍，而不是有其它「外務」在身。

統一獅在8月底決定60人註冊名單時，總教練林岳平點名林益全是最後吊車尾、第60人名單，這是給林益全最後的尊重，甚至是嚴厲的警告，最後終究是走上「戰力外」。

林益全還沒退休就出版自傳書「All in全力出擊：林益全的球心之道」，引發軒然大波。 中央社

林益全在統一獅尚未宣布戰力外名單時，自己先在IG限動發文，「謝謝統一這 三年的照顧」，之後再刪文，發文前也未知會經紀人，之後再刪除發文，但已經來不及了。

經紀公司代轉達林益全會繼續以球員身分備戰，為新球季努力。但放眼中職目前6隊，有哪一隊可以收容林益全。中信兄弟、味全龍、樂天桃猿是不可能，統一獅會再心軟讓他回鍋辦引退嗎？但可以確定一軍已無他的位置。

富邦悍將明年要舉辦林哲瑄引退儀式，讓林益全回鍋最後一年，或許也是一個可以的操作，但機會不大。台鋼雄鷹呢？如果明年洋砲魔鷹不在了，可能需要一位打者，林益全似乎可以考慮一下，順便舉辦引退，但可以想見的薪水都一定不高。

在球隊尚未宣布戰力外之前，林益全突然先發文感謝統一獅。林益全IG限動

不過，即便有球隊想要網羅，林益全的心態需要大改變，好好練球、專心當一位職棒球員，才有下一步的機會。沒有一支球隊可以容許自己的球員在球季中拍YT當網紅，何況年輕球員都在看。

林益全身為一位資深且有顯赫成績的老將，也該以自身做起，告訴年輕球員，有多餘的時間就要多練，拍YT當網紅是退休之後的事。不過林益全今年就在做「退休」的事，而且明星球員退休之後，還要很多可以做的事，不一定要當網紅。