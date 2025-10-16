快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

聽新聞
0:00 / 0:00

道奇季前計畫終於兌現！五大王牌完全體同步主宰季後賽

聯合新聞網／ 蔡政益
道奇季前以大谷翔平、山本由伸、史奈爾、葛拉斯諾與佐佐木朗希(由左至右)所組成的全聯盟最強五大王牌輪計畫，終於在季後賽以另一種方式合體主宰戰局。 美聯社、路透
道奇季前以大谷翔平、山本由伸、史奈爾、葛拉斯諾與佐佐木朗希(由左至右)所組成的全聯盟最強五大王牌輪計畫，終於在季後賽以另一種方式合體主宰戰局。 美聯社、路透

還記得道奇隊季前號稱擁有大谷翔平山本由伸佐佐木朗希、史奈爾(Blake Snell)與葛拉斯諾(Tyler Glasnow)所組成的全聯盟最強五大王牌輪值陣容嗎？然而這樣的超級組合卻從來沒有在例行賽真正合體過，反倒是讓「神主牌」老大哥克蕭(Clayton Kershaw)扛了全隊第二多的局數與勝場數。沒想到來到季後賽，這五大王牌有四位都回歸輪值，而佐佐木朗希也意外成為最值得倚重的後援，可說兌現了季前的計畫，成為道奇想要衛冕世界大賽冠軍的最大關鍵。

去年道奇組成了由大谷翔平、貝茲(Mookie Betts)與弗里曼(Freddie Freeman)領軍的MVP打線，也順利拿到世界大賽冠軍。而今年他們的豪華陣容再升級，輪值補進兩屆塞揚獎得主史奈爾與日職巨投佐佐木朗希，大谷翔平也被預期能在季中登板投球。可惜史奈爾、葛拉斯諾與佐佐木朗希季初都陸續受傷，而大谷翔平也是在六月才開始站上投手丘，因此這五位王牌從來都沒有同時在輪值當中過，投滿整季的真王牌只有山本由伸這麼一位，且還需要道奇史上最偉大球員克蕭適時挺身而出，兩人分別拿下12與11勝。

山本由伸健康先發30場投滿整季，成為道奇真正王牌。 美聯社
山本由伸健康先發30場投滿整季，成為道奇真正王牌。 美聯社

不過隨著葛拉斯諾與史奈爾下半季的陸續回歸，其實道奇隊的王牌級輪值也逐漸成形。明星賽後道奇有山本由伸、史奈爾與克蕭這三位投手的fWAR值排在國聯前10名，與費城人隊並列國聯最多。但道奇另有西恩(Emmet Sheehan)、大谷翔平與葛拉斯諾排在第11到20位，等於前20名道奇就佔了6位，遙遙領先國聯各隊，這也使他們投手群下半季的團隊fWAR以12.1高居全聯盟之冠。當然這樣的數據主要由先發投手所撐起，其10.3的團隊fWAR仍居全聯盟榜首，而令人詬病的牛棚則僅以1.8位居第11位。因此數據證明只要道奇的王牌輪值群能健康出賽，幾乎是天下無敵。

史奈爾終於不再是「五局塞揚」，季後賽一人就為道奇貢獻3勝，且每場先發至少都投滿6局。 路透
史奈爾終於不再是「五局塞揚」，季後賽一人就為道奇貢獻3勝，且每場先發至少都投滿6局。 路透

這樣的數據也終於在季後賽應驗了。道奇目前在季後賽共打了8場比賽，取得7勝1敗的戰績，最大的功臣可不是MVP打線，而是季初所組的那五大王牌。這7勝當中史奈爾就貢獻了3勝，山本由伸與大谷翔平則各貢獻2勝與1勝。更可怕的是這8場比賽當中，道奇輪值群就投了7場優質先發(6局以上、3分以下自責分)，包括史奈爾的3場、山本的2場、大谷與葛拉斯諾各1場，最近一場甚至是山本在國聯冠軍賽G2對釀酒人隊的完投勝。季後賽到目前為止，道奇先發的防禦率只有1.54。這也是為何道奇打線在國聯分區系列賽的OPS.557在8隊晉級隊伍中敬陪末座，卻還能以3勝1敗淘汰季後賽開打前最被看好的費城人隊。

佐佐木朗希被道奇修好後，在季後賽成為牛棚救世主。 路透
佐佐木朗希被道奇修好後，在季後賽成為牛棚救世主。 路透

事實上道奇牛棚不穩的問題到了季後賽依舊存在，史考特(Tanner Scott)與耶茨(Kirby Yates)這兩位季前高薪簽下的牛棚大將，甚至在季後賽都派不上用場。好在佐佐木朗希轉牛棚後突然恢復他應有的功力，前四場出賽一分未失，並拿下兩次救援成功。若道奇與費城人的分區系列賽也能夠選出一位MVP，佐佐木朗希絕對是不二人選。他最經典的一役莫過於第四戰中繼了完美的3局，完全沒讓打者上壘，而他的WPA(Win Probability Added，勝出機率提升指數)0.69亦為該系列賽最高的一員。

投手大谷拿例行賽當復健賽投，到了季後賽終於展現真正「二刀流」實力。 路透
投手大谷拿例行賽當復健賽投，到了季後賽終於展現真正「二刀流」實力。 路透

道奇在淘汰最難纏的費城人隊後，成了僅存四隊當中奪冠呼聲最高的球隊，目前也在國聯冠軍系列賽取得2勝0敗的優勢。若最終他們能夠如願衛冕冠軍，那麼季前特別組成的五大王牌輪值就算是相當值得了。

MLB專欄 道奇 佐佐木朗希 大谷翔平 山本由伸 Tyler Glasnow Blake Snell

蔡政益

追蹤

相關新聞

道奇季前計畫終於兌現！五大王牌完全體同步主宰季後賽

還記得道奇隊季前號稱擁有大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、史奈爾(Blake Snell)與葛拉斯諾(Tyler Glasnow)所組成的全聯盟最強五大王牌輪值陣容嗎？然而這樣的超級組合卻從來沒有在例行

16年等待冠軍再夢碎 洋基站在十字路口該何去何從？

紐約洋基隊2025年的冠軍夢提早落幕，沒機會在世界大賽舞台雪恥，這支隊伍再次來到熟悉的十字路口，下一步該如何走？自從上一次站在世界之巔，遊行花車駛進紐約市以來，已經過去16年。前進明年新的篇章之際，我

中職／對明天永遠懷抱希望 胡金龍一代旅美強將落幕

【撰文・鄧心瑜】 是台灣第一個登上大聯盟內野手，也是蟬聯多年中職打擊之王，胡金龍棒球天賦自小展露無遺，在棒球風氣興盛台南，青棒時期頗負盛名，從美職道奇小聯盟起步、闖蕩大聯盟殿堂，再回到台灣扮演領

中職／四大先發對戰桃猿數據一面倒 兄弟奪冠應是游刃有餘

經過4場激烈的季後挑戰賽，樂天桃猿以下剋上，第四戰直到第9局才追平比數，並在延長賽逆轉戰局，讓原本從從容容的統一獅，最後只能連滾帶爬黯然打包。代表今年的台灣大賽，將由桃猿出戰兄弟，將是近12年來雙方第

大都會虎頭蛇尾賽季寫豪門悲劇 該繼續押注求大約的阿隆索？

大都會本季最終戰，必須贏球才能保有季後賽生機，面對勝率不及五成的馬林魚隊，5局上陷入4分落後，此時打線串聯製造兩人出局滿壘機會，當家重砲阿隆索（Pete Alonso）試圖挺身而出，本季的他掃進了12

中職／史詩級遭逆轉！由從容變匆忙 統一獅教練團難辭其咎

今年季後挑戰賽統一獅從開打前先手握1勝優勢，再到拿下首戰勝利聽牌，再到第2戰打完前5局領先4分，再到第4戰打完前8局領先3分，結果最終贏家是樂天桃猿，取得3勝2敗完成不可思議的逆轉戰局晉級台灣大賽，堪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。