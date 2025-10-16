道奇季前計畫終於兌現！五大王牌完全體同步主宰季後賽

還記得道奇隊季前號稱擁有大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、史奈爾(Blake Snell)與葛拉斯諾(Tyler Glasnow)所組成的全聯盟最強五大王牌輪值陣容嗎？然而這樣的超級組合卻從來沒有在例行賽真正合體過，反倒是讓「神主牌」老大哥克蕭(Clayton Kershaw)扛了全隊第二多的局數與勝場數。沒想到來到季後賽，這五大王牌有四位都回歸輪值，而佐佐木朗希也意外成為最值得倚重的後援，可說兌現了季前的計畫，成為道奇想要衛冕世界大賽冠軍的最大關鍵。

去年道奇組成了由大谷翔平、貝茲(Mookie Betts)與弗里曼(Freddie Freeman)領軍的MVP打線，也順利拿到世界大賽冠軍。而今年他們的豪華陣容再升級，輪值補進兩屆塞揚獎得主史奈爾與日職巨投佐佐木朗希，大谷翔平也被預期能在季中登板投球。可惜史奈爾、葛拉斯諾與佐佐木朗希季初都陸續受傷，而大谷翔平也是在六月才開始站上投手丘，因此這五位王牌從來都沒有同時在輪值當中過，投滿整季的真王牌只有山本由伸這麼一位，且還需要道奇史上最偉大球員克蕭適時挺身而出，兩人分別拿下12與11勝。

山本由伸健康先發30場投滿整季，成為道奇真正王牌。 美聯社

不過隨著葛拉斯諾與史奈爾下半季的陸續回歸，其實道奇隊的王牌級輪值也逐漸成形。明星賽後道奇有山本由伸、史奈爾與克蕭這三位投手的fWAR值排在國聯前10名，與費城人隊並列國聯最多。但道奇另有西恩(Emmet Sheehan)、大谷翔平與葛拉斯諾排在第11到20位，等於前20名道奇就佔了6位，遙遙領先國聯各隊，這也使他們投手群下半季的團隊fWAR以12.1高居全聯盟之冠。當然這樣的數據主要由先發投手所撐起，其10.3的團隊fWAR仍居全聯盟榜首，而令人詬病的牛棚則僅以1.8位居第11位。因此數據證明只要道奇的王牌輪值群能健康出賽，幾乎是天下無敵。

史奈爾終於不再是「五局塞揚」，季後賽一人就為道奇貢獻3勝，且每場先發至少都投滿6局。 路透

這樣的數據也終於在季後賽應驗了。道奇目前在季後賽共打了8場比賽，取得7勝1敗的戰績，最大的功臣可不是MVP打線，而是季初所組的那五大王牌。這7勝當中史奈爾就貢獻了3勝，山本由伸與大谷翔平則各貢獻2勝與1勝。更可怕的是這8場比賽當中，道奇輪值群就投了7場優質先發(6局以上、3分以下自責分)，包括史奈爾的3場、山本的2場、大谷與葛拉斯諾各1場，最近一場甚至是山本在國聯冠軍賽G2對釀酒人隊的完投勝。季後賽到目前為止，道奇先發的防禦率只有1.54。這也是為何道奇打線在國聯分區系列賽的OPS.557在8隊晉級隊伍中敬陪末座，卻還能以3勝1敗淘汰季後賽開打前最被看好的費城人隊。

佐佐木朗希被道奇修好後，在季後賽成為牛棚救世主。 路透

事實上道奇牛棚不穩的問題到了季後賽依舊存在，史考特(Tanner Scott)與耶茨(Kirby Yates)這兩位季前高薪簽下的牛棚大將，甚至在季後賽都派不上用場。好在佐佐木朗希轉牛棚後突然恢復他應有的功力，前四場出賽一分未失，並拿下兩次救援成功。若道奇與費城人的分區系列賽也能夠選出一位MVP，佐佐木朗希絕對是不二人選。他最經典的一役莫過於第四戰中繼了完美的3局，完全沒讓打者上壘，而他的WPA(Win Probability Added，勝出機率提升指數)0.69亦為該系列賽最高的一員。

投手大谷拿例行賽當復健賽投，到了季後賽終於展現真正「二刀流」實力。 路透

道奇在淘汰最難纏的費城人隊後，成了僅存四隊當中奪冠呼聲最高的球隊，目前也在國聯冠軍系列賽取得2勝0敗的優勢。若最終他們能夠如願衛冕冠軍，那麼季前特別組成的五大王牌輪值就算是相當值得了。