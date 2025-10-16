16年等待冠軍再夢碎 洋基站在十字路口該何去何從？

紐約洋基隊2025年的冠軍夢提早落幕，沒機會在世界大賽舞台雪恥，這支隊伍再次來到熟悉的十字路口，下一步該如何走？自從上一次站在世界之巔，遊行花車駛進紐約市以來，已經過去16年。前進明年新的篇章之際，我們來審視他們未來方向。

首先是看板人物賈吉（Aaron Judge） 的手肘怎麼辦？在美聯外卡系列賽對波士頓紅襪隊前，布恩（Aaron Boone ）迴避關於賈吉過往季後賽表現手軟毛病，預測他的隊長「將有一次瘋狂表現」。結果，賈吉 26 個打數敲出 13 支安打（打擊率高達 5成），包括一個典型的十月瘋狂時刻，美聯分區系列賽第三場一支擊中左外野標桿、追平比數的三分全壘打，全世界都看到他關鍵時刻一棒定江山的實力。但對洋基隊不幸的是，這並沒扭轉淘汰命運，現在外界焦點轉移到手肘傷勢，他7月底因傳球導致右側屈肌拉傷，並加速個人的復健以趕上季後賽。

賈吉若選擇動刀治療手肘，可能會趕不上明年開季。 美聯社

賈吉第四場系列賽後表示：「我們會對它（手肘）進行一些治療，並讓它恢復正常。」當被問及是否包括手術選項，他回答說：「我不是醫生。我不知道。」最好的結果是賈吉避免手術，因為手術可能會讓他缺席很長一段時間，包括下一季。

其次是東山再起的貝林傑（Cody Bellinger）會回來紐約嗎？其他自由球員呢？貝林傑選擇跳出合約最後一年，該合約是 2026年2500萬美元。在經歷一個強勢的球季（打擊三圍.272/.334/.480，29 支全壘打，98 分打點）後，這位 30 歲的球員表示，優先選擇為有競爭力的球隊效力，這裡也包含了洋基隊，他表示：「穿上條紋衫的我度過非常美好的時光，洋基球場、球迷、球隊、這些傢伙在更衣室創造的文化，這真的很特別。」

洋基以威廉斯為首的多為後援要角都成為自由球員，明年牛棚勢必要重組了。 美聯社

另一焦點是葛里沙姆（Trent Grisham），本季轉變為每日貢獻者，他的防守和左打砲手預計將成為多支球隊追逐的目標。而進入生涯尾聲的前MVP高史密特（Paul Goldschmidt）則說，打算在2026年繼續打球；今年才加入的牛棚主力威廉斯（Devin Williams）對重返洋基持開放態度，他說道：「一開始是挑戰。但我已經愛上這裡。」其他可能離隊的成員還有多位後援大將，包含威佛（Luke Weaver）、火球男羅艾西加（Jonathan Loaisiga）、亞斯布洛（Ryan Yarbrough）、布萊克本（Paul Blackburn）以及「工具人」羅沙里歐（Amed Rosario），洋基高層季外會很忙碌，無論是簽回主力或尋找替代人選。

沃爾普一度被視為基特接班人，但今年成績不進反退，還在美聯分區系列賽還打得一蹋糊塗。 美聯社

被譽為能接班傳奇隊長基特(Derek Jeter)游擊手的小將沃爾普（Anthony Volpe），今年略微顛簸，隨著休季開始，洋基隊會對他提出一些要求，從指定為先發游擊手至今三年，無論從哪方面衡量，這位24歲球員的進步都陷入停滯。沃爾普 表示，他對這個球季的體悟是「很多工作要做」。部分原因，可能歸咎於帶著左側肩唇部分撕裂傷堅持上場。在轟出世界大賽滿貫全壘打一年後，沃爾普在美聯分區系列賽毫無建樹，15 個打數僅 1 支安打（.067）、三振 11 次，聽到球迷大量噓聲，更被視為洋基出局頭號戰犯。沃爾普不排除動手術根治，他表示預計會重新評估肩膀狀況，他解釋：「我和訓練團隊關係非常好，他們信任我、我也信任他們，我們整季都在努力，我可以做得更好。」

至於季中交易才來到紐約的美聯盜壘王卡波雷拉（Jose Caballero），在9月份獲得不少上場時間，洋基可能會在春訓安排他角逐先發位置，甚至可能引進其他候選人為備胎。假設貝林傑和葛里沙姆測試自由市場水溫，洋基必須考慮外野替代方案，「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）曾被視為球隊未來拼圖，但今年上場機會少得可憐，如果不是今後的重點人物，那麼放他在板凳對個人的發展將造成傷害，或許該考慮給更多機會。

洋基農場還有瓊斯（Spencer Jones）、在MLB Pipeline排第4的新秀，116場小聯盟比賽繳出 .274/.362/.571 的打擊三圍，帶有35支全壘打和80分打點，正敲響大聯盟之門。洋基隊總經理凱許曼（Brian Cashman）曾說過，如果瓊斯在另一支球隊，可能已經上大聯盟，他於MLB Network Radio節目指出：「瓊斯已經贏得來這裡的資格，但現在沒位置給他，所以讓我們這個冬天觀察 一下，看情況如何，讓他參加個春訓，他應該為自己感到驕傲，持續學習和成長，並證明自己有能力克服困難。」

布恩執教至今屢屢在關鍵大賽失手，各界掀起檢討的聲浪，而總管凱許曼強調同一位教練掌兵符十年的慣例，是否會出現例外呢？ 法新社

最後要檢討的是領導層，是否需要變革風氣呢？史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）領導下的洋基隊重視連貫性，在布恩被聘用那天，凱許曼表示他期望持續用同一位總教練至少十年，就像托瑞（ Joe Torre）1996-2007年和吉拉迪（Joe Girardi）2008-17年那樣。這一點幾乎已成真，但一個重要的例外是托瑞和吉拉迪都為洋基帶來世界大賽冠軍，但布恩還沒有。如果洋基隊上一座冠軍獎盃是新生兒，現在美國都可申請紐約州駕照了！布恩回應：「我相信我們會突破的，每年我都這麼相信，我相信那更衣室裡的人，這一點沒變，熱情沒變，贏得世界大賽很難，我一生都在追逐。」

布恩的合約還剩兩年，預計他將回歸執教。但制服組其他人呢？是否需要在人員、數據分析和陣容哲學變革以改變結果？許多人認為這早就該進行了。在2023年球季後，有許多關於對球隊運營進行「審計」的討論，其中大部分被媒體報導誤解了。實際是洋基隊在審視一家外部公司Zelus如何營運，而不是反過來被檢視。凱許曼已是洋基隊史任職時間最長的總經理，他在2022年超越巴洛 （Ed Barrow），合約將在2026年到期，他對於合約到期後的未來一直沒表態，高層有可能在某個時候考慮將凱許曼提升到顧問，類似於已故的麥可（Gene Michael），但這一對話尚未發生過，今後洋基怎麼變我們拭目以待。