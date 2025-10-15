中職／四大先發對戰桃猿數據一面倒 兄弟奪冠應是游刃有餘

經過4場激烈的季後挑戰賽，樂天桃猿以下剋上，第四戰直到第9局才追平比數，並在延長賽逆轉戰局，讓原本從從容容的統一獅，最後只能連滾帶爬黯然打包。代表今年的台灣大賽，將由桃猿出戰兄弟，將是近12年來雙方第6度對戰。前5次猿隊有4次拋下彩帶，但都是Lamigo時期，樂天接手後仍是一冠難求。

檢視今年兩軍對戰成績，中信取得14勝10敗的些微優勢，不過上半季是由樂天取得7勝5敗，下半季局面翻轉，換成中信拿下9勝3敗。黃衫軍有不僅對戰佔上風，他們連續兩年都拿下隊史新高70勝，加上有近一周時間備戰，可望擺出最強戰力。然而桃猿剛從激戰中勝出，包含2場逆轉秀，讓全隊士氣處在巔峰，並不一定會讓兄弟好過。

事實已經證明，總冠軍賽沒有準備4位先發投手，要能夠奪冠是難如登天。不過兄弟洋將都是先發型，4人選3人應不是難事，而且他們今年還有2位本土先發好手，讓調度更添加靈活度。反觀桃猿就沒辦法太樂觀，雖然4天的休兵日可以讓輪值獲得休息，不會受到挑戰賽風火輪調度的影響，但他們除了威能帝及魔神樂外，其他都不夠穩定，不能期待場場都能靠打擊與牛棚逆轉勝。

羅戈對戰桃猿5戰全勝，防禦率只有1.44，沒意外應會是首戰先發。聯合報系資料照

兄弟雖然少了德保拉及勝騎士，仍有羅戈、黃博多、李博登等，洋投戰力不是問題，本土更有鄭浩均及魏碩成，可說是近來最令人稱羨的輪值陣容。其中羅戈對戰桃猿5戰全勝，防禦率只有1.44，幾乎是勝利保證。至於黃博多、李博登及鄭浩均的對戰防禦率，分別為2.51、2.41 及2.70，都是很優異的成績。先發人選多又強，是他們在例行賽能夠力壓對手，勝多敗少的最大關鍵。

樂天問題就相對複雜，主力輪值在對戰獅隊的挑戰賽，即使不夠穩定，但總能控制住局面不讓失分擴大，是得以能逆轉的原因。但碰上強攻的黃衫軍就很難說了，只有威能帝的對戰防禦率2.00一枝獨秀，魔神樂及黃子鵬都超過4，波賽樂更是超過6。恐怕要讓只對戰一次的凱樂，或其他本土奇兵試試，才能翻轉帳面上成績的劣勢。

威能帝本季對戰兄弟很有主宰力，但其他輪值和他比都相去甚遠。聯合報系資料照

此外近期無論是美職季後賽或中職的季後挑戰賽，都突顯牛棚的穩定度是從從容容或匆匆忙忙的關鍵。兄弟雖然呂彥青、謝榮豪今年狀況不佳，勝利組還有王凱程、吳俊偉、李振昌及蔡齊哲，其中李振昌本季更以連21局無失分獲選東山再起獎。桃猿牛棚雖不如去年亮眼，但有今年超殺的朱承洋、陳冠宇、呂詠臻、王志煊及陳柏豪等，人手非常充足，要上演車輪戰或延長賽都不怕。

打擊方面，雙方各有優勢，樂天桃猿雖不復以往暴力猿的狂轟猛打，但打擊率及長打率仍維持一定水準，而且老將經驗豐富、抗壓性高，在關鍵時刻常有神來一棒的表現。中信兄弟則是上壘率及全壘打數有優勢，主要靠選球及適時一擊，創造得分效益最高的打線。

中信兄弟投打都比桃猿更穩定，要完成2連霸應是游刃有餘。 聯合報系資料趙

季後挑戰賽中，樂天靠牛棚優勢及神來一棒，取得最終的勝利。但對手換成黃衫軍後，後援的部份及打線，雙方可說各有春秋，看起來桃猿很難複製奇蹟。先發輪值的部份，中信兄弟選擇多且對戰成績都不錯，只要妥善調度，慎選對戰，應當游刃有餘。中信以往難過Lamigo難關，現在可謂風水輪流轉，樂天難過兄弟關，今年應當還是會看到球迷拋下亮麗的黃色彩帶。