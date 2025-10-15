大都會虎頭蛇尾賽季寫豪門悲劇 繼續押注尋求大約的阿隆索？

大都會本季最終戰，必須贏球才能保有季後賽生機，面對勝率不及五成的馬林魚隊，5局上陷入4分落後，此時打線串聯製造兩人出局滿壘機會，當家重砲阿隆索（Pete Alonso）試圖挺身而出，本季的他掃進了126分打點，打破隊史最多累積全壘打紀錄，還敲出平國聯最多的41支二壘安打，面對馬林魚投手卡布雷拉（Edward Cabrera）的來球，阿隆索果斷出擊，球幾乎是從阿隆索的球棒反射出去，擊球初速高達115.9公里，是大都會本季所有打者最快紀錄，這球向著外野飛去，根據STATCAST顯示，這球預期打擊率高達0.780，非常有機會形成清壘長打。

但這顆球無巧不巧，打得比傳得還準，筆直地進入了左外野手薩諾哈（Javier Sanoja）手套，化解該局攻勢，比賽還沒結束，但士氣已被澆滅大半，似乎也斷絕了大都會的季後賽懸念，最後大都會以4分之差敗下陣來，將門票拱手讓給紅人隊，這支斥資3.4億美元的闊氣球隊正式宣告無緣季後賽，阿隆索的出局宛若整個賽季縮影，整隊集結了滿滿天賦，以及許多頂級球星，在關鍵時刻卻無法掌握機會，即便阿隆索打出一個精彩的賽季、一記強勁擊球，仍舊難以力挽狂瀾，只得接受沮喪的失敗。

Sometimes, baseball can be cruel. The Mets just loaded the bases for Pete Alonso, who absolutely smoked a 115.9 mph rocket... into Javier Sanoja's glove.



It was the hardest-hit ball by any Met this season.

pic.twitter.com/J9qlrCThlE — Dugoutforever (@dugoutforever) September 28, 2025

大都會是上個休賽季最意氣風發的球隊，從同城勁敵紐約洋基手中以15年7.65億史上大約搶下索托（Juan Soto），改寫職業運動史紀錄，再次讓全世界棒球迷看見了老闆科恩（Steve Cohen）深不見底的可怕「鈔」能力，光是獲得這名年僅26歲的超級巨星，就足以堪稱贏家，去年才剛揮軍國聯冠軍戰，加上索托助陣，有一切理由相信他們能挑戰金盃，然而在一年後的現在，大都會是全大聯盟最讓人失望的隊伍，之所以會如此讓人意外，不單單是因為在多了索托的情況下反倒退步了6勝、跌出季後賽名單外，而是因季中曾一度滿懷希望，卻在短短幾個月內歷史性地崩盤，用洗三溫暖來形容一點也不為過。

大都會下半季的下滑趨勢令所有人不解，也無疑錯過了千載難逢好機會，同區長年勁旅勇士隊傷病潮如中邪，八年來首度錯失季後賽，國民、馬林魚仍在重整中，大都會發揮得宜能有不小進補，打底戰績基本盤；除此之外，索托披上大都會戰袍首年繳出「40+30」全能成績，隊長林多（Francisco Lindor）跟上繳出大都會生涯第二個「30+30」賽季，以短約續留重建身價的阿隆索也翻身復活，明年不少主力將出走，陣容甚至可能不進反退。

不過幾個月前，大都會還是全聯盟戰績最優秀、氣氛最融洽的隊伍，沒想到隨後一路跌跌撞撞，直接跌出季後賽大門外， ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）直言大都會的2025賽季是「一場災難」，大都會的全面潰堤有多誇張？在6月12日以4：3擊敗國民隊後，戰績來到45勝24敗，高於五成勝率整整21場，領先大聯盟所有球隊，但在此之後的三個半月內，戰績是乏善可陳的38勝55敗，包括八月初一瀉千里2勝14敗，與一支坦隊並無二致，讓出國聯東區領先地位，九月份更迎來一波8連敗，大都會主播柯恩（Gary Cohen）直呼球隊像是緩步行軍，對大都會球迷而言，這段如雲霄飛車下墜的過程，讓大都會的2025年從盛開的花朵變成腐爛、任人踩踏的枯葉，最後只能平靜地看著其走向最差的結果。

大都會球迷舉標語表達對球隊的失望。 美國聯合通訊社

在大聯盟百年歷史上，所有曾在季中超過五成勝率達21場的隊伍中，僅有兩支球隊戰績比大都會的83勝79敗更差，分別為1977年的芝加哥小熊，以及1905年的克里夫蘭納普斯隊，約莫是50年一遇的光景，而說到什麼數據最能代表大都會的疲軟，本季當大都會打完8局落後時，戰績是令人絕望的0勝70敗，總是在拉鋸戰中遺憾敗北，卻在另一場比賽以狂暴的火力反彈，順風高歌猛進，逆風欲振乏力，也無怪乎當賽季末端崩盤時完全無法振作了。

球隊總管史登斯（David Stearns）在被淘汰後的第二天受訪時無奈地說：「我很難解釋，這是一個令人費解的數據，我不會坐在這邊編造個理由出來。」棒球確實有太多運氣成分參雜其中，但凡賽季幾場比賽做好細節，大都會都不必和其他隊球迷一樣坐在家裡，焦慮地等待數個月後休賽季的到來。

那麼問題出在何者？大都會場均得分第九，團隊114的OPS+高居聯盟第三，因此答案並不難找，只要攤開大都會本季投手群的成績單就可以，全隊僅兩名投手局數滿160局，去年簽下索托後，外界原認為科恩會再砸大錢網羅ACE級王牌投手，如史奈爾（Blake Snell）、弗里德（Max Fried）等人，但沒想到後續操作出乎意料保守，僅續約米納亞（Sean Manaea）、找來原洋基守護神霍梅斯（Clay Holmes）轉先發，以及前天使隊後段輪值坎寧（Griffin Canning）等人，開季確實曾透過調整球種比例等方式讓先發投手群投出優質效率，開季前27場，團隊防禦率壓低至2.36以下，成為近44年來第6支達成就的球隊。

但事實證明，這批投手終究非球威優異、控球頂級，或是擁有絕殺變化球的強投潛力股，當改造後的投球思維被漸漸習慣、識破，成績下修自然可以預期，到頭來依舊只是中後段輪值的料，而不是令球隊安心的頭牌先發，不過大都會顯然不把它當成大問題，來到季中交易大限前仍然不為所動，沒有引進任何先發投手，而是花不小代價買來三名牛棚好手，最大筆的補強是紅雀隊終結者海爾斯利（Ryan Helsley）。

大都會去年底簽下前洋基強棒索托(右)，最終仍是換來失敗的賽季。 路透

因此，球季末段團隊投手成績持續下滑在預期範圍內，坎寧、梅吉爾（Tylor Megill）報銷，米納亞、千賀滉大等人因傷所苦，霍梅斯、彼德森（David Peterson）和賽季初期判若兩人，到了季末甚至要頻頻開箱農場中的投手大物來救火，包括麥克林（Nolan McLean）、華裔投手唐天賜（Jonah Tong）、史普洛特（Brandon Sproat）等人。

除了麥克林天生神力繳出王牌成績，其餘兩人小聯盟成績不俗但顯然尚未準備好，從聯盟最佳輪值到最差，直到賽季尾聲都混亂不堪，先發投不長，牛棚再鐵都難救，何況大筆資源網羅的海爾斯利完全喪失救援王身手，在大都會22場登板防禦率高達7.20，包含連三場救援失敗，自7月28日後，大都會整整56場比賽，僅有一場在得分低於5分的條件下贏球。

悲痛過後仍舊要向前行，2025賽季的大都會即將走入歷史，大都會老闆科恩在大都會被淘汰後發表了對球迷的聲明：「我欠你們一個道歉，你們已經盡力支持球隊，進場應援、全心投入；但我們沒有做到應有的表現，辜負了你們的期待。接下來我們會進行全面檢討，從表面到深層原因都要找出來。」

老闆科恩在大都會被淘汰後發表了對球迷的聲明：「我欠你們一個道歉。」 美聯社

大都會仍會圍繞著核心索托、林多等人打造陣容，終結者迪亞茲（Edwin Diaz）有可能跳出合約試水溫，打出2022年後最佳OPS+的阿隆索勢必尋求一張比去年更長、更大的合約，面對這名從農場悉心灌溉長大的隊史全壘打王，球隊會選擇延續佳話，抑或是理性冷靜，放棄阿隆索並將預算放在更重要的補強方向？無論答案為何，這支球隊勢必會在動盪中做出抉擇，所幸只要科恩還懷有熱情、願意不惜大錢投資，那麼大都會永遠都會有反彈的底氣。