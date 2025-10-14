中職／史詩級遭逆轉！由從容變匆忙 統一獅教練團難辭其咎

今年季後挑戰賽統一獅從開打前先手握1勝優勢，再到拿下首戰勝利聽牌，再到第2戰打完前5局領先4分，再到第4戰打完前8局領先3分，結果最終贏家是樂天桃猿，取得3勝2敗完成不可思議的逆轉戰局晉級台灣大賽，堪稱史詩級的系列賽。

還記得嗎？統一獅在首戰1分險勝後聽牌，當時相信多數人都覺得統一獅贏定了，絕對可以晉級台灣大賽，而且第2戰林安可在前5局轟了兩發兩分全壘打，直接把樂天桃猿王牌威能帝打爆，當下應該所有人都覺得，台灣大賽又是獅象決戰了。

我覺得第一個關鍵點是第2戰6局下，當時該局首棒打者林立被三振，林泓育擊出斷棒不營養的小飛球，結果潘傑楷沒接到球形成安打，這個守備太關鍵了，看似不起眼，實則影響整個戰局，因為下一棒梁家榮擊出內野飛球出局，照理說已經3出局了，結果樂天桃猿還能延續攻勢，林子偉先掃出二壘安打進帳打點，再靠保送和兩支安打再添2分，也把統一獅先發洋投飛力獅打退場。

假設6局下林泓育斷棒飛球被接殺，飛力獅不但可以續投第7局，甚至還能投到8局，大大減緩牛棚壓力，結果沒接到落地形成安打，統一獅牛棚一口氣動用6名投手，也讓宋嘉翔在8局下轟陽春砲，9局下敲出再見安打終結比賽。

第2戰統一獅該贏而未贏，第3戰氣勢急轉直下，投手和防守表現都荒腔走板，最終大比分落敗，這一場就沒什麼好說的，關鍵在於第4戰，統一獅打了一場非常漂亮的好球，氣勢又完全拉回來了，甚至到了9局上統一獅換上陳韻文登板關門，當時領先3分，應該很多人都覺得穩了。

事實就是這麼殘酷，陳韻文在此役登板前，生涯在季後挑戰賽出賽9場共投8.1局僅失1分為責失，防禦率1.08，戰績2勝0敗1次中繼成功和4次救援成功，今年下半季8到10月陳韻文出賽16場共投15.2局僅1分責失，防禦率0.57、被打擊率0.161、每局被上壘率0.96，期間拿下2勝和9次救援成功，再加上季後挑戰賽首戰登板投1局無失分拿下救援成功，近況好的不得了。

有人會說，第2戰樂天桃猿都派波賽樂中繼，第4戰更把3洋投波賽樂、魔神樂、威能帝都推上投手丘，統一獅怎麼不依樣畫葫蘆，第9局把首戰先發投手獅帝芬推上前線？

我覺得這樣真的就是結果論的說法了，陳韻文生涯累計175次救援成功，為中職史上救援王，月薪75萬元，最重要的是他的近況超級棒，沒有理由在第4戰第9局放著他不用，而讓投了100球的獅帝芬，投1休2再登板，只是沒想到戰局形勢轉變得太快了，林智平炸了一發3分砲扳平戰局，如果此時獅帝芬完全沒做準備，估計也趕不上延長賽登板。

統一獅隊首戰贏球先發投手獅帝芬，未能安排在第四戰救火，引起討論。統一獅隊提供

可以討論的點是，樂天桃猿在落後3分都能讓王牌威能帝在牛棚準備，而且還是投1休1的威能帝上場，延長賽獅帝芬不能上嗎？感覺就是第4戰先發投手胡智爲如果有狀況或被打爆，獅帝芬才會上，比賽後半段就沒他的事了。

必須強調的是，第9局讓陳韻文上來關門，這是完全沒有問題，而且是百分之百正確的調度，只是最終贏家是全員待命背水一戰，抱著必勝決心的樂天桃猿，他們值得拿到這一張台灣大賽門票，而統一獅教練團確實有值得檢討的地方，從調度上看起來，他們已在想台灣大賽的布局，而樂天桃猿只想著今天、沒有明天。

林岳平在2020年接掌統一獅兵符，並在同一年台灣大賽率隊以4勝3敗扳倒兄弟，隔年再度打進台灣大賽，遭到林威助執教的中信兄弟4戰橫掃，2022年的年度勝率0.410沒打進季後賽，2023年統一獅在季後挑戰賽先拿到1勝優勢，結果遭樂天桃猿3戰橫掃，2024年統一獅闖過季後挑戰賽，只是在台灣大賽1勝4敗不敵中信兄弟，今年也沒能挺過季後挑戰賽。

統一獅隊上半季封王，球員們當時將總教練林岳平高拋慶祝，如今卻季後挑戰遭桃猿逆轉無緣台灣大賽。。 聯合報系資料照

扣除2020年拿下總冠軍那一年，林岳平季後挑戰賽帶兵戰績是2勝8敗，台灣大賽帶兵戰績是1勝8敗，換句話說，近5年季後賽林岳平執教戰績合計是3勝16敗，其實是非常不理想的數據，今年賽季統一獅結束了，至於季後教練團是否出現異動值得觀察。