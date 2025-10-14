獨行俠控球前鋒佛雷格「來自未來」 重新為達拉斯帶來希望

ESPN球評柏金斯這麼評獨行俠狀元前鋒佛雷格（Cooper Flagg），「他能控球而且專注防守，很擅長閱讀比賽有超乎年紀球商，他能在控球前鋒這個位置上打出許多驚喜。」

獨行俠教練基德給佛雷格這樣評價，「他心態成熟，不在乎上場時間和出手次數，他只想要贏球，是個無比堅韌球員。」

打完兩場季前熱身賽，基德透露他最喜愛佛雷格的防守和協防能力。身高206公分佛雷格可以在場上防守至少三個位置，甚至還能對位控球後衛，面對持球員，佛雷格不會輕易被擺脫失位，協防包夾具備成熟閱讀比賽能力，經常有神來一筆防守表現。

防守是佛雷格極為重要技能，也是佛雷格未來在獨行俠終結陣容關鍵武器。

2024年佛雷格做為巴黎奧運美國男籃靶子隊，曾經對位湖人前鋒詹姆斯，引起全美關注。詹姆斯為佛雷格與眾不同成就球路做出評析，「佛雷格年輕充滿天賦，場上可以做所有工作，球風多樣努力防守，他是個非常特別球員，未來值得期待。」

整個夏天NBA所有的讚美和期待都落在2025年選秀狀元獨行俠前鋒佛雷格身上。

Cooper Flagg's first play with the USA Basketball Select Team?



Guarding LeBron 😳



He explained his experience and what he learned playing against superstars over the summer 👏 pic.twitter.com/YSyfKn7ZUD — NBA (@NBA) June 25, 2025

佛雷格兩場季前熱身賽表現如何？

G1獨行俠106：89擊敗雷霆，佛雷格上場14分鐘，6投3中攻下10分6籃板3助攻，0失誤。

G2獨行俠116：120不敵黃蜂，佛雷格上場24分鐘，8投4中攻下11分4籃板3助攻，但發生5次失誤。

兩場熱身賽佛雷格都被基德擺在先發小前鋒，搭配中鋒萊夫利和大前鋒戴維斯，獨行俠先發控球是羅素，得分後衛湯普森，佛雷格經常扮演場上第二持球點，負責發動戰術和組織進攻，包括高位打擋拆，戰術角色和持球有很重分量。

美國媒體仍在觀察，佛雷格究竟打小前鋒(3號位置)更容易發揮所長和天賦，為獨行俠打開贏球契機，還是打大前鋒(4號位)更能展現他非凡天賦和各種控傳投技能包，跟獨行俠核心中前鋒戴維斯更完美融合，可能需要球季正式開打至少20-30場才能找到答案。

佛雷格在獨行俠究竟打小前鋒發揮所長和天賦，還是打大前鋒更能展現他非凡天賦和各種控傳投技能包，是各界關注重點。 路透

目前基德都把戴維斯擺在大前鋒，佛雷格打小前鋒，佛雷格適應良好，他就是專注打好自己防守對位，熟悉各種無球跑動和接應，一旦基德把戰術和持球點回到佛雷格身上，他也能打出一波流密集進攻，靠各種得分方式改變比賽走向。

NBA過去幾年盛產高大控球前鋒，魔術208公分前鋒班凱羅和華格納近兩年都打出明星身手，身材高大技藝全面，能控球、切傳創造機會，還能一對一傳切投形成錯位，利用身材優勢輾壓對手得分，技能包非常全面。

獲得狀元籤對獨行俠來說，佛雷格是上帝送給達拉斯的禮物。 路透

從杜克大學到NBA，佛雷格更熟悉他大前鋒位置和攻擊對位，當戴維斯打中鋒，佛雷格打大前鋒，獨行俠速度和對位+攻防轉換更容易拉出節奏，這也是獨行俠兩場季前熱身賽一直在嘗試的陣容打法。

為佛雷格更精準定位，設定靈活角色，在厄文傷癒歸隊前打出佛雷格所有潛能，甚至成為獨行俠第一或第二主要得分點，會決定基德今年執教成敗。

對獨行俠來說，佛雷格是上帝送給達拉斯的禮物。

佛雷格「來自未來」，從現在到未來，佛雷格為達拉斯帶來無限希望。 美聯社

今年二月獨行俠高層無預期無跡象交易送走鎮隊之寶唐西奇，達拉斯幾乎全城暴動，但六月獨行俠意外幸運抽中選秀狀元籤，選進天選之人狀元佛雷格，達拉斯又像中了樂透頭彩，欣喜若狂。

佛雷格「來自未來」，從現在到未來，佛雷格為達拉斯帶來無限希望。