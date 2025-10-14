日職／最強先發輪值以逸待勞 軟銀、阪神晉級日本一機會高

日職兩聯盟的季後高潮系列賽第一輪已在12日結束，火腿及DeNA都以2連勝晉級，在最終輪將分別對上聯盟優勝的軟銀及阪神，賽事於15日開打，先發投手戰力是這輪系列賽的勝負關鍵。

太平洋聯盟 軟銀 vs 火腿

有原航平今年拿下勝投王，可能會在第三戰之後先發。軟銀臉書粉專

洋聯與去年一樣由軟銀再度對上火腿，先發投手方面，軟銀擁有全聯盟最強的先發投手輪值，團隊先發投手防禦率僅有2.37，陣中莫尼洛（Liván Moinelo）及大關友久分別在防禦率榜上稱王及排第3，上沢直之及有原航平則是第10及11名，有原拿下14勝是勝投王，其他3人也都有13及12勝，4人都在勝投榜前5名，加起來總共貢獻51勝，4人要撐起這個系列戰是綽綽有餘。

對戰火腿成績，大關先發3場，防禦率僅有1.80，在主場則是先發多達14場，有12場優質先發，9勝0敗，防禦率是更低的1.30，是主場王；莫尼洛對戰表現也很優異，8場先發，防禦率只有1.87，在主場先發10場，防禦率同樣是比大關更好的1.24，2人應該會扛起前兩戰先發，以期先取得聽牌優勢。

火腿季賽的團隊先發防禦率僅有2.56，並沒有差軟銀太多，不過卻有不穩定因素存在。王牌伊藤大海以2.52防禦率、14勝，有望問鼎澤村賞，在首輪對上歐力士的首戰投7局也無失分；不過其餘的先發卻各有隱憂，北山亘基雖然是防禦率榜上第2，但首輪第2戰的表現不太理想，只投4局就退場。

另外幾名季末擔任先發輪值的投手，如達孝太、福島蓮等都是年輕投手，加上老將加藤貴之及山崎福也2人的近況也並不好，在打完首輪伊藤及北山尚未有足夠休息天數的情形，先發輪值的安排會讓教練團傷點腦筋。

中央聯盟 阪神 vs DeNA

才木浩人堪稱央聯最強投手，在甲子園主場打頭陣機會高。阪神臉書粉專

阪神是央聯絕對的投手王國，與其他5隊有明顯的差距，這也是阪神今年能以大幅勝差奪下聯盟優勝的主因，團隊投手防禦率是聯盟最佳的2.21，其中先發是2.35，後援更只有1.96，預計系列賽的4名先發輪值會是才木浩人、村上頌樹、高橋遙人及大竹耕太郎。

才木以1.55奪下央聯防禦率王，12勝僅次於隊友村上及DeNA的東克樹，村上14勝是勝投王，防禦率則排第4名，2人應該就是前兩戰的先發；才木本季對戰DeNA先發5場，防禦率僅有1.82，在甲子園先發9場雖是3勝4敗，但投球內容十分優異，有7場優質先發，防禦率只有1.47；村上對DeNA場次並不多，只有3場，但3場都是優質先發，防禦率也是不錯的2.57，在甲子園先發13場是全隊最多，至於大村及高橋2人，在主場的防禦率也很理想，DeNA要攻破甲子園並不容易。

DeNA的先發投手輪值就比較吃緊了，首輪用掉了凱伊（Anthony Kay）及傑克森（Andre Jackson），對阪神的前2戰預測會起用稍早上半身不適的東克樹，及去年第一指名，8月中後先發6場，防禦率僅1.69，拿下4勝1敗的竹田祐，接下來再交給凱伊及傑克森，東、凱伊、傑克森都在防禦率及勝投排前10名，東還是勝投王，但要擔心的就是東的身體狀況、竹田的經驗及傑克森在首輪只投1局就失5分的近況。

總的來說，軟銀及阪神都擁有該聯盟最強的先發投手陣，打擊雖未提到，但得分能力也是聯盟前兩名，最重要的就是先有一勝的絕大優勢，日本大賽應該就是軟銀對上阪神了。