快訊

1張圖看準「風神」颱風可能路徑！美模式估明顯共伴效應 北東部恐暴雨

王淺秋國慶主持戴「大立光」狂吸1.5萬讚 美到連她都浮出水面按讚

好天氣倒數 周日東北季風大降溫 準「風神」颱風外圍環流挾雨勢

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／最強先發輪值以逸待勞 軟銀、阪神晉級日本一機會高

聯合新聞網／ 福耳
軟銀、阪神擁有聯盟最強先發陣容，藤川球兒監督(左)與小久保裕紀監督在日本大賽碰頭機會高。(阪神、軟銀臉書粉專)
軟銀、阪神擁有聯盟最強先發陣容，藤川球兒監督(左)與小久保裕紀監督在日本大賽碰頭機會高。(阪神、軟銀臉書粉專)

日職兩聯盟的季後高潮系列賽第一輪已在12日結束，火腿及DeNA都以2連勝晉級，在最終輪將分別對上聯盟優勝的軟銀及阪神，賽事於15日開打，先發投手戰力是這輪系列賽的勝負關鍵。

太平洋聯盟 軟銀 vs 火腿

有原航平今年拿下勝投王，可能會在第三戰之後先發。軟銀臉書粉專
有原航平今年拿下勝投王，可能會在第三戰之後先發。軟銀臉書粉專

洋聯與去年一樣由軟銀再度對上火腿，先發投手方面，軟銀擁有全聯盟最強的先發投手輪值，團隊先發投手防禦率僅有2.37，陣中莫尼洛（Liván Moinelo）及大關友久分別在防禦率榜上稱王及排第3，上沢直之及有原航平則是第10及11名，有原拿下14勝是勝投王，其他3人也都有13及12勝，4人都在勝投榜前5名，加起來總共貢獻51勝，4人要撐起這個系列戰是綽綽有餘。

對戰火腿成績，大關先發3場，防禦率僅有1.80，在主場則是先發多達14場，有12場優質先發，9勝0敗，防禦率是更低的1.30，是主場王；莫尼洛對戰表現也很優異，8場先發，防禦率只有1.87，在主場先發10場，防禦率同樣是比大關更好的1.24，2人應該會扛起前兩戰先發，以期先取得聽牌優勢。

火腿季賽的團隊先發防禦率僅有2.56，並沒有差軟銀太多，不過卻有不穩定因素存在。王牌伊藤大海以2.52防禦率、14勝，有望問鼎澤村賞，在首輪對上歐力士的首戰投7局也無失分；不過其餘的先發卻各有隱憂，北山亘基雖然是防禦率榜上第2，但首輪第2戰的表現不太理想，只投4局就退場。

另外幾名季末擔任先發輪值的投手，如達孝太、福島蓮等都是年輕投手，加上老將加藤貴之及山崎福也2人的近況也並不好，在打完首輪伊藤及北山尚未有足夠休息天數的情形，先發輪值的安排會讓教練團傷點腦筋。

中央聯盟 阪神 vs DeNA

才木浩人堪稱央聯最強投手，在甲子園主場打頭陣機會高。阪神臉書粉專
才木浩人堪稱央聯最強投手，在甲子園主場打頭陣機會高。阪神臉書粉專

阪神是央聯絕對的投手王國，與其他5隊有明顯的差距，這也是阪神今年能以大幅勝差奪下聯盟優勝的主因，團隊投手防禦率是聯盟最佳的2.21，其中先發是2.35，後援更只有1.96，預計系列賽的4名先發輪值會是才木浩人、村上頌樹、高橋遙人及大竹耕太郎。

才木以1.55奪下央聯防禦率王，12勝僅次於隊友村上及DeNA的東克樹，村上14勝是勝投王，防禦率則排第4名，2人應該就是前兩戰的先發；才木本季對戰DeNA先發5場，防禦率僅有1.82，在甲子園先發9場雖是3勝4敗，但投球內容十分優異，有7場優質先發，防禦率只有1.47；村上對DeNA場次並不多，只有3場，但3場都是優質先發，防禦率也是不錯的2.57，在甲子園先發13場是全隊最多，至於大村及高橋2人，在主場的防禦率也很理想，DeNA要攻破甲子園並不容易。

DeNA的先發投手輪值就比較吃緊了，首輪用掉了凱伊（Anthony Kay）及傑克森（Andre Jackson），對阪神的前2戰預測會起用稍早上半身不適的東克樹，及去年第一指名，8月中後先發6場，防禦率僅1.69，拿下4勝1敗的竹田祐，接下來再交給凱伊及傑克森，東、凱伊、傑克森都在防禦率及勝投排前10名，東還是勝投王，但要擔心的就是東的身體狀況、竹田的經驗及傑克森在首輪只投1局就失5分的近況。

總的來說，軟銀及阪神都擁有該聯盟最強的先發投手陣，打擊雖未提到，但得分能力也是聯盟前兩名，最重要的就是先有一勝的絕大優勢，日本大賽應該就是軟銀對上阪神了。

棒球專欄 日本職棒 軟銀 阪神虎

福耳

追蹤

相關新聞

獨行俠控球前鋒佛雷格「來自未來」 重新為達拉斯帶來希望

ESPN球評柏金斯這麼評獨行俠狀元前鋒佛雷格（Cooper Flagg），「他能控球而且專注防守，很擅長閱讀比賽有超乎年紀球商，他能在控球前鋒這個位置上打出許多驚喜。」 獨行俠教練基德給佛雷格這

日職／最強先發輪值以逸待勞 軟銀、阪神晉級日本一機會高

日職兩聯盟的季後高潮系列賽第一輪已在12日結束，火腿及DeNA都以2連勝晉級，在最終輪將分別對上聯盟優勝的軟銀及阪神，賽事於15日開打，先發投手戰力是這輪系列賽的勝負關鍵。 太平洋聯盟 軟銀 v

釀酒人季賽6戰全贏道奇 賭盤與專家卻壓寶藍軍關鍵就在大谷

道奇隊是上屆世界大賽冠軍，也是眾星雲集的隊伍，如今對上異軍突起的密爾瓦基釀酒人隊，坊間仍一面倒看好道奇過關直闖最終舞台。但是，我們別忽略在7月的六場例行賽釀酒人完全壓制了道奇大軍，這篇我們針對國聯冠軍

日職／前兩大強投助軟銀稱霸洋聯 但火腿也非輸家明年有得拚

軟銀鷹在經過與日本火腿的激戰纏鬥之後勝出，奪下2025年太平洋聯盟冠軍，連續兩年稱霸洋聯。除此之外，個人獎也是大豐收，職棒生涯第15年的牧原大成奪下打擊王，是日職史上第一名育成選手出身的打擊王。柳町達

76人別再寄望安比德與喬治了 放眼未來培養探花郎才是正解

隨著安比德(Joel Embiid)與喬治(Paul George)新賽季雙雙因傷預計長期缺陣，費城76人的雙巨頭爭冠劇本，再次在開季前就支離破碎。面對如此的殘酷現實，是該繼續癡心妄想兩位傷病纏身的球

中職／李振昌獲選沒毛病 但聯盟欠陳鏞基一座東山再起獎

中華職棒聯盟今天公布由38歲的中信兄弟投手李振昌獲選「東山再起獎」，引發球迷熱議，李振昌獲獎主因是2023年季中車禍開刀，開刀後克服傷勢與年齡等多重挑戰，連2年都有不錯的後援表現，完全符合「東山再起獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。