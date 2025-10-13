釀酒人季賽6戰全贏道奇 賭盤與專家卻壓寶藍軍關鍵就在大谷

道奇隊是上屆世界大賽冠軍，也是眾星雲集的隊伍，如今對上異軍突起的密爾瓦基釀酒人隊，坊間仍一面倒看好道奇過關直闖最終舞台。但是，我們別忽略在7月的六場例行賽釀酒人完全壓制了道奇大軍，這篇我們針對國聯冠軍系列賽做預測，也觀察美媒的觀點。

釀酒人本季例行賽對道奇取得完美6勝0敗，成為第三支在至少五場的例行賽中，一舉橫掃道奇的隊伍。總教練莫菲（Pat Murphy）說：「我真的為子弟兵感到高興，他們是一支很棒的團體，很多人不相信，而大家是持續拼戰保持不懈，我非常、非常幸運地能與這些人一起。」莫菲坦承論名氣與話題度遠遜於對手：「這是一群從不放棄的人，你可以稱他們為普通人，但我說他們是超乎尋常的人。」

ESPN球評預測道奇勝出，其中4票認為道奇將在六場解決戰局，3票認為五場勝出，2票預測打滿七場，僅1票看好四場橫掃。並預測一旦道奇隊晉級獲頒最有價值球員的人選為：大谷翔平6票、史奈爾(Blake Snell)2票、賀南德茲（Teoscar Hernandez ）1票、弗里曼（Freddie Freeman）1票。專家包括卡斯提羅（Jorge Castillo）、岡薩雷斯（Alden Gonzalez）、丹尼爾（Kiley McDaniel）、歐利（Buster Olney）、帕桑（Jeff Passan）、羅傑斯（Jesse Rogers）等，不約而同圈定道奇。並非各界看衰釀酒人隊，ESPN的專家中有5人預測晉級，其中認定拼戰七場險勝的有3票、六場戰果揭曉的有兩票，可能的最有價值球員候選人有：喬里歐（Jackson Chourio） 4票、馮恩（Andrew Vaughn）1票。幾位支持釀酒人的專家是：寇克克羅夫特（Tristan Cockcroft）、 杜立特（Bradford Doolittle）、卡拉貝爾（Eric Karabell）、奇翁（Tim Keown）、木倫（Dan Mullen）。

道奇隊今年的輪值與昔日相比更出色，使他們有機會挑戰四分之一世紀以來首支衛冕冠軍，此刻球隊所擁的陣容強大，由兩屆塞揚獎得主史奈爾領軍，搭配日本的王牌投手山本由伸、二刀流大谷翔平，以及葛拉斯諾（Tyler Glasnow） 四人組合，球評岡薩雷斯認為這是關鍵。其次是大谷翔平，即便季後賽的打擊率僅1成48，吞12次三振僅3次保送屬異常，但外界認定這情況很快會逆轉，還可能成為國聯冠軍賽最有價值球員，這是球評羅傑斯的判斷。

道奇在國聯冠軍賽對上釀酒人隊，雙方實力可說是不分上下，賭盤和專家均看好道奇過關，但過程絕不輕鬆，關鍵還是在牛棚深度，圖為先發當牛棚的佐佐木朗希。 路透

球評帕桑指出，此時的道奇隊氣勢銳不可擋，這支隊伍剛在系列賽擊敗非常頑強的費城人隊，再來是道奇解決了頭疼的終結者人選問題，菜鳥佐佐木朗希就是那個人選，雖說牛棚深度不足，但至少暫時找到解方，系列賽為七戰四勝，總教練羅伯茲（Dave Roberts）還需要找到一位能信任的後援投手，否則這將是致命弱點，對手可逮到後段賽事攻城掠地。所以，國聯冠軍系列賽的腳本相同，道奇的先發投手和新終結者角色吃重。史奈爾、大谷翔平、山本由伸和葛拉斯諾連同佐佐木朗希， 將費城人打擊率壓制在2成12。

誰佔優勢？是擁有大谷翔平、山本由伸、弗里曼（Freddie Freeman）和貝茲（Mookie Betts）球星加持的道奇？還是由喬里歐、圖蘭（Brice Turang）、葉力奇（Christian Yelich）和馮恩這樣一群被低估人才組成的釀酒人？FanDuel所開出的賠率是LAD -154 | MIL +130，顯示多數人仍看好道奇，CBS體育網的五位專家安德森（R.J. Anderson）、阿席沙（Mike Axisa）、麥克威廉斯（Julian McWilliams）、派瑞（Dayn Perry）、史奈德（Matt Snyder）三票對兩票預測道奇晉級，也分別提出觀點。

安德森指出：「我在季後賽開始前，就預測道奇隊贏得世界大賽，所以不會在這裡選不同的結果打臉自己。我認為，這有可能成為一個很棒的系列賽，有趣之處在於牛棚，釀酒人隊無疑佔有優勢。同樣值得注意是釀酒人隊例行賽橫掃道奇，但不影響我的預測。」阿席沙說：「釀酒人隊6勝道奇都在7月的兩週內進行，現在「藍軍」更健康、陣容更完整。我拒絕相信大谷翔平會再出現18個打數1安的系列賽，他實在太強了！所以道奇6場勝出。」麥克威廉斯解釋：「釀酒人能不斷找到贏球的方法，很難看到他們推倒道奇。只是，道奇隊剛在大谷低潮時處理掉費城人這支勁旅，這背後說明了很多意義。如果大谷這一輪開始加溫，可能就是主宰級的表現，所以我也預測道奇隊勝出。」

主張釀酒人可勢如破竹的專家有派瑞，他表示：「釀酒人隊在例行賽面對更艱難的賽程，取得更多勝場和更好的得分差。我將賭一把！釀酒人隊平衡且具深度的打線會打垮道奇的牛棚，所以釀酒人隊 會勝。」史奈德也附和說法：「釀酒人隊所有小細節做得比任何球隊好，在系列赛道奇擁有更好的先發和進攻天賦，但釀酒人隊防守和跑壘很少犯錯，他們牛棚可派出一連串的強投，所以釀酒人可勝出。」

不論對手是誰，道奇隊在周六晚已經開始準備，羅伯茲對媒體表示：「能有幾天時間重置、準備很好，我們在調查對手。」是的！釀酒人隊今年1.43億美元的團隊薪資低於聯盟其他20隊，至今陣容還有一群一般人不認識的球員，但這樣的隊伍在進攻得分竟排聯盟第三，他們的團隊打擊率（2成58排第三）和保送（排第四）也是名列前茅。對好球出棒三振數為第五少，並且對好球帶外揮棒比例是大聯盟最低。確實擊中球（擁有聯盟第三低的揮空率）並對防守施加壓力（盜壘數排名第二），在得點圈有人的打擊率也是聯盟次佳。雖全壘打數排第22，長打率排第12但不重要，僅33％得分來自於全壘打（大聯盟中第三低的比例）卻還能繳出97勝65敗的戰績。

那種風格聽起來像大學棒球，因為它正源自於老派、前大學教練出身的總教練莫菲。執掌聖母大學和亞利桑那州大30年，66歲的墨菲近年於職棒嶄露頭角。2016年加入釀酒人隊，擔任康索（Craig Counsell） 板凳教練，兩年前被提升為總教練。釀酒人隊長期以來，以有限的預算培養投手天賦和深度聞名，本季團隊防禦率在大聯盟排第二，被打擊率排第三，三振數排第五。先發擁第三佳的防禦率，投球局數卻是第五少，他們牛棚防禦率排第六，救援成功率排第五。道奇隊對上釀酒人火力就被壓制，6場比賽僅得16分，比他們對任何其他國聯球隊少9分，打擊率降至1成79。資深右投培洛塔（Freddy Peralta）今年投出生涯最佳防禦率為2.70，33場先發中取得國聯最佳的17勝，僅僅176又2/3局就飆出204次三振（K/9值在大聯盟中排名第六）。

釀酒人隊今年異軍突起，竟然拿下聯盟最佳戰績，並在例行賽橫掃道奇隊，加上主場贏多輸少，真要打七戰道奇未必能贏得輕鬆，圖為強力打者葉力奇。 法新社

普里斯特（Quinn Priester）在匹茲堡海盜隊和波士頓紅襪隊前兩季繳出6.23的防禦率，釀酒人隊於今年4月用兩名小聯盟球員換來後，這位25歲的右投破繭而出成第二號先發。29場例行賽的防禦率3.32，戰績13勝3敗，是大聯盟最高勝率。他沒有三振很多打者（157.1局中僅132次三振），球速也不是特別快（快速球均速約94英里）。但擁有最好的滾地球率，這歸功於使用大量的伸卡球。再來是菜鳥全明星米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），這位6呎7吋的火球投手牛棚出發，在國聯分區系列賽第二戰中投三局無失分，並在決勝第五戰又投四局。

其他還有技巧派的昆塔納（Jose Quintana）11勝7敗，防禦率3.96，強力牛棚梅吉爾（Trevor Megill）30次救援成功，防禦率2.49、烏里貝（Abner Uribe）7次救援成功，37次中繼成功，防禦率1.67，和柯尼格（Jared Koenig）2次救援成功，27次中繼成功，防禦率2.86。還有中繼投手如安德森（Grant Anderson） 和米爾斯（Nick Mears）及艾許比（Aaron Ashby），這意味著在七戰四勝的系列赛中，道奇隊能利用的投手弱點可能很少。

進攻端葉力奇是家喻戶曉的名字，這位前最有價值球員打擊率2成64、全壘打（29支）和打點（103分）全隊最高，主要擔任指定打擊。喬里歐本季打擊率2成70，有21支全壘打和78分打點。除了他們，二壘手圖蘭打擊率2成88，有18支全壘打、柯林斯（Isaac Collins）、這28歲的菜鳥打擊率2成63，有22支二壘安打。前芝加哥白襪隊重砲馮恩季中交易來，打擊率3成08有46分打點，還有捕手康崔拉斯（William Contreras）打擊率2成60有17支全壘打。釀酒人隊在自己家打得特別好，其主場52勝在大聯盟僅次於費城人隊和多倫多藍鳥隊，在國聯與道奇隊並列第二多。在國聯分區系列赛中，他們在主場取得3勝0敗的戰績。誰贏誰輸下周將可揭曉。