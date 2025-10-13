快訊

又TACO了？ 川普發文：美國希望幫助中國而非予以傷害

哈瑪斯13日釋放以色列48人質 50萬人集會翹首

日職／前兩大強投助軟銀稱霸洋聯 但火腿也非輸家明年有得拚

聯合新聞網／ Hiyan
日本火腿今年獲得古林睿煬（圖）、孫易磊兩名台灣新生代強投。統一獅隊提供
軟銀鷹在經過與日本火腿的激戰纏鬥之後勝出，奪下2025年太平洋聯盟冠軍，連續兩年稱霸洋聯。除此之外，個人獎也是大豐收，職棒生涯第15年的牧原大成奪下打擊王，是日職史上第一名育成選手出身的打擊王。柳町達以0.384獲得最高上壘率，快腿周東佑京跑出35次盜壘成功，達成盜壘王三連霸。

投手部門，古巴左投莫尼洛（Liván Moinelo）轉任先發之後連續兩年獲得最佳防禦率投手，1.46防禦率比起去年的1.88更加進化。先發王牌有原航平在最後一次出賽拿下第14勝，大關友久0.722拿下最高勝率，松本裕樹以44中繼點獲獎，球季中才轉任守護神的杉山一樹以31次救援成功坐上救援王寶座，與西武隊平良海馬並列。軟銀總計有8人獲獎，與還是大榮鷹時代的2004年並列球團史上最多，團隊、個人成績都十分風光。

有原航平2019年還在日本火腿隊效力時曾以15勝首度獲獎，因此加上今年已經是第3度拿下洋聯勝投王，居日本職棒史上第四名。依照目前洋聯的態勢，明年繼續跟伊藤大海爭奪勝投王，甚至並列的機會並不是沒有。

有原航平的今年球季14勝9敗、防禦率3.03。軟銀隊官方IG
有趣的是，有原航平與日本火腿隊的王牌投手伊藤大海14勝並列勝投王，已經是連續兩年由兩名相同的投手並列勝投王，日職史上第一次，加上剛好都是14勝，寫下諸多巧合。再加上有原航平最早是日本火腿隊出身的選手，他在2014年以選秀第一指名加入日本火腿隊，2021-2022期間去美國發展兩年之後，於2023年重返日本職棒。

有原航平返日之後轉入同聯盟的對手球隊軟銀，成為繼岩村明憲・井川慶・西岡剛・松坂大輔之後，史上第5名行使入札回到日本職棒之後未回到原母隊的選手。加上後來的上澤直之也是僅到美國打一年球回到日本之後轉投對手球隊軟銀，引發監督新庄剛志提出對現行入札制度規定的疑慮。

上澤直之今年在軟銀投出12勝6敗、防禦率2.74的優質成績，加上有原航平的14勝9敗、防禦率3.03（加入軟銀之後3年合計38勝21敗），兩名「舊火腿勢力」合計貢獻了26勝。兩相對照之下，兩隊今年最後只差了4.5場勝差，兩名投手的轉移對洋聯戰情確實產生了相當大的影響。小久保裕紀接掌兵符之後的二連霸，這兩名前火腿強投也絕對是大功臣。

上澤直之今年在軟銀投出12勝6敗、防禦率2.74的優質成績。軟銀隊官方IG
不過日本火腿隊也絕非輸家，在新庄剛志的大力改革之下已經躍居洋聯強權，即使損失了有原航平、上澤直之兩大先發主力，也已經將伊藤大海培養成洋聯代表性的強投，並且有北山亘基、達孝太、金村尙真等新生代好手冒出頭，並獲得古林睿煬、孫易磊兩名台灣新生代強投，2025年團隊防禦率2.53高居洋聯第二，明年絕對有再跟軟銀一搏的機會。

Hiyan

軟銀鷹在經過與日本火腿的激戰纏鬥之後勝出，奪下2025年太平洋聯盟冠軍,連續兩年稱霸洋聯。除此之外,個人獎也是大豐收,職棒生涯第15年的牧原大成奪下打擊王,是日職史上第一名育成選手出身的打擊王。柳町達

