76人別再寄望安比德與喬治了 放眼未來培養探花郎才是正解

隨著安比德(Joel Embiid)與喬治(Paul George)新賽季雙雙因傷預計長期缺陣，費城76人的雙巨頭爭冠劇本，再次在開季前就支離破碎。面對如此的殘酷現實，是該繼續癡心妄想兩位傷病纏身的球星合體拯救球隊，還是痛定思痛，開始打造屬於下一個世代的核心？答案或許早該明確了。

玻璃巨頭雙雙掛傷 奪冠藍圖再度幻滅

安比德過往向76人球迷高喊的「Trust the process」恐怕到盡頭了，自從2022-2023賽季例行賽出戰66場，並風光地以場均33.1分10.2籃板4.2助攻，從約柯奇(Nikola Jokic)手中搶下例行賽MVP之後，安比德的狀態就每況愈下，球隊也從54勝28敗，到近兩季持續下滑至47勝、24勝。他近兩季加起來僅出賽58場，上季還只打了19場，膝傷問題看似愈來愈難逆轉狀態了。76人核心問題無解，安比德長期受傷，並傳出和馬克西(Tyrese Maxey)與其他球員不合，更加傷害76人的形象。

至於76人花大錢找來的喬治，雖是攻守兼備、季後賽經驗豐富的側翼老將，但前提是必須健康出勤，只是他來到76人後因傷打打停停，在場上沒了速度與爆發力，過往紮實的防守質量也下降，整季僅出賽41場、場均16.2分5.3籃板並不符合期待 ，可說是高薪低就的一季。

76人希望以馬克西(中)、安比德(左)與喬治(右)做為三巨頭，但三人同時上場的機會少得可憐。 美聯社

打從馬克西在2023-2024球季獨撐大樑，打出年度最佳進步獎與入全明星的風光賽季後，76人高層便打算以他、安比德與喬治做為三巨頭打天下。只不過，這是從來沒成功過的搭檔。在安比德、喬治持續有著結構性、可預測的長期隱患，我看未來也很難有機會成為爭冠核心。

事實上時間與機會早已不站在費城這邊，喬治已經35歲，安比德31歲，傷病催化下兩人都已過了顛峰期，與其等待雙巨頭奇蹟復原，不如放眼未來，把球隊戰略資源投注在馬克西和新科探花埃奇庫姆(VJ Edgecombe)身上，才是76人當下最務實、也最具希望的選擇。

馬克西才是76人基石與未來依靠

馬克西才是76人未來該扶正的建隊核心。 法新社

回顧2023-24賽季，應該沒有人能在季前料想到，前一季進化有感已能繳出場均20.3分的馬克西，在頭號球星安比德長期缺陣，且哈登(James Harden)離隊的情況下還能升級，數據提升至25.9分、6.2助攻，37%的三分命中率，除了入選生涯首度明星賽外，也拿下該季年度進步獎，正式坐上76人後場一哥寶座。

在馬克西主導的比賽中可以觀察到，他不再只是安比德身邊的餵球小弟，而是能真正組織球隊進攻、冷靜處理球且穩定得分，全場跑動速度飛快，有效改變比賽節奏的明星球員。24歲的馬克西成長曲線清晰、態度正向，是這支動盪球隊裡，唯一值得全力信任與培養的核心。但要讓馬克西更進一步成長，費城需要的是更年輕、更有潛力、能與他一同衝刺和成長的戰友，而不是如安比德指責隊友，搞大牌又常態缺陣，破壞球隊士氣的領袖。

培養VJ不只是育成新星 更是推動球隊重建的信號

選秀探花埃奇庫姆有勁爆體能，勇於撕裂防線挑戰籃框。 歐新社

今夏選秀會76人用探花籤選中來自巴哈馬的埃奇庫姆，這是一位從高中、NCAA，乃至國家隊都有相當存在感，整體評價一路飆升的體能怪物。儘管技術尚待雕琢，但他的天賦無庸置疑，球風觀賞性極佳。以身體條件來說，6呎4吋到6呎5吋，但臂展來到出色的7呎，啟動爆發力十足，無論是夏季聯賽或當前熱身賽，都可以看到他勇於挑戰籃框飛扣、甚或追魂鍋的精采高光。他的短版在於投籃動作尚不穩定，三分球、中距離命中率都偏低，熱身賽僅31.8%的命中率。

但VJ的優點也顯而易見，擁有76人所缺少能撕裂防線的能耐，第一步切入極快，空中延展性佳，敢於身體對抗，心態上更是無所畏懼。此外，他擁有當代側翼潮流最看重的機動性與敏捷性，攻守兩端皆有球星潛質，絕對是值得培養的新星。

VJ還需要時間適應NBA強度，但展現的潛力已相當驚人。 法新社

20歲的VJ或許還需要些時間來適應NBA強度，目前尚未完全準備好成為主要攻擊選項，但在一支傷兵累累、缺乏長期方向的球隊裡，讓他早早進入實戰環境，從錯誤中學習，在馬克西身邊成長，如同前幾季馬克西的爆發一樣，明確定位是最寶貴的養成機會。

76人該投注資源在馬克西加上埃奇庫姆的組合了，這不只是年輕化，而是給球隊重新定義未來的起點。馬克西主控節奏與攻守穩定供輸，搭配「勁量電池」埃奇庫姆的進攻終結，還有22歲的新籃板癡漢波納（Adem Bona），若能再透過交易換來未來選秀權或年輕長人，將是推動球隊體系大框架改變的開始，而不是繼續綁死在安比德的玻璃膝蓋與喬治的傷病清單中。

放眼未來比幻想雙巨頭健康更實際

安比德(左)與喬治(右)上季超過一半場次都是穿便服在場邊觀戰，對球隊沒有太多貢獻。 美聯社

我們不該否認安比德對76人曾經的貢獻，但同時也不能否認他對球隊正在造成傷害。他既無法出賽打球，又在內部和隊友之間有所矛盾，關係緊張。不要再抱持安比德會回來的幻想，那只會讓球隊繼續空轉。

76人熱身賽前兩場都被輕鬆打的尼克輾過，新賽季就別想著能在東區打到多前面，他們該做的是一場轉型的試煉。當雙巨頭只能坐在場邊穿西裝的時候，費城要做的，不是把眼光放在醫療報告上，而是放在未來十年的希望身上。真正的選擇是讓馬克西自由馳騁，讓埃奇庫姆從犯錯中成長，藉由實戰累績經驗兌現他的驚人天賦，成為球隊真正需要的核心人物。