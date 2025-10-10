到哪隊都隨插即用！ 杜蘭特是火箭奪冠必備「真大腿」

37歲杜蘭特穿上火箭球衣打第一場比賽，單打、投籃、得分技巧無藝不精杜蘭特隨插即用，跟火箭「無縫接軌」，成為火箭「最強大腿」！杜蘭特上場23分砍20分，10投7中投籃命中率高達七成，火箭季前熱身賽140：127輕取爵士。

杜蘭特單挑能力和穩定跳投是最主要得分利器，即使已經37歲，杜蘭特還是展現無懈可擊進攻能力和細膩單打技巧。

火箭主力中鋒森根是杜蘭特頭號鐵粉。

「杜蘭特單打得分能力最值得尊敬，身高臂展優勢，投籃準得離譜，中距離跳投穩三分球又準，球風流暢舒服，經常一個人就能殺翻對手，叫人非常服氣。」

森根(左)第一次和杜蘭特(右)搭配，打起來卻像合作多年，全場送出13次助攻，其中有3次就是KD貢獻。 美聯社

森根第一次跟杜蘭特搭配就傳出13次助攻，其中三次傳給杜蘭特都能終結得分。森根強調，「杜蘭特是NBA最強得分武器，看他比賽得分就像在打遊戲一樣輕鬆容易。」

儘管只是一場熱身賽，但杜蘭特各種進攻得分技巧和精準投籃，確實是火箭最完美補強。

火箭教練尤多卡談起杜蘭特，難掩興奮情緒，「杜蘭特知道如何打比賽，他在場上牽制力十足，不管有沒有持球杜蘭特都能發揮影響力，讓比賽變得更簡單，為隊友創造更好空間。」

2016年夏天杜蘭特從雷霆轉投勇士，正值生涯顛峰的杜蘭特跟勇士無縫接軌，與勇士一哥柯瑞完美合體，勇士連續三年打進總冠軍賽，2017、2018完成二連霸，2019年挑戰三連霸，但總冠軍系列賽勇士兩名得分主力湯普森、杜蘭特先後傷停，勇士最終輸給暴龍。

杜蘭特補上了火箭最需要的火力和外線，甚至也無痛接軌融入團隊防守。 美聯社

2025年夏天杜蘭特被太陽交易到火箭，杜蘭特再度展現他隨插即用超強功能，火箭陣容和打法最大罩門是進攻得分和三分球，有了杜蘭特，火箭一次補齊。

火箭上季防守效率聯盟第四，場均失分聯盟第六，是聯盟精英防守球隊。但三分命中率3成53倒數第10，每場投進12.7個三分球倒數第九，火箭進攻端缺少第一穩定進攻得分點和三分火力，直接導致季後賽進攻節奏和效率都陷入困境。

杜蘭特為火箭帶來穩定單打、進攻得分和出色三分球，火箭幾個主力前鋒史密斯、伊森、格林、湯普森全部得利於杜蘭特的牽制力，獲得更大空手空間。

范佛利特受傷報銷後，謝普得被迫接下主控，但有超會吸怪的KD在他身邊，能讓他打得更輕鬆。 美聯社

火箭年輕後衛謝普得、哈勒戴也因為杜蘭特加入，減輕持球壓力和被包夾壓迫，在場上獲得更多釋放。

哈勒戴對杜蘭特展現另一種崇拜態度，「杜蘭特為球隊帶來一種魔力，我們打得更快更果決，場上空間更自在，杜蘭特讓比賽變得更簡單。」

對火箭來說，杜蘭特就是一張王牌，出色一對一單打和持球牽制力，精準跳投和三分球為火箭解決進攻和空間問題。

湯普森也是KD到來的受惠者，此戰繳出19分7籃板6助攻全能成績。 美聯社

對杜蘭特來說，火箭年輕鋒線運動能力出色，火箭團隊防守和個人防守都是精英級別，他們讓杜蘭特場上得分和防守變得更容易。

火箭中鋒森根擅長組織、傳球、帶動節奏，前鋒杜蘭特擅於進攻、單挑和外線跳投，火箭鋒線完美組合正在彌補主控范弗利特本季傷停整季報銷的缺口。