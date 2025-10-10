中職／李振昌獲選沒毛病 但聯盟欠陳鏞基一座東山再起獎

中華職棒聯盟今天公布由38歲的中信兄弟投手李振昌獲選「東山再起獎」，引發球迷熱議，李振昌獲獎主因是2023年季中車禍開刀，開刀後克服傷勢與年齡等多重挑戰，連2年都有不錯的後援表現，完全符合「東山再起獎」的定義，但卻又勾起陳鏞基在2023年未能獲選「東山再起獎」的遺憾。

中職在年度個人獎項本有「年度最佳進步獎」，它是在1993年開始設立的獎項，首位獲得這個獎項的球員是洋將阿Q，之後修改成只限本土球員可以參與票選，在目前聯盟的規章上明訂「年度最佳進步獎： （1）限非第1年加入職棒之本國籍球員。 （2）與過去成績比較有大幅進步者。」

最佳進步獎與年度最有價值球員、新人王及最佳十人、金手套都是由採訪職棒的媒體記者、球評、主播及聯盟記錄組票選，之前都還要集合大家一起開會，決定誰可以入圍，但因定義很模糊，往往在開會時，提出人選時都會引發討論，在入圍人選的決定就由經過一番舌戰。

最近幾年聯盟不再找具票選資格的人員開會決定入圍人選，而是由票選人自行決定要選誰（包括年度MVP及新人王），由於並非公開討論，因此就有更多球員被寫進名單中，在頒獎典禮之前，再由聯盟公布票選前3名的入圍者。

中職在2017年決議增設「東山再起獎」，而潘威倫在2019年獲獎是史上第一人。 聯合報系資料照

由於「年度最佳進步獎」的定義真的很「寬」，有人傷後復出有好表現、有人是低迷一陣之後有大成長、有人是持續多年有穩定表現，但今年的表現更甚去年，都引起「入圍」的爭論，中職在2017年決議增設「東山再起獎」，希望與「年度最佳進步獎」有所區隔。

中職規章裡對「東山再起獎」的定義是：「曾低潮沉寂一段時間、或在克服病痛或嚴重運動傷害後，再次締造佳績的球員。（106年10月12日球團代表會議通過修定）。」

但「東山再起獎」是由聯盟內部人員、記錄組進行人選提名，之後再進行投票，完全是「聯盟」自行決定獲選的球員，跟「年度最佳進步獎」由媒體票選完全丕同，這一點需要讓大家了解。

2019年潘威倫、2020年高國輝、2021年官大元、2022年王勝偉以及2024年林智平獲選「東山再起獎」都沒有爭議，但2023年從缺就引起球迷的爭論，難道那一年都沒有具資格嗎？

就獎項定義來看，中信兄弟李振昌今年獲選東山再起獎是實至名歸。聯合報系資料照

今年由李振昌獲選，聯盟的說法是：「從帶傷出賽、忍痛奮戰，到重拾信心、再現宰制力，李振昌不僅克服傷勢與年齡等多重挑戰，更以實際表現為自己寫下『東山再起』的動人篇章，這座獎項不只是對他努力的肯定，也象徵38歲的他對棒球的熱愛與堅持永不熄滅。」理由充分且符合「克服病痛或嚴重運動傷害」。

但2023年陳鏞基那一年40歲，繳出0.336打擊率、5支全壘打、48打點、上壘率0.392、長打率0.458，他在2021年只有0.201打擊率、2022年則是0.234打擊率，難道不符合「曾低潮沉寂一段時間」，再締造佳績的「東山再起獎」的認定嗎？基於這一點中職欠陳鏞基一座「東山再起獎」。

此外，東山再起獎的「曾低潮沉寂一段時間」跟最佳進步獎的「與過去成績比較有大幅進步者」，二者之間似乎有著微妙的相同，未來會不會產生「東山再起獎」跟「最佳進步獎」同一人呢？而「東山再起獎」宣布時間是「最佳進步獎」的票選期，或許有人會因該球員得了「東山再起」，就不給他「最佳進步獎」。