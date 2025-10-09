當天賦不再夠用 一窺溫班亞馬休賽季的「暴力訓練法」

在經歷血栓引發的提前報銷後，馬刺隊新星中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以近乎「暴力」的方式度過了今年夏天的訓練期。這位前年度新人王（Rookie of the Year）與2023年狀元郎表示，經歷那次身體警訊後，他選擇透過更嚴苛的訓練重建體能與專注。「這個夏天我選擇了更暴力的方式，」溫班亞瑪在媒體日說道。「我減少了些投籃練習，但不重要，我只想把身體找回來。」

據隊友夏帕尼（Julian Champagnie）形容，溫班亞瑪在夏季訓練中幾乎沒有喘息。「他要連續防守全隊所有人的一對一進攻，完全不給自己休息。」夏帕尼說，「我從沒看過有人這樣練。」

溫班亞瑪暑假曾到少林寺進行禪修與功夫訓練，還理了個大光頭。截圖自溫班亞瑪IG

今年二月溫班亞瑪因深部靜脈血栓提前結束球季，經歷數月治療與觀察後獲准復出。根據他本人描述，那段時間迫使他重新檢視職業生涯的脆弱性，也成為他開啟身心重建的契機。他在康復後前往中國與日本，造訪鄭州少林寺進行禪修與功夫訓練，並在日本停留，探索不同文化背景下的身體與心智調整方式。「那段經歷讓我明白許多事，特別是生命的有限，」他說，「我希望自己錯過的越少越好。」

除了強化體能與防守，溫班亞瑪也針對技術層面進行調整。他加入隊友巴恩斯（Harrison Barnes）與訓練師拉羅奇（Noah LaRoche）在洛杉磯的訓練營，採用「限制導向法」（Constraints-Led Approach, CLA）訓練。這種方式以實戰情境取代傳統重複動作，透過即時決策提升比賽節奏與空間判斷的反應能力。「溫班亞瑪很愛學習，」夏帕尼說，「拉羅奇說的每一個細節他都會立刻吸收。他只是想變得更好。」拉羅奇表示，第二週時溫班亞瑪已能熟 CLA的動作與節奏，「他放下了對動作的預設，讓身體開始自然反應。」夏帕尼也指出，這讓他「打得更流暢，也更符合比賽節奏」。

溫班亞瑪特別找上「非洲天王」歐拉朱萬與名人堂前鋒「狼王」賈奈特取經。 路透

此外，溫班亞瑪今夏還與傳奇中鋒「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與名人堂前鋒「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）進行私人訓練。他表示，兩位前輩在技術與心理層面都給予巨大啟發。「歐拉朱萬依然很有才華，即使他已經 62 歲，」溫班亞瑪說，「我們的訓練過程很自然，他給我的建議很多，而我每天都能吸收新的東西。」至於與賈奈特的合作，他認為這是一段珍貴的經驗。「賈奈特對人際關係有獨特見解，不論是與隊友、對手還是裁判。」

歐拉朱萬與賈奈特都以禁區技術、腳步與防守能力著稱，兩人同時具備中距離投射與領袖氣質。對年僅 22 歲的溫班亞瑪來說，這次經驗幫助他在細節與心態上都有成長。「他們的腳步與判斷讓我看見如何在我自己的節奏裡創造空間，」他表示。

馬刺總教練強森對溫班亞瑪季前賽展現的企圖心印象深刻。 法新社

馬刺新任總教練強森（Mitch Johnson）對這位年輕中鋒的投入印象深刻。「以他的年紀，他在成為更好的球員與更好的人這兩件事上，都展現強大企圖心，」強森說，「有時我會被他對細節的追求嚇到。」隊友華特斯三世（Lindy Waters III）則提到，溫班亞瑪在訓練中展現的標準已成為全隊的參照。「他要求別人，是因為他先把自己推上那個高度。」對新賽季的方向，溫班亞瑪明確指出：「從季前賽第一場開始，防守是不可討價還價的，」他說，「這與地位無關，防守是我們的基本條件。」

上季溫班亞瑪場均繳出24.3分、11籃板與3.8阻攻，是年度防守球員與年度陣容的熱門人選。雖然因血栓傷勢僅出賽46場，未達65場的個人獎項資格，但他的整體表現仍被視為聯盟未來的標竿。「我可以保證，沒有人像我這個夏天這樣訓練，」溫班亞瑪說。「這是我生涯迄今最好的夏天。我感覺更好、身體也更壯、狀態也更強。」

溫班亞瑪認為現在是他身體狀況最好的時刻。 法新社

經歷傷病與重新出發，馬刺球團希望他能像過去的鎮隊巨星鄧肯（Tim Duncan）一樣，扛起帶領球隊重返競爭行列的重任。溫班亞瑪則以實際行動回應期待，邁向屬於他的下一個時代。