新版「太鼓達人」來了？ 大聯盟掀起投手洩密旋風人人自危

2017年的太鼓達人事件，至今仍是許多他隊球迷無法原諒的事。長期以來大聯盟的江湖規則是默許二壘跑者或三壘教練去觀察投手的握球和捕手的暗號，至於怎樣用眼神、手勢、動作或聲音傳遞給打者就各憑本領。大忌則為使用科技設備，太空人隊之所以成為過街老鼠，就是因為他們用了架在中外野的攝影機來偷看暗號，然後用垃圾桶鼓聲打pass，越過了那條看不見的線。

今年洩密風向再度吹起，只是在大家廣用PitchCom的年代，對手偷竊的目標從捕手的手指變成投手的肢體(Tipping pitch

)。這讓很多投手投出心病來，尤其是些表現不佳的投手，去年季末變成洋基牛棚王牌的威佛(Luke Weaver)，今年就在賽季後段大為失常，經歷分區系列賽首戰他一個出局數都沒抓到，還掉了3分的慘狀後，他承認他擔心他會走漏訊息，是否有什麼不尋常的動作讓別人發現了。洋基的投手教練布雷克(Matt Blake)也說，「在十月份，更多的眼球會在你身上。」

有棒球網紅認為史特拉姆在對道奇分區賽首戰挨轟，是因為二壘跑者帕赫斯洩密給打者赫南德茲。 美聯社

而這些眼球中，很多就是訓練來抓投手小動作的。在季後賽，轉播單位動用更多攝影機，會抓到更多角度，也讓這種操作更無所遁形。分區系列戰中道奇費城人首戰，畫面就捕捉到在「西語老師」赫南德茲(Teoscar Hernandez)從費城牛棚左投史特拉姆(Matt Strahm)手中揮出全壘打前，在二壘上的帕赫斯(Andy Pages)曾舉起右手過。是史特拉姆洩密了嗎？還是帕赫斯在提示捕手手套的位置？還是道奇只是虛張聲勢？事後棒球網紅韋蘭德(Ben Verlander)（巨人隊投手Justin Verlander的親弟弟）信誓旦旦地說帕赫斯可以清楚看到史特拉姆的球跟握法，毫無秘密。

史特拉姆旋即去韋蘭德的po文底下留言反擊，說Pages在其他球時也有舉手啊，還有他所有球路的握法都一模一樣，不懂棒球不要亂講。至於赫南德茲(自己則說他是因為功課做得好，才能讀到史特拉姆的投球，帕赫斯則向運動家網站承認他可以看到史特拉姆的手套裡面，但他說他沒向打者打pass。就算史特拉姆不同意，但投手可能洩密這個趨勢，已經成為許多投手在上場時揮之不去的夢魘。

教士隊的希斯(Dylan Cease)就說：「這永遠是你會擔心的，你無法百分之百確定別人沒在搞。」運動家網站問了很多教練、球員，證實了這個瀰漫全聯盟的恐慌症，加上從2023年啟用的投手計時器，壓縮了投手遭遇亂流時的調整時間，教士投手教練Ruben Niebla說：「在面對危機時，可能沒投手能想到隱藏投球動作。」

科技的進步讓現在的大聯盟和十幾年前的偷暗號事件很不一樣，現在准許用攝影機捕捉投手的動作加以分析，只要不即時用科技方式傳遞訊息即可。八月時一場在教士主場Petco球場的比賽，教士的轉播單位拍到紅襪隊教練團拿著iPad在情蒐，螢幕上面顯示的是教士終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)兩種不同的投球前setup的動作。還有一三壘的教練會離開場上畫的方格去看投手動作，引發另一邊的不快，因為「這樣他們就可以在更有利的點觀察我們的手套和手臂。」老虎隊投手麥茲(Casey Mize)這樣認為。

季末怎麼投怎麼砸鍋的史考特，自己也承認有可能投球小動作被對手識破。 路透

根據運動家網站問到的球員，最會抓投手小辮子的球隊，就是那些口袋最深，或是眼睛最利的隊伍：像道奇、洋基、紅襪、費城人，或是守護者、釀酒人、太空人等隊。但這些球隊的投手也不能免疫，也會成為反抓的對象。像費城人的盧札多(Jesus Luzardo)就在季中改變投球姿勢，以防洩密；紅襪的吉歐里托(Lucas Giolito)說他的變速球揮空率下滑，就是因為打者知道他要投變速球了；道奇終結者史考特(Tanner Scott)在賽季後段之所以很容易被打爆，也自己承認「也許我真的在洩密，我現在一點頭緒也沒有。」。

這問題不是今年才發生，幾年前道奇隊的制服組就注意到一件事，他們找了維西亞(Alex Vesia)來討論。他們拿出兩段影片，一個是直球，一個是滑球，問維西亞有注意到什麼不同嗎？維西亞自己說，沒有啊，我的setup動作都一樣，結果他們的回答是，看你的嘴巴。原來維西亞在投滑球之前，會咬一下口香糖，而投直球之前，嘴巴是靜止的。維西亞說從此他再也不在場上吃口香糖了。

打者真的很精明，只是咬一下口香糖的動作就能識破維西亞的球路。 路透

對很多投手來說，和影像部門密切合作，防止投球機制外洩，成為最重要的功課之一。教士的牛棚投手亞當(Jason Adam)選擇用更大的手套來遮住他的手，許多指叉球投手像水手的柯比(George Kirby)、藍鳥的高斯曼(Kevin Gausman)上場會穿長袖，避免扣指叉球時前臂肌肉的變化被看到。教士的希斯說：「可能是任何小事，像你手套怎麼擺、你頭怎麼動、甚至你呼吸的方法，什麼都有可能。我們在投手丘上面得要化身成機器人。」

就像是賭神電影一樣，有些投手的反制方式就是刻意加些小動作。高斯曼說：「我會連續三球做一樣的準備動作，到第四球時，我還會投一樣的球，但我故意改變動作，像是手套多動一下，打者就會猜，喔，剛剛已經連丟三顆速球了，前三球都沒這個動作，很自然地他們就會覺得變化球要來了。」

高斯曼很懂得反擊，相同球路會準備不同的動作迷惑打者。 美聯社

在這一波投手洩密的風波中，頭號首災戶可能是洋基隊的威佛了，他在九月份就已經出現大亂流，而在季後賽的前兩次登板中，他一個出局數都抓不到，就被打了五支安打，在分區系列戰第一場被藍鳥暴打一頓後，他都投到自我懷疑了：「如果我真的投球動作有一點點不同，別人是會發現的耶。」關鍵第三戰中，洋基用的五人牛棚中，就直接跳過威佛，由威廉斯(Devin Williams)和貝德納(David Bednar)合力抓九個出局。「我得要保持機制乾淨俐落，給我自己最好的競爭機會，」威佛向運動家網站說，「但最關鍵的還是你的腦袋要清醒，比賽張力已經更龐大了，你不希望更多的事讓你分心。」