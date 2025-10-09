中職／挑戰賽獅隊力拚三戰結束 如打到最終戰則桃猿贏面大

今年季後挑戰賽的對戰組合已連續3年相同，由全年戰績第3的樂天挑戰第2的統一，採5戰3勝制，拿到上半季冠軍的統一已有1勝在手，首戰於10日開打，連打4場中間沒有休兵日，開賽前就投打做簡單的分析。

還沒開賽就落後一場的樂天，首場肯定派出王牌威能帝先發。聯合報系資料照

只要輸1場就會落入被淘汰的困境，因此樂天肯定會由威能帝及魔神樂2名強力洋投擔任前兩場的先發投手，先力求扳平戰局再取得戰績優勢，威能帝本季對戰統一5場，都是優質先發，3勝0敗，防禦率僅有1.59，擁有絕對的壓制力；魔神樂對戰統一也多達6場，3勝3 敗，6、7月兩場投近10局丟11分自責分，但之後兩場共13又2/3局都未失分。

至於第3名洋投應以波賽樂的機會較大，波賽樂在最後一場對統一先發5又1/3局失3分拿勝投，且有4場對戰經驗，凱樂未對戰過統一，最後一場對台鋼投得並不理想；而3洋投之外的另一場先發，可能沿用季末雙先發的模式，陳克羿先發再由近5場出賽都是中繼的黃子鵬及其他牛棚投手接力。

今年獅隊表現最穩定的飛力獅，很有可能會是首戰先發。聯合報系資料照

統一獅的飛力獅及獅帝芬必定在名單內，飛力獅是防禦率榜上第3名，對樂天先發3場，1勝2敗，防禦率2.25、WHIP只有0.88；獅帝芬對戰樂天1場，4又1/3局未失分，兩人都對樂天同樣具有壓制力，前兩場由雙獅先發的機會很大。

奧德銳及蒙德茲要帶誰就有待考量，奧德銳前6場先發雖表現不錯，最後一場對樂天4又1/3局卻狂丟6分；蒙德茲是隊上先發場次最多的投手，但投球局數短、控球不穩定是缺點，不過教練團最後決定在這一輪先把蒙德茲放進名單內；本土先發則是統一的弱點，林詔恩受傷後就沒有穩定的本土先發，胡智爲8月底重回先發，表現中規中矩，只是投球局數仍無法拉長，不過現階段除了他，也沒有其他本土先發可用了。

餅總最後選擇整季先發場次最多的蒙德茲為第三號洋投。聯合報系資料照

牛棚部份，樂天有陳冠宇、朱承洋、賴胤豪等人，統一也有中繼王髙塩將樹、陳韻文、王鏡銘等人，兩隊都有聯盟前段班的後援戰力，算是平分秋色、勢均力敵。

進攻端，兩隊在下半季的團隊總得分只有2分差距，卻呈現不太相同的進攻得分模式，過往有四棒海的暴力猿打線，今年整季的團隊全壘打竟然不到50支，是聯盟最少，不過團隊打擊率是最高的2成69，先不論長打減少是否與這幾年強打者離隊、老化或是打擊策略調整有關，但從結果看來，這樣的得分效率並不好。

統一則相反，整季85支全壘打是6隊最多，接近樂天的2倍，總得分510分排第2名，但如果只看下半季，即使仍有最多的40轟，打擊率卻從上半季的2成67退步到2成45，是6隊之末，導致得分效率比上半季降低許多，總得分只有235分，統一及樂天在近一個月的打擊狀況依然如此，挑戰賽決勝因子還是先發投手。

黃子鵬最近都以中繼出賽，可與陳克羿組成雙先發。聯合報系資料照

戰力分析至此，其實回到原點，在開賽前就擁有一勝是統一最大的優勢， 統一要利用這個優勢在前3場就結束戰局，如有第3戰，那對兩隊都是關鍵一戰，樂天在前兩場都取勝，第3戰就聽牌，如果1勝1敗，就變成被聽牌，統一則反之，即使1勝1敗還是能聽牌，而戰線若延伸到最後一場的第4戰，樂天由於還有陳克羿加黃子鵬可用，會佔有較大的贏面。