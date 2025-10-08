中職／全壘打6隊墊底還無人10轟 桃猿四棒海已成追憶

中華職棒2025年例行賽事告一段落。而今年轟出最少全壘打的球隊，是過往素有「暴力猿」、「四棒海」等稱呼的樂天桃猿。他們不僅整季49支全壘打在該項目墊底，也是六隊中唯一不到50轟的隊伍，並距離落後倒數第二名的富邦悍8轟，純長打率（IsoP）0.092則是聯盟倒數第二（僅次於台鋼）。在缺乏長打的情況下，也嚴重影響到團隊的攻擊火力。

就個別選手而言，今年中職共有11位選手擊出雙位數全壘打，然而這些人之中，竟然沒有任何1人是樂天現役球員。樂天全隊最多全壘打的打者，是林政華和林泓育（兩人皆為9轟），代表宋晟睿、張肇元（兩人皆為10轟）如果放到樂天，就會空降為全隊最會開轟的球員。連「長槍」級的打者都沒幾位，難怪整體全壘打產量敬陪末座。

樂天全隊打者個人最多9轟，由林泓育(圖)與林政華兩人並列，沒有任何一位打者能擊出雙位數全壘打。 聯合報系資料照

為什麼隊史一向火力不俗的桃猿，竟然連一個10轟打者都難求呢？或許會有人認為，這幾年樂天主砲頻頻轉隊，例如朱育賢、陳俊秀等選手都已不在陣中，加上林泓育年事漸高，林立和廖健富等人受到傷勢困擾，是造成樂天長打衰退的原因。雖然這些想法不算錯，但過去桃猿之所以砲火凶猛，就在於擅長培育本土砲手，像以前也曾碰到林智勝或王柏融這等級的重砲離隊，但依然能夠有新人竄出，維持攻擊火力。然而，近年樂天卻沒有養出什麼年輕世代的新重砲接班，於是便出現斷層。

樂天這幾年不是沒有選進過具有長打潛力的球員，例如馬傑森、宋嘉翔這些選手，都是青棒時期就頗具長打威力的球員。但弔詭的是，這些選手反而進到職棒後，卻少有令人期待的長打演出。前者至今一轟難求，後者則今年純長打率剩下0.031，比新人年的0.104衰退不少。儘管打擊率2成89看似不錯，但除了沒有長打，選保送能力也很普通，使得宋嘉翔本季OPS+只有69.4，還低於新人年的99.7。

馬傑森加盟桃猿後備受看好，但生涯至今仍是一轟難求。 聯合報系資料照

而樂天今年的打擊問題，或許正可從宋嘉翔身上看到端倪。樂天今年不只長打火力不佳，連保送都選得比別人少。整隊的BB％才5.6，而倒數第二的富邦悍將都有7.0。如果說是因為球員素質問題，轟不出長打也就罷了，但總不可能說各家投手碰到樂天，控球就會自動變好，因此連保送數都明顯不如別隊，就絕對和打擊策略有關了。

那麼，樂天今年採取怎麼樣的打擊策略呢？事實上樂天還是有幾項數據排在在聯盟前段。例如他們團隊打擊率2成68，就在六隊之中排行第一。而之所以打擊率這麼高，可歸功於他們的平飛球比率（LD％）17.4也是聯盟第一，K％則只有15.7為聯盟最低。因此今年的樂天桃猿，可說是一支不容易被三振，且擅長擊出大量平飛球，頻頻製造安打的隊伍。

然而，不是說打擊率毫無用處，但現代數據早就證明了，與其追求短程安打，長打砲火跟整體上壘率才更重要。樂天空有打擊率，但轟不出全壘打又不愛選保送，使得團隊OPS+99.9在六隊中僅勝過富邦。整年得分479分，場均得3.99分，也只排在聯盟第四，得分效益實在不能說太好。

事實上，就算不看數據，也能感受到本季樂天的打者，在攻擊面上經常採取比較保守的策略。儘管不是百分之百，但打者在兩好球之前，就放棄把擊球點抓得比較前面拼長打，而是將球帶得比較裡面，追求反方向攻擊的狀況並不少見。這就是典型避免揮空，想把擊球點掌握得更紮實，但也容易犧牲擊球距離的策略。有些樂天選手在從二軍剛升上一軍時，比較容易看到積極的攻擊企圖，但往往在一段時間後又趨於保守。結果，就是雖然成功執行策略，繳出聯盟第一的打擊率，但卻理所當然地沒能反映在得分效率上。

不過，樂天也不是所有球員都放棄追求長打。例如和馬傑森同屆選秀加盟，今年繳出全隊（300打席以上）IsoP最高的林政華（0.154），以及雖然不像去年敲出10轟，但還是打了全隊最多支長打（31支）的陳晨威，還是會視情況追求長程火力。有趣的是，這兩位過去都被認為是「巧打快腿」型的選手，和傳統重砲沾不上邊，但在他們願意執行一些高風險的策略下，都打出OPS+120以上的佳績，取得高報酬的打擊表現。

林政華是今年樂天純長打率表現最優異的選手，9轟也和林泓育並列全隊最多。 聯合報系資料照

過去桃猿展現凶猛砲火時，時任打擊教練曾豪駒被認為功不可沒。然而，曾總去年執教樂天二軍時，團隊也在76場比賽僅僅敲出11發全壘打。今年曾總轉任一軍首席兼打教，換成一軍長程砲火嚴重衰退，很難不讓人聯想是否有所關連。為什麼轉換執教方式的原因不得而知，只能確定的是，若是樂天繼續維持和現在同樣的策略，想再次看到往日重砲如雲的樣貌，或許只能在回憶裡見了。