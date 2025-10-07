從奈許顧問到改造布克 太陽「絕處逢生」之路

太陽近四年換第四個總教練奧特，NBA史上絕無僅有。

2023年夏天太陽開除2022年NBA年度最佳教練威廉斯，換上曾帶領湖人2020年奪冠的佛蓋爾。2024年夏天太陽開除只執教一季佛蓋爾，換上2021年帶領公鹿奪冠的布登霍澤。2025年夏天太陽再開除只執教一季布登霍澤，換上年輕教練奧特(Jordan Ott)。

今年夏天太陽堅決打破重建，先交易送走一哥杜蘭特，接著買斷曾經是球星比爾，只留下太陽核心後衛布克，過去兩個賽季太陽建隊「超級三巨頭」杜蘭特、布克、比爾宣告失敗，正式解體。

40歲奧特接掌太陽兵符前是騎士助理教練，過去12年從影片分析師到NBA助理教練經歷，為他爭取到這分工作。

2025年夏天太陽再開除只執教一季布登霍澤，換上年輕教練奧特。 歐新社

太陽老闆伊許比亞(Mat Ishbia)2022年12月用40億美元買下太陽，三個賽季每年換一個教練，其中包括兩個近五年曾經帶領湖人和公鹿奪冠的總冠軍教練，還是沒能扭轉情勢。

兩周前伊許比亞為太陽做了一個特別決定，伊許比亞把前籃網教練，也是太陽隊史最傳奇控球後衛奈許請回來擔任球隊「高級顧問」。伊許比亞相信奈許代表太陽精神，奈許的存在與分量，對籃球的理解和光環，可以幫助他做出正確決策，重要的是協助太陽重新回到季後賽競爭行列。

奈許2005、2006年連續兩季帶領太陽打出隊史高峰，在奈許帶動指揮下，太陽快速跑轟進攻和瘋狂三分球攻勢不僅改變現代NBA打法趨勢，開啟三分球戰術，改變場上空間，奈許也連續兩季當選年度最有價值球員(年度MVP)。

沒有杜蘭特，少了比爾，太陽新賽季陣中甚至沒有一個正牌控球後衛負責組織進攻，奧特決定「改造布克」，他希望布克能利用自己出色全能得分能力，在進攻端吸引包夾，透過傳球為太陽創造更多出手機會。

布克是NBA高端得分機器。 美聯社

布克是NBA高端得分機器，他從來不是控球後衛和組織者，跟奈許以傳球和組織為主，快速帶動比賽節奏，創造比賽和出手空間打法全然不同。

但奈許做為球隊「高級顧問」，奈許顯然認為奧特改造布克，讓布克成為攻勢發起點和比賽節奏掌握者，在終結得分之際同時負責創造比賽空間，應該是太陽未來最好出路和改變。

沒有純種控球，透過布克進攻得分，帶動比賽節奏，利用侵略性打法再透過第一次傳球，讓對手輪轉防守對位跟不上，創造更多出手空間，這是新太陽要走的路。

奧特透露，「布克有能力也願意承擔更多責任，太陽需要布克更多傳球去創造空間，與隊友做更更多聯結。」

季前熱身賽第一場比賽對湖人，布克傳出7次助攻，只有1次失誤，進攻得分火力絲毫不受影響，布克可以在外線得分，進行更多一對一單打，也能從底線和兩翼持球切入禁區，打亂對手防線，創造一波波靠近籃下攻勢。

比賽所有細節和場上空間證明，太陽「改造布克」計畫正在往成功路上邁進。

40歲年輕菜鳥教練奧特，還比湖人前鋒詹姆斯小一歲，伊許比亞勇於嘗試，不怕改變，相信年輕和新鮮腦袋可以帶來新契機。

太陽打無控球陣容，讓布克透過進攻得分去創造比賽空間，給對手製造壓力。 美聯社

把太陽精神奈許找回來擔任高級顧問，凝聚向心力拉攏球迷，同時開發球員潛能，打開教練團和球員視野，伊許比亞用心良苦。

太陽打無控球陣容，讓布克透過進攻得分去創造比賽空間，給對手製造壓力，場上每個球員都可能是持球和攻勢發起點，奧特在實戰中演練，現代籃球幾乎沒有傳球第一的純控球後衛，布克將是打開太陽勝利之門最重要的那把鑰匙。

勇於改變，不斷嘗試，無懼失敗，太陽改造布克計畫能不能成功?年輕菜鳥教練奧特有多少本事？新賽季太陽還是很有看頭。