道奇先發革命：大谷翔平領軍轉型 費城人能否撼動冠軍牆？

﻿

儘管下半季陷入掙扎，洛杉磯道奇在外卡系列賽對辛辛那提紅人的大勝，提醒外界他們是上一屆世界大賽冠軍，進攻端的威力不可小覷。外卡戰打下10分，全隊人人有功，特別是大谷翔平與賀南德茲（Teoscar Hernández）火力全開，雙雙單場雙響砲。另外，先發亦展現難得韌性，用球數屢創新高，甚至登場中繼以及關門，讓牛棚成了擺飾。那費城人有機會突破「大谷障礙」嗎？這一篇我們來探討。

進入季後賽至今，大谷翔平「投打二刀流」威力驚人，打者大谷在國聯外卡賽對辛辛那提紅人雙響砲，開場就用初速117.7英里的全壘打跟對手打招呼，另一支兩分砲更遠達454呎距離。投手大谷防禦率低於3.00，季後賽首登板先發6局失1分展穩定性。目前觀之，道奇隊能走多遠大谷仍是關鍵人物，例行賽55轟創生涯新高非曇花一現，這種攻擊火力加上投球合體，是道奇攻守兩端核心無誤，尤其以單季55轟身份，在先發日三振掉單季累積56轟的史瓦柏（Kyle Schwarber），成為球迷茶餘飯後的話題。

坦白說，摒除大谷的主宰力，費城人幾位全明星卻乏善可陳，特納（Trea Turner）、史瓦柏與哈波（Bryce Harper）三人合計12支1、1次保送不及格，全場只有5安含兩支長打，若這樣的情況持續下去，費城人要擊敗道奇將難上加難。從首戰內容可見，費城人打線幾乎沒有纏鬥，對進壘球過度揮棒、浪費許多可攻擊機會。哈波過於急躁拉打、史瓦柏整晚找不到節奏，整體揮棒過長、節奏不順。若按例行賽模式，費城人或可等到道奇牛棚登場翻盤，但問題是此番對手改變策略，變得難以捉摸。

道奇隊牛棚策略成為先發延長的舞台，不比去年靠著牛棚季後賽打江山，本季道奇後段防線表現不佳，反而先發成解決方案，包括將佐佐木朗希晉升為終結者關門。與費城人第一戰先讓大谷先發6局，接著由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）中繼，最後由佐佐木朗希擔任收尾工作，你可以發現這幾人例行賽均擔任過先發，那些牛棚大將都坐板凳。我們再往前回顧外卡之戰，總教練羅伯茲（Dave Robert）真的對後援投手不放心，讓史奈爾（Blake Snell）一口氣先發消化7局，次戰山本由伸是用掉113球，為2022年6月以來道奇隊單場投手之最，兩大先發僅丟兩分，牛棚的使用量極低。

面對牛棚下半季崩盤，進入季後賽道奇隊改變策略，讓先發投手佐佐木朗希兼職中繼與終結者，牛棚大軍反而成了啦啦隊坐板凳頗為諷刺。 路透

今年道奇打破以往「保護先發」的傳統，轉而延長投球局數。至今牛棚僅對過一名打者，顯示羅伯茲對後援信心不足。只要先發狀況穩，他就讓投手繼續投，而不再拘泥於「勝利方程式」——2025年的道奇，沒有固定公式。當然，這只是10月開端，往後還有好幾場比賽，你不能將先發燃燒殆盡，這迫使教練團啟用牛棚奇兵佐佐木朗希，種種跡象顯示他在比賽後段登板更出色。至今兩場季後賽無失分，3次三振火球連發，外加指叉球剋敵讓打者（尤其左打）熄火，此舉成功也必須延續下去，假設這位23歲的投手被打爆，道奇又得擲骰子拼運氣，看昔日的牛棚大將能否復活。所以，道奇往後比賽策略，就是先發投手延長加上精簡牛棚， 大谷、史奈爾、山本、葛拉斯諾、柯蕭（Clayton Kershaw）都會吃更多局數，無論是先發或中繼。

這部署是否奏效，至今看來是正確抉擇，被賦予任務的主力們表現可圈可點。羅伯茲對大谷在季後賽扮演的角色給予肯定，道奇與費城人第一場獲勝後他說：「他（大谷）的專注力更高，打擊品質更佳，這也是他選擇加入這支球隊的原因，要展現他過人才華，期待他今年季後賽做出精彩表現。」凡事總難盡如人意，千算萬算卻沒料到，去年扮演奇兵的牛棚在今年崩潰，這也迫使教練團隊重新佈局，羅伯茲表示：「知道我的手上有誰，我對這些出場球員感到放心。」他特別點名史奈爾、山本和大谷是投手主力，自然希望他們投更多局數。

熟悉道奇隊戰術的人都知道，這做法非常反常。羅伯茲任教十年來，是以保護先發投手聞名（或臭名昭著），先發輪值往往像精緻陶瓷般被珍惜，道奇隊先發本季總局數僅高於科羅拉多洛磯與芝加哥白襪隊，為聯盟倒數第三。自2016年羅伯茲職掌兵符以來，平均每場先發用球83，為同期聯盟次低。這十年一直是道奇風格。如今，他們經歷牛棚崩盤後，終於改造應戰策略。道奇棒球營運總裁弗里曼（Andrew Friedman）指出：「我們這份季後賽名單的真正優勢，在於先發投手。」春訓時，他們也希望牛棚跟去年同樣強大，豪砸1.07億美元簽下史考特（Tanner Scott）、崔南（Blake Treinen）與葉慈（Kirby Yates），三人都表現不佳或受傷，後端戰力引發是否成史上最昂貴失敗案例的疑問。

先發支援牛棚的作法，也讓部分投手努力適應中，周六一役羅伯茲啟用葛拉斯諾接棒大谷中繼， 葛拉斯諾對媒體談述過程：「當時我人正在洗手間，突然電話響了！他們（教練）在喊我的名字，我心想『好吧，終於開始了！』感覺有點奇怪，但也很有趣。」此外，例行賽均為先發的投手西恩（Emmet Sheehan）與即將退休的柯蕭也隨時待命登板。不過，要說最大收穫還是佐佐木，這位赴美挑戰的菜鳥新人意外適合後援，只要他登板打者的整體攻擊指數（OPS）悉數下修，季後賽三場比賽兩度在九局下給他關門，佐佐木也不讓大家失望，回報無失分、三次三振，多發速球與指叉壓制打者，現在看起來若道奇此招奏效，如何打完十月剩餘的大賽應該有解。

費城人第一戰面對道奇毫無招架之力，下一戰沒有犯錯空間，必須逮到機會重擊對手，否則往後戰線回洛杉磯想贏將更艱鉅，圖為第二戰先發投手盧札多。 路透

美西時間費城人周一晚登板的是盧札多（Jesus Luzardo），這是決定勝負的分水嶺，尤其他的投球組合是目前季後賽先發中最具威脅，有完全壓制道奇打線的能力，只要找好節奏、用副武器建立好控球、保持冷靜，這場比賽他有機會扳平費城人劣勢，無疑是生涯至今最重要一役。至於牛棚，老將 羅伯森（David Robertson）過去一個多月不穩，應該降低在後援順位的使用頻率。相對地，左投班克斯（Tanner Banks）例行賽穩定，應在系列賽剩餘時段重用。費城人面對上屆冠軍沒什麼犯錯空間，只要氣勢上來就能走得遠，眼前道奇這一堵牆得用力推倒。