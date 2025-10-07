中職／預測年度MVP仍是兩投一野入圍 最終由威能帝奪大獎

中職36年2025年球季賽程已全數告一段落，除了即將展開的季後賽之外，球員個人獎項也是另一個關注的重點，尤其是年度最有價值球員獎(年度MVP)這最大獎項，筆者預測今年與去年一樣會由2投1野來競爭，分別是中信的羅戈、樂天的威能帝及統一的林安可3人。

中信兄弟 羅戈

即使洋投夥伴們陸續因受傷或狀況不佳脫離戰線，今年轉戰中信的羅戈仍維持穩定的表現，先發25場、17場優質先發(QS)、156又1/3局都是隊上最多，以防禦率1.84奪下本季的防禦率王，187的ERA+也是聯盟最佳，1.04的WHIP及142次三振則是第2名。

羅戈在季末的9月更投出絕佳的壓制力，先發4場全部都是QS，投28局只被打出16支安打，無失分且拿下2勝，對於中信的重要性在球隊力拼下半季冠軍之際展現無遺，也是中信接下來要達成二連霸的最關鍵人物。

羅戈今年表現比去年更優異。中信兄弟提供

樂天桃猿 威能帝

各項投球數據能與羅戈相較量的就是樂天的威能帝了，雖然2.01的防禦率及172的ERA+略遜於羅戈，但威能帝投出聯盟最佳的0.91 WHIP及168次三振，15勝也是勝投王，另外只有2敗，勝率高達8成88。

難得可貴的是威能帝的26場先發及投170局也都是聯盟最多，其中有21場QS，QS%高達8成07，在這麼多投球局數下還能維持不到1的WHIP，且控球仍十分精準，25.3的K%、4.8的BB%及三振保送比都是聯盟最佳，整體的投球數據比去年還更進化，9月的表現與羅戈一樣優異，出賽4場同樣都是QS，投28局只多丟1分，防禦率0.32，另外還在2日對台鋼的關鍵一戰中一夫當關，雖然樂天最終無緣下半季冠軍，但在接下來樂天如要晉級到台灣大賽，威能帝絕對是最重要的投手。

筆者預測威能帝會奪下年度MVP。聯合報系資料照

統一7-ELEVEn獅 林安可

其實有2名強打者都可能在年度MVP的入圍名單內，分別是林安可及去年曾入圍的魔鷹，2人的打擊成績差不多，在這種狀況下，筆者認為給予本土球員入圍的機會較大。

林安可本季因傷只出賽90場，雖然比去年將近全勤少了快30場，仍在季末補足規定打席數，以3成17的打擊率排在聯盟第2名，全壘打方面則創近5年新高的23支，僅輸給魔鷹2支，73分打點也在前3名，除此之外，林安可在許多攻擊指標都是聯盟最佳，如6成03的長打率、1.000的整體攻擊指數(OPS)、192.5的OPS+等，綜合評比來看， 林安可就是今年的最強打者，在挑戰賽依舊扮演著統一攻勢的發動機。

林安可是今年中職最強打者。統一獅提供

去年的3名年度MVP入圍者當中，包辦勝投、三振雙冠王的勝騎士，26場出賽，防禦率2.49，159.1局投出167次三振，拿下14勝5敗，獲得3次單月投手MVP；洋砲魔鷹打出127支安打、30支全壘打、99打點，囊括全壘打王和打點王，OPS是0.934；而最終獲選為年度MVP的古林睿煬，21場出賽有12場優質先發，以防禦率1.66奪下防禦率王，投125局送出150次三振，戰績10勝2敗。

今年有望入圍年度MVP的3名球員表現比去年3人更佳優異，筆者認為威能帝會獲選為本季的年度MVP。