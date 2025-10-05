快訊

通膨升高！美關稅漲價潮開始顯現 消費品價格加速攀升

聽新聞
0:00 / 0:00

洋基突破外卡氣勢旺 藍鳥雖狠拔頭籌但先發輪值仍難擋轟炸機

聯合新聞網／ littlenosejiang
洋基對藍鳥首戰大敗而歸，但賈吉仍有雙安表現。 法新社
洋基對藍鳥首戰大敗而歸，但賈吉仍有雙安表現。 法新社

在24歲小將萊特勒（Cam Schlittler）足以名留青史的表現下，洋基成功以2勝1負戰勝世仇紅襪，挺進美聯分區系列賽，接下來將面對分區龍頭藍鳥；雖然後者擁有4天的休兵優勢，但論先發輪值、打線等，皆無洋基陣容來得完整，接下來的5戰3勝系列戰，雖藍鳥成功以大比分拿下第一場勝利，但緊接在後的賽事，恐怕會比想像中更來的一面倒。

季後賽就是王牌投手領銜下的戰場，一位可靠的先發投手對於拿下眼前的一勝有多重要，相信有看過歷年大聯盟季後賽的球迷都知道，而藍鳥沒有像紅襪如克羅謝（Garrett Crochet）一樣等級的王牌，本季表現最全面的是高斯曼（Kevin Gausman），本季32場先發出賽吃下193.0局，防禦率3.59（FIP 3.42），面對全聯盟最具破壞力的洋基打線，他今年的對戰紀錄可說是載浮載沉，有8局失1分的王牌表現，也有過投不滿3局就狂失6分的慘烈下場，其最大的剋星就是「法官」賈吉（Aaron Judge），60個打席中敲出6發全壘打、10次保送、.354的打擊率及 .555的xwOBA，另外吞下19次三振，可惜首戰滿壘的局面是以三振告終。

史坦頓（Giancarlo Stanton）的對戰表現同樣不俗：30個打席中敲出4發全壘打、3次保送、.333的打擊率及 .417的xwOBA，另外包括高史密特（Paul Goldschmidt）、麥馬翰（Ryan McMahon）威爾斯（Austin Wells），甚至羅沙里歐（Amed Rosario）都對其繳出超過.390以上的xwOBA，可以預期在比賽張力更強的季後賽，高斯曼的發揮可能十分有限，藍鳥隊教練團確實也不敢讓他繼續面對第三輪的洋基打線。

史坦頓首戰對藍鳥4支0。 法新社
史坦頓首戰對藍鳥4支0。 法新社

至於22歲新秀亞塞維奇（Trey Yesavage）大聯盟經驗才不過3場，武器庫比照前輩高斯曼，由速球（45.2%）、滑球（28.5%）以及指叉球（26.4%）三者共軌，但仍有比較大的控球問題，14局就丟了7次保送，擁有全聯盟保送率最高的洋基打線（10.2%）可以兵不血刃就對他造成麻煩。

藍鳥的另一名先發投手畢伯（Shane Bieber），自從傷癒回歸後還沒對陣過洋基，本季7場出賽主投40.1局、防禦率3.57（FIP 4.47），他已經不復2020年塞揚獎的身手，8月底歸隊後的帳面成績一般，但被擊出的球普遍強勁，對於目前速球均速僅92.6英里的畢伯來說，能撐過2輪的洋基打線便已超出預期。

另一方面，藍鳥對上洋基兩位王牌的打擊成績則相對沒那麼亮眼，對上王牌左投弗里德（Max Fried），陣中僅有史布林格（George Springer，xwOBA .424）以及桑坦德（Anthony Santander，xwOBA .418）有比較好的對戰成績，而後者季末才從傷兵名單回歸，近況也不比去年，很難期待能有突破性的進攻表現；對上洛登（Carlos Rodon），則是史布林格、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、有比較好的火力；也正因為洋基的前兩號先發皆為左投，藍鳥打線中的奇兵，如瓦修（Daulton Varsho）、巴傑（Addison Barger）等兩位左打都有相對盲左的傾向，恐怕無用武之地。

22歲新秀亞塞維奇大聯盟經驗才不過3場，將扛起對洋基第二戰。 路透
22歲新秀亞塞維奇大聯盟經驗才不過3場，將扛起對洋基第二戰。 路透

撇除去年新人王希爾（Luis Gil）先發的第一戰，就5戰3勝的系列戰來看，洋基在先發輪值上展現出顯而易見的優勢，如果沒有奇蹟般的臨場爆發，藍鳥恐怕難以撼動布朗克斯轟炸機棒棒皆兵的持續攻勢，預測洋基將以3：1成功晉級美聯冠軍賽。

MLB專欄 MLB 洋基 藍鳥

littlenosejiang

追蹤

相關新聞

洋基突破外卡氣勢旺 藍鳥雖狠拔頭籌但先發輪值仍難擋轟炸機

在24歲小將萊特勒（Cam Schlittler）足以名留青史的表現下，洋基成功以2勝1負戰勝世仇紅襪，挺進美聯分區系列賽，接下來將面對分區龍頭藍鳥；雖然後者擁有4天的休兵優勢，但論先發輪值、打線等，

酸前東家鵜鶘沒球迷 英格倫嘴砲不如反思能否整季健康

2016年NBA選秀會上首輪第二順位，洛杉磯湖人挑中來自名門杜克大學的6尺8吋小前鋒英格倫(Brandon Ingram)，曾因瘦長身形、順暢中距離、進攻包技能豐富等條件俱全，有人將他視為「KD接班人

中職／上、下半季賽制是台灣職棒獨有特色 不應輕言做改變

中華職棒的賽制最近再被拿出來討論，明年球季場數增加以及是否改成單一球季，成為球迷熱議焦點，依2023年7月領隊會議決議，將在今年球季結束後，評估是否採行單一球季。就筆者看法，維持上、下半季賽制才是對中

NBA新賽季年輕黑馬 約維奇、湯普森、阿夫迪賈將會很有故事

ESPN上周票選出新賽季「年度最多進步球員」熱門人選，火箭前鋒湯普森(Amen Thompson)獲最高票，其他包括拓荒者前鋒阿夫迪賈(Deni Avdija)、溜馬後衛奈哈德(Andrew Nemb

U18國手蘇嵐鴻與美職教士達成共識 簽約金超過75萬美元

U18國手蘇嵐鴻在世界盃青棒錦標賽投出不錯表現，吸引美、日職球探目光，據了解，他已經跟美國職棒聖地牙哥教士隊達成共識，待體檢通過就可踏上旅外之路。 蘇嵐鴻是高雄人，三級棒球自復興國小、五福國中，

美聯不只MVP難選！史庫柏vs.克羅謝塞揚之爭誰能勝出？

底特律老虎隊的王牌史庫柏（Tarik Scubal）去年風光摘下美聯塞揚獎，進入 2025 年隨著火熱的開局，各方亦視他為當然的衛冕得主。進入下半季，波士頓紅襪隊的克羅謝（Garrett Croche

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。