洋基突破外卡氣勢旺 藍鳥雖狠拔頭籌但先發輪值仍難擋轟炸機

在24歲小將萊特勒（Cam Schlittler）足以名留青史的表現下，洋基成功以2勝1負戰勝世仇紅襪，挺進美聯分區系列賽，接下來將面對分區龍頭藍鳥；雖然後者擁有4天的休兵優勢，但論先發輪值、打線等，皆無洋基陣容來得完整，接下來的5戰3勝系列戰，雖藍鳥成功以大比分拿下第一場勝利，但緊接在後的賽事，恐怕會比想像中更來的一面倒。

季後賽就是王牌投手領銜下的戰場，一位可靠的先發投手對於拿下眼前的一勝有多重要，相信有看過歷年大聯盟季後賽的球迷都知道，而藍鳥沒有像紅襪如克羅謝（Garrett Crochet）一樣等級的王牌，本季表現最全面的是高斯曼（Kevin Gausman），本季32場先發出賽吃下193.0局，防禦率3.59（FIP 3.42），面對全聯盟最具破壞力的洋基打線，他今年的對戰紀錄可說是載浮載沉，有8局失1分的王牌表現，也有過投不滿3局就狂失6分的慘烈下場，其最大的剋星就是「法官」賈吉（Aaron Judge），60個打席中敲出6發全壘打、10次保送、.354的打擊率及 .555的xwOBA，另外吞下19次三振，可惜首戰滿壘的局面是以三振告終。

史坦頓（Giancarlo Stanton）的對戰表現同樣不俗：30個打席中敲出4發全壘打、3次保送、.333的打擊率及 .417的xwOBA，另外包括高史密特（Paul Goldschmidt）、麥馬翰（Ryan McMahon）威爾斯（Austin Wells），甚至羅沙里歐（Amed Rosario）都對其繳出超過.390以上的xwOBA，可以預期在比賽張力更強的季後賽，高斯曼的發揮可能十分有限，藍鳥隊教練團確實也不敢讓他繼續面對第三輪的洋基打線。

史坦頓首戰對藍鳥4支0。 法新社

至於22歲新秀亞塞維奇（Trey Yesavage）大聯盟經驗才不過3場，武器庫比照前輩高斯曼，由速球（45.2%）、滑球（28.5%）以及指叉球（26.4%）三者共軌，但仍有比較大的控球問題，14局就丟了7次保送，擁有全聯盟保送率最高的洋基打線（10.2%）可以兵不血刃就對他造成麻煩。

藍鳥的另一名先發投手畢伯（Shane Bieber），自從傷癒回歸後還沒對陣過洋基，本季7場出賽主投40.1局、防禦率3.57（FIP 4.47），他已經不復2020年塞揚獎的身手，8月底歸隊後的帳面成績一般，但被擊出的球普遍強勁，對於目前速球均速僅92.6英里的畢伯來說，能撐過2輪的洋基打線便已超出預期。

另一方面，藍鳥對上洋基兩位王牌的打擊成績則相對沒那麼亮眼，對上王牌左投弗里德（Max Fried），陣中僅有史布林格（George Springer，xwOBA .424）以及桑坦德（Anthony Santander，xwOBA .418）有比較好的對戰成績，而後者季末才從傷兵名單回歸，近況也不比去年，很難期待能有突破性的進攻表現；對上洛登（Carlos Rodon），則是史布林格、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、有比較好的火力；也正因為洋基的前兩號先發皆為左投，藍鳥打線中的奇兵，如瓦修（Daulton Varsho）、巴傑（Addison Barger）等兩位左打都有相對盲左的傾向，恐怕無用武之地。

22歲新秀亞塞維奇大聯盟經驗才不過3場，將扛起對洋基第二戰。 路透

撇除去年新人王希爾（Luis Gil）先發的第一戰，就5戰3勝的系列戰來看，洋基在先發輪值上展現出顯而易見的優勢，如果沒有奇蹟般的臨場爆發，藍鳥恐怕難以撼動布朗克斯轟炸機棒棒皆兵的持續攻勢，預測洋基將以3：1成功晉級美聯冠軍賽。