中職／直球對決不退縮 許育銘牛棚左腕救火隊

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
本季破繭而出左投許育銘，屢次助隊化險為夷，站穩勝利組一席。 台鋼雄鷹提供
【撰文・陳品宇】

本季台鋼雄鷹後援防線亮點頻傳，從無到有一步步構築勝利藍圖，其中收穫包括揮別上季低迷，本季破繭而出左投許育銘，開季從二軍起步，季初鋒芒不比牛棚戰友，但許育銘仍滿懷信心，投手丘上勇於迎戰打者，屢次助隊化險為夷，站穩勝利組一席。

許育銘大學就讀北市大時為陣中王牌左投，2021年助母校稱霸大專聯賽，也曾入選中華培訓隊，業餘履歷不俗，沒想到職棒路走得坎坷，落選了足足三次，才在2022年台鋼雄鷹首度參與選秀會時獲得唱名，雖第23輪才獲青睞，不過經驗豐富的許育銘迅速在職棒舞台找到定位，首年二軍出賽高達42場，領先所有二軍投手，收下5救援、10中繼， 2024年迅速獲得一軍露臉機會，但29場出賽防禦率高達7.52，距離站穩一軍還有不小距離。

家人而戰！新手奶爸「生子後」加成

許育銘為家人而戰！新手奶爸「生子後」加成。 台鋼雄鷹提供
許育銘開季未進入一軍名單，坦言看到一軍隊友好表現，心中有壓力，形容當時「每天晚上都在等那通電話」，但在二軍按部就班，好表現自然被看到，4月底迎來本季初登場，相比去年首度登板便狂失4分，心態更為沉穩，自5月7日起進入絕好調，一度寫下連10場出賽未丟分紀錄，防禦率一路下修至1字頭，在教練團心中順位也愈來愈前面，從低張力場面限定一步步前進勝利組。

「第一年懵懵懂懂，所以休賽季有多詢問教練，不管是球技還是體能，都跟著教練改變，把去年缺失彌補回來。」坦承菜鳥年登板時難以跨越自信心不足屏障，無法百分百投入和打者對決，為了克服這道關卡，培養登板前「灌雞湯」習慣，而去年底喜迎愛子「小粉圓」，從人夫晉身人父多了責任感，更替每次登板增添意義，「多了一個責任，會想著要好好表現，才能讓他們放心，今年上場前給比較多自信，會想著自己、家人，再想到老婆跟小孩，告訴自己一定可以守下這局，看著手套，上面繡著兒子名字，希望他給我力量，度過眼下危機。」長期在球隊南部主場奮戰，和住北部家人聚少離多，許育銘感謝太太長時間照顧孩子，也將思念化作拚勁，踏上球場便懷抱戰勝對手決心。

台鋼陣中左投戰力較為匱乏，上季出賽30場以上牛棚左投雷公、賴鴻誠已離隊、黃群狀況不若菜鳥年穩健，許育銘崛起如同及時雨，出賽數43場放眼全聯盟左投僅次陳冠宇、李吳永勤，重要性可見一斑，「剛上來一軍想著健康出賽就好，後來慢慢丟到勝利組角色，適應滿快，因為二軍常常在分數接近時登板，教練也信任我可以安穩把工作完成。」

全文未完，更多內容「拆彈左腕首選 直球不快的速球派」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第523期)

教練 家人 自信 老婆

