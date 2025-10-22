中職／不怕失敗的勇氣 黃韋盛新生代黃衫強棒

【撰文・鄧心瑜】

黃韋盛來自愛棒球家庭，父母影響下，看棒球是家人間最大共同興趣，在爸爸一句「喜不喜歡棒球？」問句下，給出肯定答案，從小學三年級加入少棒隊，開啟球員生涯，「一開始練球都不會累，也沒想過以後要靠打棒球作為職業。」小時候單純投入練習，高中畢業仍沒有選秀念頭，直到進入大學身材與打擊顯而易見成長與突破，「打擊這塊在大學有滿大成長，接觸重量訓練後，身材變壯碩、打起來更有力量。」黃韋盛在攻擊端潛能就此獲得開發。

選秀落選捲土重來 進軍職棒挑戰才開始

黃韋盛曾在2019年中職選秀落選，2020年捲土重來才被中信兄弟第六順位選上。 中央社

原本大一待的球隊因故解散，遠東科大湯登凱教練積極延攬，轉校後黃韋盛持續獲得穩定出賽機會，進而在訓練與實戰雙管齊下後更加蛻變，打擊能力被各隊視為威脅性極高選手，2019年春季聯賽收下打點王，頂著頭銜報名中職選秀卻鎩羽而歸，「大學前兩年也還沒有想過進入職棒這麼遠，那年剛好拿到個人獎項，符合報名資格所以試試看，落選沒有太失望，但心中開始浮現挑戰職棒這樣的想法。」

隔年報名測試會爭取更多被看見機會，出色打擊能力果然擄獲球團目光，2020中職選秀捲土重來，第六輪獲得中信兄弟指名。從業餘跨足職業，很快體認到差距，尤其棒球細膩程度精細到每一球練習都要聚精會神面對，「打職棒不是這麼簡單的事」這句話直擊黃韋盛心裡，認知到不是「有練就好」，而是要「努力去做」。

初進職棒首要課題加強守備，中信兄弟是年年爭冠強勁隊伍，內野陣容強大而厚實，原先大多守一壘，為了爭取一席之地，開始在教練團安排下付出更多時間練習二、三壘，「畢竟守備範圍不算特別好，穩定性還不到學長程度，但教練可能對打擊有些期待，所以讓我去不同位置練習，或許就能增加上場機會。」

這項課題也是黃韋盛遇到第一道關卡，一、三壘來球快，反應要夠迅速，趨前接球搶時間要夠快、夠準，二壘相對而言較不熟悉，「腳步還沒這麼明快，（岳）東華他們到定點之前就能先準備好要傳雙殺腳步，這些都是還要學習的地方。」職業強度更高階，守備壓力下若出現失誤，自責情緒難免，「前幾年得失心很重，發生失誤容易懷疑自己。」前期在一軍多為替補選手，若是比賽後段才出賽或久久輪到一場先發機會，倘若此時再發生不好結果，容易陷進負面情緒中，「失誤不會是最後一次，要懂得怎麼爬起來再去闖下一關，一直告訴自己心態要正確，不能一直掉下去，現在更多出賽、也得到經驗回饋，上場不會再害怕，要更勇敢去做。」

長打優勢無法展現 受傷沉潛一年思維改變

中信兄弟黃韋盛(中)曾受傷沉潛一年思維改變。聯合報系資料照

大學以長打著稱，到了職業一軍卻吃足苦頭，「剛開始打不太到，常常被引誘球騙中，很容易三顆球就被解決，三振數非常多，覺得沒有好好兌現優勢，非常挫折。」2022年在一軍37場出賽，打擊率0.265、長打率0.301，被三振數20次，沒能發揮長打能力令他相當在意，當時擔任打擊教練的平野惠一給予最大支持與幫助，賽前、賽後特打變成例行公事，「提前兩小時到球場，打擊部門教練、平野教練都會來幫我，丟各種球路讓我視覺適應，去分辨哪些球可以揮擊、哪些要選掉，沒有什麼捷徑，就是一直練。」

另一個重要轉折點，不能不提去年官辦熱身賽，因為一次回身撲壘導致肩傷，原本狀況火燙，也確定在開季名單中，準備就緒迎接新賽季，開幕戰前卻全數喊停，最後整季報銷、一場比賽都沒打，「一開始很沮喪，覺得該要展現一些成果的時候卻什麼都沒了。」

尋求球隊心理老師開導和協助，漸漸將目光與心思放在如何準備新的開始，也是一整年無法比賽的時間，讓他不斷反思如何面對比賽，「復健過程中一直回想，如果還在場上要怎麼做比較好，不想只當一軍替補，所以現在回到場上後，更能體會『大膽去做』，畢竟做不好總比沒球打好，以前都想著不要失敗，現在覺得失敗沒關係，下次一定可以討回來。」

