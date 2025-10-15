中職／對明天永遠懷抱希望 胡金龍一代旅美強將落幕

【撰文・鄧心瑜】

「他很瘦，像竹竿一樣，但眼神發光、很有自信，那時候就跟我說他未來想去美國了。」胡金龍經紀人張嘉元與他相識多年，2000年世青賽在加拿大進行，住在美國的張嘉元短暫擔任中華隊翻譯，也是第一次見到胡金龍，那個年僅高一就入選中華隊棒球少年。後來張嘉元考取美國運動經紀人證照，2002年以經紀人身分再次去世青賽看球，胡金龍主動上前打招呼，那時展現出更成熟打擊與游擊守備，在世青賽留下不錯表現，兩人留下聯絡方式後，沒過多久回到台灣的胡金龍撥通了電話，主動聯繫並探尋旅美機會，張嘉元協助發信給各美職球隊，最終胡金龍選擇了同有陳金鋒、郭泓志等旅美前輩的道奇，開啟旅美生涯。

赴美穿上道奇球衣 MIT游擊強者

胡金龍2003年加盟道奇體系，展開旅美棒球夢。聯合報系資料照

「在道奇小聯盟學到什麼是『真正的棒球』，不只是技術，而是面對比賽態度，以及如何成為一個職業選手。」胡金龍回憶，進入美國職棒體系，才真正理解「職業選手」定義，訓練規律、比賽準備，以及對勝負專注，近距離觀察到世界各地優秀選手，眼界大開。

通常旅美大難關是適應環境與球隊，而這並沒有難倒個性開朗大方的胡金龍，不僅和隊友打成一片、溝通無礙，甚至建立好交情。同樣曾在世青賽中華隊擔任翻譯，也和胡金龍在義大、富邦時期當過同事，現職味全龍後勤管理主管謝章瑞回憶，「從他還是高中生時認識他，個性就很大方了，去美國第一年回來，他的英文不僅流暢、還有美國腔，記得翻譯也沒有跟著他太久，很快就能獨立生活，個性非常適合國外。」

英文學得快又敢溝通，身為內野手、又是內野指揮官游擊角色，需要不停與隊友溝通配合，胡金龍能在球場專心精進棒球技術，在球隊悉心栽培下，層級逐年爬升，優異又流暢守備能力更是能被看見主因，《Baseball America》連續四年評選他是道奇隊小聯盟最佳游擊手，評價無論是臂力、防守能力都高於水準，打擊也能將球擊成中間、反方向平飛球，即便身材不高大，仍有把球打向外野空檔長打火力，2006、07年連續入選小聯盟未來之星明星賽，更在07年獲選為世界隊單場MVP。

「在美國光是一個游擊位置就有10幾個人在競爭，你一定要比別人好，才有機會被看見。」胡金龍是第一個以內野手站上大聯盟舞台台灣選手，守備能力獲得極高肯定，或許不是長打砲手類型，但守備貢獻度加上不錯長打輸出，謝章瑞認為胡金龍代表的是更完整「Made in Taiwan」選手，「讓美國球隊看到，其實在地球另一邊，也有很多像胡金龍這樣能力很完整，有速度、靈活度、有守備又有中長程打擊選手，不輸其他國家棒球員。

大聯盟首安即首轟 好的開端卻遇難解眼疾

胡金龍在大聯盟第一支安打，就是一支全壘打。 法新社

2007年季末，胡金龍終於收到升上大聯盟通知，是陳金鋒後第二名台灣野手，英文姓氏「Hu」締造MLB最短登錄姓氏球員紀錄，又因為Hu與Who發音相同，源自美國棒球老笑話「誰在一壘（Who's (Hu's) on first base？）」在當時可是道奇隊友、轉播單位最常開的笑話，胡金龍在此推波助瀾下少了第一道自我介紹關卡，因為姓氏而順利被大家記住。2007年9月11日，在道奇主場以代打身分登場，從聖地牙哥教士Brett Tomko手中敲出生涯第一支大聯盟安打，同時也是一發全壘打，大聯盟首轟迅速出爐。

只不過有了好的開端，過程卻不盡順利，2008年獲得不少出賽機會，打擊端卻未能展現能力，在調整陣容下被移至3A，2007年起雖然連續5年都有大聯盟出賽紀錄，始終未能站穩，與當時找不出原因視力問題有莫大關聯。

「應該是2006年左右，因為游擊手常常在撲接，肩頸可能因此震動而導致壓迫，又沒有多放鬆，影響到視神經，打球有時看不清球的尾勁、無法聚焦，因為找不到原因，以為是訓練不夠，只能硬撐。」在美國就醫始終找不到問題，只能吃止痛藥帶傷上陣，機會流失，漸漸信心受到影響，沒有健康身體打球，從中找不到成就感，加上當時肩膀有傷，原本想過就此離開棒球，還是恩師「牛爸」陳献榮一通電話苦勸，希望他回台灣治療、打球，一念之差，胡金龍最終沒有放棄。

金龍翱翔回台擺尾 締造打擊障礙傳奇

2012年胡金龍返台加入中華職棒義大犀牛隊。聯合報系資料照

2012年末中職選秀，胡金龍被義大犀牛指名為創隊首位狀元郎，義大球團一改前身興農牛本土化政策，希望以國際化走出新氣象，胡金龍不僅待過美職，墨西哥聯盟、獨立聯盟、澳洲聯盟都有足跡，擁有國際視野與實力，是當時隊長不二人選。

謝章瑞當時同在義大球團任職，回憶起胡金龍，語中帶有欽佩之意，「他很有社交手腕，能對內凝聚隊友，對外又能溝通。球隊低潮時，他的開朗個性會幫助大家放鬆，讓嚴肅比賽氛圍不至於壓垮全隊，領袖氣質很強烈，是很好的隊長。」

也是回到台灣後，義大防護員發現胡金龍肩頸太緊繃，建議多做放鬆治療，慢慢改善肩頸才驚覺視力問題同步獲得改善，多年心頭大患近乎根除，看球更清楚、自信自然歸位，所繳出打擊成績高出聯盟平均一大截，巔峰的2015年，單季打擊率0.383、171支安打，連續兩年收下打擊王、安打王也是中職第一人。胡金龍加入後，安打數字高速累積，連破最速300、400、500安，一路至千安不斷刷新中職最快紀錄，生涯打擊率目前 0.344，曾霸榜多年中職打擊王，「金龍障礙」成了後輩難以企及高牆。

獅隊隊長陳傑憲形容，看著胡金龍站上打擊區，永遠散發一種從容不迫感覺，好似一切都在掌握之中，精準確定目標、出棒敲安，一如早年游擊守備行雲流水，看似一派輕鬆，但背後努力卻鮮為人知。謝章瑞提及，胡金龍因肩傷而無法再負擔游擊長距離傳球，剛加入義大時因外界期待而先以游擊出發，結果當然不盡理想，有次傳球失誤後，比賽中途衝進打擊練習室，一個人反覆丟球，試圖盡快找回準度，背後付出大量訓練，才能讓人看起來在場上悠然自得。

台南少年歸鄉 暖心領袖再打最後一役

胡金龍2022年從富邦悍將轉戰統一獅隊，圖為第一年在球隊參加春訓。聯合報系資料照

在世界繞了一圈，回台灣兜兜轉轉再回到家鄉台南，加盟統一7-ELEVEN獅已38歲，即便如此還是能以高超打擊能力回應期待，因「通訊軟體事件」長達一年半沒有實戰，2022年穿上獅袍第一戰，所敲出第一支安打就是延長賽追平陽春砲，不禁讓人聯想到上大聯盟首安也是全壘打，證明身手依舊。

學長身分不只戰力上做出貢獻，更重要是分享無價經驗給後輩，與林智勝熱鬧個性風格不同，共通點都是能給年輕選手安定感、極具領袖氣質，「今天打得好，明天是新的開始；今天打不好，明天同樣是新的開始。」是胡金龍最常對學弟說的提醒。

棒球是失敗居多運動，不可能完美，所以要適時讓自己「記性不要太好」，每當隊友表現不理想，總能看到胡金龍默默走上前，搭著肩說悄悄話，總是擔任這樣開導角色，幫助年輕選手走過情緒低潮，「我比較雞婆啦，小朋友在懊惱時，分享經驗給他們，畢竟我們遇過好幾百次了，不管好與壞隔天還是新的比賽，過去就過去了，比賽還在進行，不要讓他們陷入負面氛圍。」也是這樣溫暖性格，陳傑憲形容他就像是太陽，溫暖和煦照亮每個人。

身為台南子弟兵的胡金龍，最終在統一獅隊退休，圖為2002年身為中華隊一員。聯合報系資料照

「退役」一直是胡金龍不避諱思考與討論選項，甚至2024年也曾向球隊提出退休，球團挽留多留一年外，剛好愛女出生，希望能在小朋友還在成長階段，留有一些「爸爸是棒球員」這樣的印象，而且還是頗有成績、受人敬重球員，「多打一年是真的還不錯啦，跟老婆討論過，希望小朋友能有一些球場記憶，現在她聽到我的應援曲已經會做揮棒姿勢了！」

台南野球少年經過世界棒球洗禮，23年職棒生涯即將落下句點，在今年球季結束以前或許能補齊中職千場出賽里程碑，身上濃縮了天賦、努力、傳承故事，但退役不是結束，而是另一個「新的開始」，就像他常說的那句，「不管今天如何，明天又是新的開始。」

