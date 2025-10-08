中職／告別球棒不告別棒球 新身分林智勝續寫傳奇篇章

【撰文・鍾亞芳】

大半職業生涯專注在球場上，以球棒扛出一發又一發炫目輝煌「智勝傳奇」，2022年林智勝加入味全龍隊後，與年輕龍將朝暮相處，昔日威震四方爆擊巨砲染上青春活力色彩，同時展露歲月磨練經驗智慧，成為學弟口中調皮又暖心「FAKI」，褪下選手身分後，林智勝將以教練協助選手進步，「台灣全壘打王」傳奇篇章尚未終結，未來將以不同形式點亮更多年輕選手棒球旅程。

2022年，林智勝迎接第19個職業球季，改披鮮紅龍袍延續生涯，這年出賽數破百，打擊率3成、10發全壘打，單就數據來看，當時40歲仍有令人畏懼打擊實力，不過他坦言當時已有心理準備，或許身分即將開始慢慢轉變。

沒想過打到43歲 退役沒有遺憾

林智勝(右)2004年加入當年La New熊隊展開職棒生涯，2005年將原名「林智盛」改名為「林智勝」。聯合報系資料照

「那時還真的沒想過能不能繼續打這件事。」林智勝說，來到龍隊之初，總教練葉君璋就希望他能傳承球場經驗、感染年輕球員，龍隊學弟陸續有所成長，尤其 2023年達成生涯300轟里程碑，且龍隊驚奇奪下該年年度總冠軍，林智勝清楚知道，定位轉變時間也許迫在眉睫。「當時也許還算能打，但還是要開始栽培未來10年可以為球隊效力選手，我的生涯已經到終點了，但他們才剛要起步，所以打到300轟的時候，就知道可以退到幕後，幫助這些球員成長了。」

從9歲仍是幼童時期，林智勝就穿著球衣、護具，在球場上為球隊成績、為自己生涯追逐表現，高掛球鞋後將從最熟悉身分轉變成為教練，對此林智勝坦然說道，每天進行一樣的事，疲勞感從內心油然而生，「那不是累，是已經『到底了』，持續在做一樣的事，當時心裡也慢慢知道，是時候該退了，同時對自己說，做好該做的，開始會在旁邊觀察，那時心境也開始慢慢調整。其實退休不會不捨，覺得已經夠了，得到的比我預期還多很多，原本目標是打到40歲，根本沒想過可以打到43歲，多打3年真的是賺到，還賺到一座總冠軍。」

個性積極不服輸，站上球場昂藏鬥志充滿侵略性，球場上轟轟烈烈拚出難以超越成績，直來直往個性在場外同樣不少吸引目光事件，歲月不僅沉澱出珍貴經驗，也磨去尖銳稜角，「台灣全壘打王」對勝利渴望依舊，但也逐漸遠離前線，化身導師，不論心態或技術，均以珍貴經驗解惑。

從巨砲到心靈導師 客製化「FAKI」雞湯

味全龍隊林智勝引退後，轉為教練身分。味全龍隊提供

林智勝加入龍隊大軍後，年輕選手在場上面對失敗挫折表情，都難逃大學長法眼，不只賽後為學弟調配「雞湯」，若個人有特殊狀況，只要願意聊聊，「FAKI」永遠為隊友敞開大門，幾乎龍隊所有選手都曾接受過林智勝指導，以林智勝年紀來說，賽前、賽後需要花更多工夫伸展、恢復，在緊湊時間還能騰出空間關照學弟，以行動證明想推動台灣棒球繼續前進心願，「這是很自然的事，運動選手喜怒哀樂容易顯露在臉上，其實很明顯，看到他們不對勁就可以去聊聊、了解狀況，我都會很自然走過去、不會太刻意，問他們，『咦？今天狀況不是很好喔，是不是遇到什麼事情了？是家裡嗎？還是球場？』他們願意講當然最好，如果不願意，就會提醒先專注在場上，把該做的做好，這滿重要的，因為這是你的工作，可能家裡有些事影響比賽，但要盡心盡力為球隊努力，就是用這樣模式觀察，願意講的話，我們都住一起，賽後可以串串門、聊聊天，用聊天方式，讓他以比較沒有負擔方式說出來，其實把話說出來就可以解壓不少，希望可以幫到他們。」

觀察學弟並適時給予建議，如今真的卸下選手身分、成為教練，林智勝認為未來任務大同小異，「學長跟教練一樣，都是從旁輔助角色，真正會改變的選擇權在選手身上，教給你的願不願意吸收？目的不是讓他們少走冤枉路，而是當遇到瓶頸時，才會知道有些東西是一開始就要做的，感覺才會慢慢起來。有時打得好了，可能會忘記最原始的是什麼，就像地基要打好，房子才會牢固，房子如果搖搖晃晃，地基就要重新打，球員也該知道要突破什麼，如果都要別人講，代表沒用頭腦思考，這樣即便打得好，也不知道原因，這對選手是很大傷害，所以當打不好時就要去想，哪裡需要調整，找到好的方向前進，更重要是接受，有打得好的時候，也會有打不好的時候。」

棒球心法化繁為簡 鼓勵追夢不留後路

退休隔日味全龍隊「大師兄」林智勝，親自將外野的全壘打計數器從304轟換成305轟。味全龍隊提供

自幼就在球場打滾，珍貴又豐富經驗提煉出化繁為簡心法，林智勝說：「打棒球最困難的就是要打到球，即便做了很多訓練，也不代表可以打到球，這很現實，但棒球就是很特別運動，不是多認真努力就能打好。但不能因為練了這麼多打不到球就放棄，而是要繼續練，『失敗都不會放棄現在所做的一切，因為總有一天會輪到我』，必須要有這樣信念，這對年輕人來講很難，所以必須不斷跌倒、爬起來、再跌倒、再爬起來，打個5年 10年穩定下來，當能展現穩定性時，就會知道那樣的成功有多美。」對林智勝而言，棒球奇妙之處不只如此，當打者漂亮揮擊、打到「阿達力」，也會被對手美技化解，「可能別人看來覺得可惜，但我不這麼想，至少有找到好的感覺，如果可以把這個感覺保持很好，安打遲早會出來。」

至於打棒球最有成就感是哪部分？「當我可以打到球，就是最有成就感的時候。」呼應最困難的地方，林智勝回答簡單卻饒富含義，他進一步解釋，不會打棒球的人，面對投手投出球基本面就是想打到球，「會去在意動作、會去在意投手球多快嗎？當下只會想辦法打到球，但有時打者就會想很多，想先準備好、想要怎樣，但真的有時間想這麼多嗎？其實回歸基本面，成果最終就是要打到球，如果想法太多對你有幫助那就沒問題，不要思考太多卻變成負荷。」

2006年多哈亞運，林智勝再見安打，助中華成棒隊打敗日本奪金，成為他國際賽生涯代表作之一。聯合報系資料照

身懷亮眼天賦加上超乎常人堅持及努力，林智勝一棒又一棒為自己、也為台灣棒球打出充滿驚嘆成就，如今「卸甲歸田」栽培棒球幼苗，鼓勵年輕球員勇敢追夢，「不管是現在正準備要開始打棒球，或是有更遠大目標選手，有夢就盡力去追，不要有後顧之憂，不要先預設打不好的其他出路，有這種想法絕對會打不好，因為沒有專注在夢想，不論是想打職棒還是想旅外，不要被任何東西影響，朝著夢想努力去追。」

