中職／增加場數勢在必行 但本土投手人才不足問題解決了嗎？

近期有媒體報導，未來中職計畫增加場數，球團和聯盟正在討論規畫當中，職棒球員工會理事長吉力吉撈．鞏冠表態支持，並提出單季單一球隊打140場例行賽的版本；中職增加比賽場數立意良善，也是未來可行的方向，然而，中職真的準備好了嗎？

日本職棒12隊規模，單季單一球隊打143場例行賽，韓國職棒10隊則為144場，中職6隊規模，每隊一年打120場，如果要擴增為140場，意味各隊可以增加10場主場收入，各隊之間互相多打2場，球團收入是增加了，相對地，支出也會增加，但這不是最大問題，對野手影響也相對較小。

關鍵還是在於，目前中職各隊先發本土投手根本不夠用，以今年球季為例，全聯盟先發土投只有3人投滿百局，包含樂天桃猿黃子鵬的116局，味全龍徐若熙的114局，台鋼雄鷹江承諺的105局，全聯盟只有10名本土投手至少先發10場，只有黃子鵬和江承諺先發達20場，你沒看錯，真的只有2人，全聯盟勝投、防禦率排行榜前十傑，本土投手掛零。

樂天桃猿隊下勾球先發投黃子鵬本季投了116局，是本土投手吃局數最多的一名，但交出4勝8敗防禦率4.07的成績單。聯合報系資料照

如果未來中職例行賽增至140場，而現行洋將制度不變的話，意味單週6戰的機率變高了，代表各隊必須至少準備2、3名常駐先發輪值的本土投手，以目前各隊極度倚賴洋投，本土投手又這麼不耐投，旅外投手江少慶、王維中、曾仁和返台領高薪，不是長期養傷就是表現大幅下滑，根本就無法扛起先發輪值重任，球團又難培養土生土長的先發土投，也讓中職完全成了「洋投聯盟」。

如果中職要增加場次，有可能會再放寬洋將登錄和使用規定，這樣一來確實可以解決先發投手不夠用的問題，但中職會更向「洋投聯盟」嚴重傾斜，今年中職使用洋投先發的比例近7成，遠高於韓職的4成，以及日職的1成5，超級倚賴洋投先發，這樣隊中職長遠發展真的是好事嗎？

台灣棒球選手人才庫本來就不比日、韓職厚實，在短短幾年又增加到6隊，選手需求數暴增，就有不少職棒教練私底下透露，其實有很多現役球員根本就不夠格打職棒，技術或心態不到位，根本就無法在一軍生存，礙於球隊需要人手，也只能將就點用，導致比賽品質下滑。

台鋼雄鷹先發投手江承諺，先發主投21場，本季本土先發場次最多，成績4勝10敗防禦率4.34。 聯合報系資料照

如果一隊一年多了20場，代表各隊牛棚投手工作量就會提升，勝利組牛棚投手的負荷量勢必會增加，教練團在投手調度就是為了要贏球，好用的、能贏球的後援投手就會一直用，疲勞和傷勢逐年累積，可能會縮短職業生涯和投球生命，但球迷、網路輿論絕對會罵教練團亂操投手，球團高層又很喜歡看網路和PTT，形成惡性循環，很難取得平衡點。

另一方面，如果多20場勢必得讓更多土投先發，如果土投提早崩盤或只能吃有限局數，代表牛棚有可能完全燃燒，後援投手出賽數和投球量增加，潛藏疲勞和受傷的風險，這個問題不能不正視。

再來就是增加場數，60人契約保留名單必須再擴充，至少要增加到70人以上，這只是基本要求，別忘了，今年球季兩大金控球隊富邦悍將和中信兄弟，都曾因為球員數不足而取消二軍比賽，這是非常離譜的事情，卻沒人探討事件本身的嚴重性及背後的成因，味全龍總教練葉君璋說得很好，「台灣選手是不是太容易受傷？還是防護員太保護了？」這些球團都必須去了解。

味全龍季中選進的黃暐傑，跟不少返國土投一樣，表現不若預期。 聯合報系資料照

要強調的是，未來中職增加場數勢在必行，但各球團真的準備好了嗎？中職會長蔡其昌曾提議，將上、下半球季改為單一球季制，那們，是否與增加場數同時實行，還是分階段實施？各隊投手人數是否充足，選手技術和心態是否夠格在職棒生存，二軍訓練基地和養成體系是否完善，如何解決過度依賴洋將的問題，議題千頭萬緒，必須謹慎而行。