快訊

加薩停火最新進展！以哈談判「換新打法」 進入7天關鍵期

今中秋節天氣繼續熱！7縣市亮高溫橙燈 恐36度以上

教學／免費！犬貓插畫產生器Uchinoko-Maker 1秒生成毛小孩、4步驟做T恤

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／增加場數勢在必行 但本土投手人才不足問題解決了嗎？

聯合新聞網／ Ramos
目前中職各隊先發本土投手根本不夠用，全聯盟先發土投只有3人投滿百局，味全龍徐若熙的114局是其中之一。聯合報系資料照
目前中職各隊先發本土投手根本不夠用，全聯盟先發土投只有3人投滿百局，味全龍徐若熙的114局是其中之一。聯合報系資料照

近期有媒體報導，未來中職計畫增加場數，球團和聯盟正在討論規畫當中，職棒球員工會理事長吉力吉撈．鞏冠表態支持，並提出單季單一球隊打140場例行賽的版本；中職增加比賽場數立意良善，也是未來可行的方向，然而，中職真的準備好了嗎？

日本職棒12隊規模，單季單一球隊打143場例行賽，韓國職棒10隊則為144場，中職6隊規模，每隊一年打120場，如果要擴增為140場，意味各隊可以增加10場主場收入，各隊之間互相多打2場，球團收入是增加了，相對地，支出也會增加，但這不是最大問題，對野手影響也相對較小。

關鍵還是在於，目前中職各隊先發本土投手根本不夠用，以今年球季為例，全聯盟先發土投只有3人投滿百局，包含樂天桃猿黃子鵬的116局，味全龍徐若熙的114局，台鋼雄鷹江承諺的105局，全聯盟只有10名本土投手至少先發10場，只有黃子鵬和江承諺先發達20場，你沒看錯，真的只有2人，全聯盟勝投、防禦率排行榜前十傑，本土投手掛零。

樂天桃猿隊下勾球先發投黃子鵬本季投了116局，是本土投手吃局數最多的一名，但交出4勝8敗防禦率4.07的成績單。聯合報系資料照
樂天桃猿隊下勾球先發投黃子鵬本季投了116局，是本土投手吃局數最多的一名，但交出4勝8敗防禦率4.07的成績單。聯合報系資料照

如果未來中職例行賽增至140場，而現行洋將制度不變的話，意味單週6戰的機率變高了，代表各隊必須至少準備2、3名常駐先發輪值的本土投手，以目前各隊極度倚賴洋投，本土投手又這麼不耐投，旅外投手江少慶、王維中、曾仁和返台領高薪，不是長期養傷就是表現大幅下滑，根本就無法扛起先發輪值重任，球團又難培養土生土長的先發土投，也讓中職完全成了「洋投聯盟」。

如果中職要增加場次，有可能會再放寬洋將登錄和使用規定，這樣一來確實可以解決先發投手不夠用的問題，但中職會更向「洋投聯盟」嚴重傾斜，今年中職使用洋投先發的比例近7成，遠高於韓職的4成，以及日職的1成5，超級倚賴洋投先發，這樣隊中職長遠發展真的是好事嗎？

台灣棒球選手人才庫本來就不比日、韓職厚實，在短短幾年又增加到6隊，選手需求數暴增，就有不少職棒教練私底下透露，其實有很多現役球員根本就不夠格打職棒，技術或心態不到位，根本就無法在一軍生存，礙於球隊需要人手，也只能將就點用，導致比賽品質下滑。

台鋼雄鷹先發投手江承諺，先發主投21場，本季本土先發場次最多，成績4勝10敗防禦率4.34。 聯合報系資料照
台鋼雄鷹先發投手江承諺，先發主投21場，本季本土先發場次最多，成績4勝10敗防禦率4.34。 聯合報系資料照

如果一隊一年多了20場，代表各隊牛棚投手工作量就會提升，勝利組牛棚投手的負荷量勢必會增加，教練團在投手調度就是為了要贏球，好用的、能贏球的後援投手就會一直用，疲勞和傷勢逐年累積，可能會縮短職業生涯和投球生命，但球迷、網路輿論絕對會罵教練團亂操投手，球團高層又很喜歡看網路和PTT，形成惡性循環，很難取得平衡點。

另一方面，如果多20場勢必得讓更多土投先發，如果土投提早崩盤或只能吃有限局數，代表牛棚有可能完全燃燒，後援投手出賽數和投球量增加，潛藏疲勞和受傷的風險，這個問題不能不正視。

再來就是增加場數，60人契約保留名單必須再擴充，至少要增加到70人以上，這只是基本要求，別忘了，今年球季兩大金控球隊富邦悍將和中信兄弟，都曾因為球員數不足而取消二軍比賽，這是非常離譜的事情，卻沒人探討事件本身的嚴重性及背後的成因，味全龍總教練葉君璋說得很好，「台灣選手是不是太容易受傷？還是防護員太保護了？」這些球團都必須去了解。

味全龍季中選進的黃暐傑，跟不少返國土投一樣，表現不若預期。 聯合報系資料照
味全龍季中選進的黃暐傑，跟不少返國土投一樣，表現不若預期。 聯合報系資料照

要強調的是，未來中職增加場數勢在必行，但各球團真的準備好了嗎？中職會長蔡其昌曾提議，將上、下半球季改為單一球季制，那們，是否與增加場數同時實行，還是分階段實施？各隊投手人數是否充足，選手技術和心態是否夠格在職棒生存，二軍訓練基地和養成體系是否完善，如何解決過度依賴洋將的問題，議題千頭萬緒，必須謹慎而行。

棒球專欄 中華職棒

Ramos

追蹤

相關新聞

中職／增加場數勢在必行 但本土投手人才不足問題解決了嗎？

近期有媒體報導，未來中職計畫增加場數，球團和聯盟正在討論規畫當中，職棒球員工會理事長吉力吉撈．鞏冠表態支持，並提出單季單一球隊打140場例行賽的版本；中職增加比賽場數立意良善，也是未來可行的方向，然而

洋基突破外卡氣勢旺 藍鳥雖狠拔頭籌但先發輪值仍難擋轟炸機

在24歲小將萊特勒（Cam Schlittler）足以名留青史的表現下，洋基成功以2勝1負戰勝世仇紅襪，挺進美聯分區系列賽，接下來將面對分區龍頭藍鳥；雖然後者擁有4天的休兵優勢，但論先發輪值、打線等，

酸前東家鵜鶘沒球迷 英格倫嘴砲不如反思能否整季健康

2016年NBA選秀會上首輪第二順位，洛杉磯湖人挑中來自名門杜克大學的6尺8吋小前鋒英格倫(Brandon Ingram)，曾因瘦長身形、順暢中距離、進攻包技能豐富等條件俱全，有人將他視為「KD接班人

中職／上、下半季賽制是台灣職棒獨有特色 不應輕言做改變

中華職棒的賽制最近再被拿出來討論，明年球季場數增加以及是否改成單一球季，成為球迷熱議焦點，依2023年7月領隊會議決議，將在今年球季結束後，評估是否採行單一球季。就筆者看法，維持上、下半季賽制才是對中

NBA新賽季年輕黑馬 約維奇、湯普森、阿夫迪賈將會很有故事

ESPN上周票選出新賽季「年度最多進步球員」熱門人選，火箭前鋒湯普森(Amen Thompson)獲最高票，其他包括拓荒者前鋒阿夫迪賈(Deni Avdija)、溜馬後衛奈哈德(Andrew Nemb

U18國手蘇嵐鴻與美職教士達成共識 簽約金超過75萬美元

U18國手蘇嵐鴻在世界盃青棒錦標賽投出不錯表現，吸引美、日職球探目光，據了解，他已經跟美國職棒聖地牙哥教士隊達成共識，待體檢通過就可踏上旅外之路。 蘇嵐鴻是高雄人，三級棒球自復興國小、五福國中，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。