酸前東家鵜鶘沒球迷 英格倫嘴砲不如反思能否整季健康

2016年NBA選秀會上首輪第二順位，洛杉磯湖人挑中來自名門杜克大學的6尺8吋小前鋒英格倫(Brandon Ingram)，曾因瘦長身形、順暢中距離、進攻包技能豐富等條件俱全，有人將他視為「KD接班人」。但九年職業生涯過去了，這些條件，從未真正轉化為能穩定左右球隊勝負的戰力。當真正的KD大哥都已是17年老將、仍是各隊夢寐以求的頂級球星，28歲的英格倫現在卻已到了球還沒打先放話的嘴砲境界。

英格倫該問自己為何留不住掌聲

英格倫轉隊暴龍後後暗酸鵜鶘沒球迷，遭到紐奧良球迷炎上。 美聯社

「我們終於有主場球迷了。」 這句話出自剛被交易至多倫多的英格倫，在暴龍媒體日上的談話。他明著吹捧暴龍主場氣氛，但實則暗諷老東家鵜鶘主場常年冷清，讓紐奧良球迷們在社群上非常不滿。英格倫這樣的說詞雖然製造了一點話題，卻也讓人不禁反問，你在紐奧良的六年，真的有打出讓球迷願意坐滿主場的理由嗎？

英格倫在湖人三季打不出球隊想要養成的樣子後，成為當年AD交易案包裹、在2019年被交易至鵜鶘。而他在紐奧良的六個球季，單季例行賽從未出賽超過65場，大小傷不斷屢作壁上觀。英格倫僅在剛轉隊的首年，也是他生涯第四年拿了年度最佳進步獎和唯一一次的入選明星賽，該季場均23.8分6.1籃板4.2助攻。他在這六年中為鵜鶘打過2021-22，2023-2024年的附加賽而闖進季後賽，但都僅止於一輪遊。

英格倫與威廉森的組合一度是鵜鶘的希望，但兩人合體最多的時間卻是坐在板凳席上。 路透

除此之外，2021–22年季後賽首輪是英格倫唯一稱得上巔峰的表現，6場系列賽場均27分6.2籃板6.2助攻。其他時間，多為投籃選擇不佳、命中率搖擺不定、傷病頻繁的低效狀態。英格倫從未證明自己有率隊突破困境的能力，即使後來球隊還加入了「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)瓜分了注意力與球權，但兩人合作成效不彰就算了，竟還有同樣豐富的傷病史，更讓這支球隊長期處於欠缺核心的狀態！所謂「鵜鶘沒有球迷」，與其說是環境冷清，不如說是沒有球星，甚至是球星自己打不出像樣的溫度。

英格倫除了受傷無法上場外，當他待在場上還有一大問題：打法一成不變，佔用球權比例高，視野侷限、配合度不足等等。這缺陷在2023年世界盃美國隊陣中被暴露得更徹底。當屆賽事他平均上場16分鐘只拿5.7分、3籃板、2.7助攻，防守也無法給予壓迫，幾乎在整支年輕美國隊中毫無存在感。最嚴重的是，當教練要求他打無球、融入體系時他也做不到。明眼人都看的出來，英格倫當時在國家隊是很難用的一名球員。早年貼在他身上的小KD標籤逐年褪色，到現今的NBA生態可能都顯得格格不入。

事實上真正的KD精神之所以偉大，不只是因為他的得分技巧，而是他在攻防兩端皆能影響比賽節奏、還能適應與配合不同體系並融入球隊，在關鍵時刻擔當起大哥的責任一肩扛起勝負，無論在NBA或是國家隊都一樣，這都是英格倫難以望其項背的信念。

年輕暴龍該認清英格倫只是過客而非長久核心

英格倫需要以身作則，帶領暴龍迎向光明的未來，這也是他證明自己的最後機會。 路透

英格倫在2025年夏天被鵜鶘送至多倫多暴龍，表面上是一筆互補所需的交易，但事實上，這對暴龍來說更像是一場包裝過的豪賭。英格倫轉隊後立即簽下2+1年合約，第三年帶有球員選項，年薪4000萬等級，暴龍願花大錢賭在缺賽頻率這麼高的球員身上圖的是甚麼？

首先，現在的暴龍是非常年輕的球隊，28歲的英格倫一加入就成為暴龍第三年長的球員。當我們談論2025–26新賽季的暴龍時，關鍵從來不會是英格倫，而是這支隊伍已逐步成型的年輕核心。英格倫若無法從訓練、傷病管理，球風配合度等方向出發做出改變，以他過去的出勤紀錄，不只是讓球隊難以建立化學效應，更會讓球迷對他的信任逐年流失。如今他嘴上說暴龍主場氣氛好，但球迷要的是你場上的穩定，而不是記者會的聲量。

多倫多暴龍是一支走在重建路上將完成世代交替的年輕球隊，引進英格倫或許是讓球隊多一個得分點，但暴龍並不是為他建隊，甚至不一定願意給他太多單打獨鬥的空間。對暴龍而言，英格倫不是救世主，而是實驗品。如果他能健康且融入團隊，那就是賺到；如果他還是傷病不斷且球風封閉，那麼他註定就只是短暫的過客，且生涯將會走向下坡，難以再撈到如此之大的合約。

暴龍說到底還是巴恩斯的球隊。 美聯社

展望新賽季，暴龍是有前景的，也需要耐心再培養。像是24歲的頭號看板人物巴恩斯（Scottie Barnes），攻防兩端全能；加拿大本土球星巴瑞特（RJ Barrett）來到暴龍一季半之後，場均都在21分6籃板之上，兩大側翼的組合十分有看頭，若此時能補上英格倫的火力挹注，這輪替將是精美的畫面，但前提是英格倫得維持健康。

後場方面暴龍也有6尺6吋能鋒能衛的迪克（Gradey Dick）扮演活棋，他與得分爆發力相當強的攻擊型控球奎克利（Immanuel Quickley）將支撐起後場。

雖然板凳輪替資歷淺了些，替補得分後衛與控球都是二年級生，分別是21歲的華特（Ja'Kobe Walter）與23歲的希德（Jamal Shead），但都是球隊可以繼續培養投資的選項。反倒是禁區厚度不足可能是暴龍最薄弱的一環，不過他們的場均PACE上季排名聯盟第11名，鋒線和後衛表現相對出色，由巴恩斯領軍創造的機遇戰與快速轉換攻擊仍將是這支球隊的主軸。暴龍新球季在東區的定位可能介於附加賽邊緣到第6種子之間浮動，關鍵因素將是巴恩斯能否進化為真正的全明星等級、英格倫是否健康與願意放下過往當家球星的傲氣來融入體系。

少說話好好打球，是英格倫現在最應該做的事。 美聯社

英格倫嘴砲不如出賽，他該學會從沉默開始打動人心，用場上實績讓人記住他具備頂薪球員的價值，而不是選擇繼續發言、抱怨、指責環境與角色定位。他已經不是那個被譽為小KD的天之驕子，而是必須靠表現續命，屆臨生涯轉捩期的NBA中堅份子。如果再一次錯過這個機會，英格倫將不只是錯過年輕暴龍可能擁有的光明未來，甚至可能走向聯盟的邊緣。